Какие тайны хранит старинная усадьба, по которой почти 200 лет бродит призрак княгини Голицыной

Эта усадьба, расположенная на отрогах Клинско-Дмитровской гряды в Подмосковье, имеет давнюю историю. Когда-то это было родовым имением старинного дворянского рода Апраксиных и местом для развлечений русской аристократии. Здесь устраивались светские балы, званые обеды, проводились роскошные вечеринки, в специально построенном на территории усадьбы театре выступали многие известные актеры, певцы и музыканты. После революции усадьба была разрушена, но и по сей день ее руины хранят многие тайны светской жизни XVII-XIX веков.
История старинной усадьбы
Когда-то здесь кипела светская жизнь. Фото: google.com
Эта история начинается с XVI века, когда Льгово, позднее переименованное в Ольгово, считалось дворцовым селом. В 1619 году оно было отдано дмитровскому воеводе Федору Чаплину, которому принадлежало до 1740 года. Затем село перешло дворянскому роду Апраксиных, которые владели им на протяжении почти двух столетий, вплоть до Октябрьской революции.
Постройка основного дома на усадьбе началась при генерале Степане Апраксине, славившемся своим гостеприимством, любовью к роскоши, красивым женщинам, театру, и привычкой жить «на широкую ногу». Он нанял итальянского архитектора, с помощью которого была произведена реставрация усадьбы и построено главное здание, ставшее одним из красивейших в Подмосковье.
Апраксин отличался любовью к постройкам, тратя на это баснословные суммы, которые его не смущали. На усадьбе, территория которой занимала более 55 гектаров, им были возведены жилые корпуса для гостей, личный театр, обустроен английский парк, искусственные пруды, построены хозяйственный двор, конюшни и псарни. На въезде в усадьбу были установлены готические башни и красивые каменные обелиски, которые сохранились до сих пор.
Степан Апраксин. Фото: wikipedia.org
С особой роскошью был оформлен внутренний интерьер дома - красивые залы с выходом в парк, большая столовая, галереи с ампирной мебелью и фамильными портретами семьи Апраксиных.
Когда-то в этих местах кипела светская жизнь
Имение Апраксиных. Фото: usadba-apraksin.ru
В доме Апраксиных постоянно кипела жизнь. Помимо званых гостей, сюда заезжали все, кто просто хотел развлечься, интересно провести время, поиграть в карты. В свои лучшие годы усадьба Апраксиных могла вместить до тысячи гостей.
Нередко Степан Апраксин устраивал вечеринки и для простого люда, выкатывая во двор бочки с вином и объявляя всеобщий праздник.
Кроме крепостных актеров в театре Апраксина часто выступали приглашенные знаменитости. Все приезжавшие в Москву с концертами и спектаклями актеры, непременно заезжали в гости к Апраксину, где можно было не только выступить, но и хорошо провести время. Здесь никто не считал денег, вино лилось рекой, а от деликатесов ломились столы.
Почему закончился золотой век усадьбы Апраксиных
После смерти Степана Апраксина закончился «золотой век» его знаменитой усадьбы. Она переходит во владение сначала его сына Владимира Апраксина, затем внука Виктора Апраксина, после смерти которого в усадьбе проживала его вдова. Перед Октябрьской революцией вдова умерла, а имение унаследовал ее внучатый племянник, военный атташе Алексей Игнатьев, который в то время проживал во Франции.
В то время родовая усадьба Апраксиных считалось одним из самых богатых подмосковных поместий. Там были сосредоточены накопленные почти за 200 лет коллекции живописи, скульптуры, фарфора, серебра, большая библиотека. Но законный наследник имения, вернувшийся после революции в Россию, посетил это имение всего один раз.
С приходом советской власти в усадьбе был организован музей, но спустя 10 лет он был расформирован и в усадьбе был создан дом отдыха, затем пионерский лагерь для детей.
Что осталось сегодня от имения Апраксиных. Фото: usadba-apraksin.ru
В 60-х годах она была заброшена и пришла в запустение, а в 1980 году там случился пожар и усадьба практически полностью сгорела. Частично уцелел только главный зал и галерея, сохранившие на стенах лепнину, но со временем и они были разрушены.
В начале 2000-х годов усадьба бала продана для последующего восстановления, которого так и не произошло. Только был приведен в порядок парк, очищены пруды, и в отреставрированном здании крепостного театра был открыт ресторан, оформленный в стиле русской усадьбы.
Какие тайны хранит знаменитое разрушенное имение
Усадьба Апраксиных. Фото: tonkosti.ru
В настоящее время усадьба Апраксиных является тихим и уютным местом, сохранившим свой исторический дух, хотя по оставшимся руинам трудно предположить ее былое великолепие. Здесь бывает много туристов и ценителей русской истории. А еще сюда любят заезжать любители острых ощущений, ведь с этой усадьбой связано много легенд и таинственных историй.
Одна из легенд гласит, что во время «золотого века» усадьбы Апраксиных одной из постоянных гостей здесь была известная светская дама, княгиня Наталья Голицына, которая считается прототипом пушкинской «Пиковой дамы». Якобы, историю о знаменитой комбинации карт - тройка, семерка, туз - Пушкину поведал ее внук, князь Голицын. Это он смог отыграть крупный долг, а комбинацию карт ему подсказала бабушка.
Усадьба Апраксиных. Фото: http://wikimapia.org/
Княгиня Наталья Голицына считалась завсегдатаем имения в Ольгино, она посещала званые обеды, любила бальные танцы и много времени проводила за игрой в покер. Она умерла в возрасте 93 лет, но согласно легенде, это была неестественная смерть, и с тех пор ее дух бродит неприкаянный по усадьбе Апраксиных, тоскуя по былым временам.
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