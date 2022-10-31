Где и почему запрещена реклама с Бредом Питтом и другие малоизвестные факты о знаменитостях

Инцидент с Джанет Джексон вдохновил на создание YouTube

Случай, произошедший с Джанет Джексон, вдохновил Джаведа Карима на создание YouTube

Джей Ло - причина создания Google Images

На фото справа Дженифер Лопез в том самом нашумевшем платье от Версаче, которое вдохновило на создание Google Images

Драмы Опры Уинфри

Несмотря на то, что с виду жизнь Опры идеальна: она успешна, известна и владеет миллиардами. но ее прошлое наполнено личными драмами

Тюремное прошлое актрисы Лейтон Мистер

Актриса Лейтон Мистер родилась в семье преступников и появилась на свет в тюремном госпитале





Кэти Перри носила в сумочке пряди волос Майли Сайрус и Тейлор Свифт





Раньше Перри и Свифт были подругами, и Кэти носила с собой прядь волос Тейлор

Ди Каприо назвали в честь итальянского художника

Во время просмотра картин Леонардо да Винчи мама Ди Каприо впервые почувствовала шевеление сына

Майкл Джексон - фанат «Гарри Поттера»

Майкл Джексон был ярым фанатом «Гарри Поттера» и хотел поставить мюзикл по этому роману

Бенедикт Камбербэтч был жертвой вооруженного нападения

После того как актер Бенедикт Камбербэтч побывал в заложниках, его жизненные ценности и приоритеты изменились

Дуэйн Джонсон - мировой рекордсмен по селфи

Дуэйн Джонсон поставил новый рекорд по количеству селфи

Запрещенный Брэд Питт

Актер Брэд Питт оказался сильно красив для реклам, которые показывают в Малайзии