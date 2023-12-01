5 мясных салатов, которые придутся по вкусу не только мясоедам

Весна не за горами и с её приходом хочется чего-то вкусного, необычного, лёгкого, но при этом сытного. Мясные салаты – идеальный вариант для такого случая. Они максимально быстрые и простые в приготовлении, но при этом настолько универсальные, что их можно подавать не только холодными, как самостоятельное блюдо или закуску, а и тёплыми с гарниром и без.
1. Салат «Тбилиси» с красной фасолью и говядиной
Салат с красной фасолью и говядиной. \ Фото: 1000.menu.
Салат с красной фасолью и говядиной – оригинальное блюдо, которое порадует своим вкусом и сочетанием продуктов практически всех и каждого, даже тех, кто не особо любит фасоль.
Ингредиенты:
• Чеснок - 2 зубчика;
• Хмели-сунели - 1 ч.л;
• Говядина - 200 г;
• Красная консервированная фасоль - 1 банка;
• Красный лук - 1 шт;
• Красный сладкий перец - 1 шт;
• Грецкие орехи - 50 г;
• Кинза - 1 пучок;
• Перец чёрный молотый по вкусу;
• Оливковое масло - 5 ст.л;
• Винный уксус - 1 ст.л;
Вкусный, сытный и питательный салат. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• Из болгарского перца удалить семена и нарезать мякоть соломкой;
• Мясо нарезать кубиками или соломкой;
• Чеснок мелко порубить (или пропустить через чесночный пресс);
• Из банки с фасолью слить воду, а саму фасоль хорошенько промыть под проточной водой;
• Смешать лук, говядину, перец, чеснок, нарезанную кинзу, обжаренные и мелко порубленные грецкие орехи;
• Посолить, поперчить и добавить хмели-сунели;
• Сделать соус из оливкового масла и винного уксуса;
• Заправить салат полученной смесью;
• Перемешать и подавать к столу.
2. Салат с морковкой по-корейски и копчёной колбасой
Пикантный салат с корейской морковкой, копчёной колбасой и сухариками. \ Фото: google.com.
Пикантный салат с корейской морковкой и копчёной колбасой готовится за считанные минуты, поражая своим насыщенным вкусом и лёгкостью. Несмотря на то, что этот салат достаточно воздушный, им запросто можно насытиться сполна, не испытывая при этом тяжести от переедания.
Ингредиенты:
• Морковь по-корейски - 200 г;
• Консервированная кукуруза - 1 банка;
• Копчёная колбаса - 300 г;
• Картофельные чипсы (или сухарики) по вкусу;
• Огурцы - 300 г;
• Майонез - 300 г;
Очень вкусный салат. \ Фото: bdi.spb.ru.
Способ приготовления:
• Огурцы и колбасу нарезать соломкой (или кубиком);
• Чипсы поломать (или добавить сухарики);
• Смешать кукурузу, морковку, огурцы и колбасу;
• Заправить майонезом и тщательно перемешать;
• Украсить чипсами или сухариками;
• Дать настояться салату в холодильнике или подавать к столу сразу.
3. Китайский салат с языком
Мясной салат в азиатском стиле. \ Фото: gastronom.ru.
Плюс китайского салата с языком в том, что, несмотря на все продукты в нём, он достаточно низкокалорийный, поэтому идеально подойдёт всем тем, кто сидит на диетах, или просто следит за своим здоровьем.
Ингредиенты:
• Варёный говяжий язык - 300 г;
• Сладкий перец - 1 шт;
• Огурцы - 250 г;
• Сладкий красный лук - 1 шт;
• Соевый соус - 2 ст.л;
• Кунжутное масло по вкусу;
• Кунжут по вкусу;
• Бальзамический уксус - 1 ст.л;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Красный перец чили по вкусу;
• Кинза несколько веточек.
Салат с языком и огурцами. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Отварной говяжий язык нарезать соломкой;
• Размять ножом и мелко порубить чеснок, добавить к языку;
• Залить смесь соевым соусом, бальзамическим уксусом и кунжутным маслом;
• Нарезать полукольцами красный лук;
• Свежие огурцы нарезать толстыми брусочками;
• Перец нарезать соломкой;
• Добавить нарезку к смеси и тщательно перемешать;
• Добавить по вкусу кинзу и перец чили;
• Подавать, посыпав кунжутными семенами.
4. Салат из мяса с луком и зёрнами граната
Мясной салат с луком и зёрнами граната. \ Фото: smarteda.net.
Столь необычный на первый взгляд салат идеально дополнит не только праздничный стол, а и порадует вас в любой день, сразу же, как только вам захочется чего-то вкусного и необычного. Нежное мясо, приятная терпкость и кислинка гранатовых зёрен, острота лука – всё то, что подарит новые вкусовые ощущения, после которых однозначно захочется добавки.
Ингредиенты:
• Телятина - 500 г;
• Лук репчатый - 2 шт;
• Гранат - 1 шт;
• Кинза по вкусу;
• Соль по вкусу;
• Йогурт - 300 г;
• Молотый белый перец по вкусу.
Вы точно не пожалеете, что приготовили этот салат. \ Фото: russianfood.com
Способ приготовления:
• Телятину отварить и нарезать кубиками;
• Лук измельчить;
• Обдать кипятком;
• Отделить зёрна граната;
• Добавить к мясу и луку;
• Заправить салат йогуртом;
• Посолить, поперчить, приправить чесноком и кинзой;
• Тщательно перемешать;
• Подавать к столу как самостоятельное блюдо или с гарниром.
5. Мясной слоёный салат с картофелем и сыром
Мясной слоёный салат. \ Фото: google.ru.
Мясной слоёный салат – прекрасная альтернатива салату «Оливье». Вы можете подавать его как в тёплом виде, так и в холодном, блюдо от этого не станет хуже, а лишь напротив, настоявшись, усилит все вкусовые качества продуктов.
Ингредиенты:
• Говядина - 500 г;
• Помидоры - 4 шт;
• Маринованные огурцы - 3 шт;
• Картофель - 4 шт;
• Сыр - 150 г;
• Майонез по вкусу;
• Соль по вкусу;
• Перец чёрный молотый по вкусу;
• Петрушка по вкусу.
Приятного аппетита. \ Фото: YouTube.com.
Способ приготовления:
• Говядину отварить в подсоленной воде 1,5–2 часа, чтобы была мягкой;
• Картофель отварить;
• Все ингредиенты нарезать кубиками;
• Выкладывать слоями: говядину, картофель, соль, перец, майонез, огурцы, сыр, майонез, помидоры, соль, перец, майонез, немного сыра и рубленной петрушки.
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