Молоко в разных культурах

Топ-9 фактов о культуре потребления молока в разных странах, которые с новой стороны откроют для вас удивительные свойства этого продукта.
В Австралии пьют молоко, чтобы похудеть
Австралийские ученые выяснили, что стакан молока за завтраком позволяет меньше съедать на обед. После молока, в отличие, например, от сока, человек дольше испытывает ощущение сытости и потребляет в день на 50 ккал меньше.
Молоко — главная составляющая традиционного английского five o’clock tea
Как известно, англичане пьют чай не меньше шести-семи раз в день, однако five o’clock tea точно пропустить нельзя — небольшой ритуал знаменует окончание рабочего дня. Для приготовления «белого чая» британцы выбирают лучшие сорта, например English Afternoon, Darjeeling, English Breakfast. Пропорционально молоко занимает не менее четверти чашки. Британцы не отказывают себе и в лакомствах: к чаю с молоком подают сладкие булочки — сконы, крошечные треугольные бутерброды на один укус — с огурцами, ветчиной, яйцами и копченым лососем, а также мед и джем.
В Индии молоко — это обед, завтрак и ужин
Древнейшая индийская наука о здоровье, аюрведа, называет молоко самым ценным продуктом во Вселенной. Утверждается, что оно положительно влияет как на физическое, так и на духовное развитие человека, эффективно лечит болезни тела и расстройства психики (раздражительность, суетливость, перенапряжение, бессонницу). В Индии не редкость люди, питающиеся одним лишь молоком коровы один раз в сутки (в 12 часов дня). Считается, что корова со своим молоком передает лечебные свойства трав, которые съедает, поэтому для улучшения пищеварения в него разрешают добавлять только мед или пряности, например, куркуму (продукты, также полученные из трав).
В США молоком заменяют колу
Пытаясь компенсировать повальное увлечение фастфудом, американцы пришли к выводу, что чем меньше в молоке жира, тем меньше холестерина оседает в их сосудах. Обезжиренное молоко, главный фаворит стремящихся к здоровому образу жизни американцев, сегодня активно «выходит на улицы»: количество автоматов, в которых можно купить не традиционную колу или снеки, а упаковку молока, с каждым годом все увеличивается.
В Британии коровам дают слушать музыку для увеличения удоя
Исследователи из Университета Лестера в Великобритании провели эксперимент и протестировали во время доек коров целую фонотеку: от рока до классики. Больше всего молока буренки давали под песню Moon River из фильма «Завтрак у Тиффани».
Молоко — секрет высокой продолжительности жизни и отменного здоровья скандинавов
Народы Скандинавии на протяжении многих веков славятся своим здоровьем, а сегодня этот регион занимает первое место по потреблению молока среди европейских стран. Финны очень уважают кефир, а по утрам частенько пьют кофе с молоком. В Швеции популярностью пользуется творожная масса с ароматными пряностями, соленые сливки с тмином, молочные каши, брынза. Норвежцы пьют молоко несколько раз в день, не отстают от них и датчане.
Китайцы начали употреблять молоко вопреки генам
Представители некоторых народов не употребляют молока и молочных продуктов ввиду генетической непереносимости лактозы. Это жители Вьетнама, Таиланда, Лаоса, а также Китая. Обычно к трем-четырем годам представители этой нации теряют способность переваривать лактозу на 80–90%. Сегодня правительство Китая бьет тревогу: китайские дети не дотягивают в росте до своих зарубежных сверстников. Поэтому в XXI век страна вошла с программой «Школьное молоко» под лозунгом «200 мл молока в день — 2 см в месяц!». Программа находится под патронажем правительства, предприятия, которые поставляют школьное молоко, имеют налоговые льготы. При непереносимости лактозы китайцев спасает безлактозное молоко.
В России и Украине создан специальный «маркер» качества молока
Им стал знак «Высший молочный стандарт», который размещают на своих товарах ведущие производители молочной продукции. Он говорит о натуральности продукта, бережности обработки и правильных условиях хранения — все это гарантия того, что в ваш дом попадет правильное молоко. Прежде всего, молоко с ферм проходит проверку в заводских лабораториях, затем оно подвергается ультрапастеризации, при которой погибают все болезнетворные микроорганизмы, а кальций, калий, магний и витамины остаются (это подтверждают исследования РАМН, проведенные в 2016 году), и затем продукт упаковывается в асептичную картонную упаковку, которая полностью защищает его от воздействия света и влаги. Молоко в закрытом пакете хранится до полугода даже при комнатной температуре, без добавления консервантов.
В Древней Руси молоко было не просто пищей, а сакральным продуктом
Традиции потребления молока в нашей стране уходят корнями в глубину веков. Тогда этот напиток, впрочем, как и сегодня, считался символом изобилия и здоровья. Неслучайно корову в крестьянских семьях называли кормилицей — ее потеря была настоящей бедой. Молоко и молочные продукты и сейчас занимают важное место в рационе россиян — по статистике лишь 1,8% жителей не употребляют молока вовсе.
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