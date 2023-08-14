Какие тайны хранит старинная усадьба, по которой почти 200 лет бродит призрак княгини Голицыной

История старинной усадьбы

Когда-то здесь кипела светская жизнь. Фото: google.com

Степан Апраксин. Фото: wikipedia.org

Когда-то в этих местах кипела светская жизнь

Имение Апраксиных. Фото: usadba-apraksin.ru

Почему закончился золотой век усадьбы Апраксиных





С приходом советской власти в усадьбе был организован музей, но спустя 10 лет он был расформирован и в усадьбе был создан дом отдыха, затем пионерский лагерь для детей.





Что осталось сегодня от имения Апраксиных. Фото: usadba-apraksin.ru

Какие тайны хранит знаменитое разрушенное имение

Усадьба Апраксиных. Фото: tonkosti.ru