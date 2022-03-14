Каменная подушка Иакова: история легендарного камня, на котором короновались шотландские монархи

Копия Камня Судьбы в Скунском дворце.
30 ноября 1996 года в Эдинбурге 10 тысяч человек приветствовали возвращение одного из главных шотландских артефактов - Скунского камня. По улицам города прошла процессия сопровождающих камень священнослужителей и солдат. Этот камень поместили рядом с шотландскими королевскими регалиями в Эдинбургском замке. В этом обзоре увлекательная история камня, который встречали с такими почестями.
Шотландский Камень Судьбы.
Возможно, кому-то это покажется странным, но этот ничем непримечательный блок из резного песчаника - один из самых значительных исторических артефактов. Он известен под многими именами: Скунский камень, Коронационный камень, Каменная подушка Иакова и под его кельтским названием “Лиа Фаил” (говорящий камень). На протяжении многих веков эту глыбу песчаника использовали для коронации правителей Шотландии, а позже и королей и королев всего Соединенного Королевства.
Интересно, что у каждого названия - своя история происхождения этого камня. Какой именно версии верить - выбор каждого.
Кеннет I.
Согласно одной из самых популярных легенд, Камень Судьбы связан с Фергюсом, сыном Лоарна мак Эрка - первым королем скоттов в Шотландии. Он привез камень из Ирландии в Дал Риаду (область, которая сегодня называется Аргайл), где и был коронован. Некоторые историки предполагают, что этот камень, привезенный Фергюсом, связан с “Лиа Фаил” - священным камнем, на котором короновались верховные короли Ирландии.
Другая легенда связывает происхождение Камня Судьбы с библейскими временами. Согласно этой теории, именно этот камень положил вместо подушки под голову Иаков. В иудейских хрониках написано, что позже именно этот камень стал постаментом, на котором установили в храме Ковчег Завета. Затем его забрал из Сирии и принес в Египет король Гателус. Один из потомков Гателуса перевёз камень в Ирландию и там короновался. И, наконец, шотландцы перевезли его в Аргайл.
Крупный план реплики камня в Скунском дворце.
В 841 г. н.э. король скоттов Кеннет I перевез Камень Судьбы в Скун, где реликвия и оставалась до времен короля Эдуарда I ( известного под прозвищем “Молот Шотландцев”), который забрал камень у шотландцев в качестве военного трофея. пришел и взял ее силой. Сегодня реплику Скунского камня можно увидеть возле пресвитерианской часовни XIX века на холме Мут. После вторжения армии короля Эдуарда и завоевания Шотландии в 1296 году, камень был доставлен в Вестминстерское аббатство.
В 1301 году Камень Судьбы (Скунский камень) был встроен в деревянный трон, который стал известен как “Кресло короля Эдуарда”.
“Кресло короля Эдуарда” без Камня Судьбы.
Трон был впервые использован при коронации Эдуарда II, и впоследствии каждый английский король или королева короновались именно “Кресле короля Эдуарда”, под сиденьем которого был Скунский камень.
Несмотря на то, что есть некоторые исторические свидетельства, подтверждающие эту историю, ее подлинность частично оспаривают. Некоторые историки полагают, что, когда король Эдуард I пришел забрать с собой камень, монахи из Скунского аббатства спрятали его и заменил его поддельным. Какой бы ни была истина, одно можно утверждать без сомнений: геологическое изучение камня доказало, что камень, который был доставлен в Вестминстерское аббатство, это красный песчаник, который, вероятно, добыли где-то вблизи Скуна.
Камень Судьбы в “Коронационном троне” в Вестминстерском аббатстве.
История Камня судьбы на этом не заканчивается. Реликвию очередной раз похитили на Рождество в 1950 году, когда четыре шотландские студента решили украсть камень из Вестминстерского аббатства и привезти его обратно в Шотландию. Когда они попытались изъять камень из коронационного трона, он разломался на две части. В итоге им удалось вывезти эти куски в Глазго. Там им помог профессиональный каменщик Роберт Грей, которому удалось склеить обломки. 11 апреля 1951 года камень был помещен на алтарь аббатства Арброт, но вскоре в Лондоне полиция узнала о местонахождении украденной реликвии и забрала ее обратно в Вестминстер.
Уже не вместе.
Относительно недавно британское правительство решило, что будет лучше вернуть камень в Шотландию и заимствовать его только для коронации будущих монархов. Так, через 700 лет пребывания в Англии Камень Судьбы был возвращен в Шотландию. 30 ноября 1996 года его триумфальное возвращение приветствовали 10 000 человек, которые собрались на улице Королевская Миля в Эдинбурге. Даже с учетом всех формальностей и фактов, до сих пор открыт вопрос о том, подлинный ли это Камень Судьбы, древняя священная реликвия, которая согласно преданиям могла магическим образом издавать звук, когда на него становился истинный король. В любом случае, Скунский камень сейчас выставлен в Эдинбургском замке, где его и можно увидеть.
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