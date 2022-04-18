Как получить урожай томатов в июне

Получить ранний урожай томатов – желание многих огородников. С каким нетерпением мы обычно ждем первые вызревшие плоды! Что же нужно сделать, чтобы радоваться вкусным помидорам уже в июне? Как определить сроки посева и в чем особенность технологии выращивания раннеспелых томатов?



Планируя ранние посевы, важно учитывать климат вашего региона и особенности земельного участка. Огромную роль играет наличие теплицы, а также ее качество. От этого зависит и выбор сорта, и количество кустов, и сроки посева семян на рассаду.



Сорта томатов и сроки посева

Подготовка семян

Грунт для рассады

Выращивание рассады

Томаты в теплице

Полив и подкормки томатов

Если у вас нет теплицы

Пасынкование томатов

Ранние томаты Бони ММЕсли вы хотите получить урожай томатов в июне, выбирайте семена томатов ранних и ультраранних сортов: Дачник, Бони ММ, Санька, Альфа, Золотой поток F1 и др.Чтобы рассчитать точное время посева, обратите внимание на упаковку: производители семян всегда указывают срок созревания того или иного сорта. В среднем томаты ранних сортов созревают через 90-100 дней после появления всходов, средних – через 110-120 дней и поздних – через 130 дней. Прибавьте к этому времени неделю на появление всходов и вы сможете определить время посева. Многие томатоводы подбирают благоприятные для посева дни, ориентируясь не только на срок созревания, но и на Лунный календарь.Подготовка семян к посеву включает их обеззараживание и замачивание в питательном растворе. Обеззараживание необходимо в том случае, если вы используете свои семена. Для этого заверните их в ткань и опустите на 15-20 минут в розовый раствор марганцовки. После этого промойте семена в проточной воде.Для того чтобы обеспечить семенам дополнительное питание и получить дружные всходы, можно их замочить на сутки в питательном растворе, например, в соке алоэ, разбавленном талой водой 1:1. Этот природный стимулятор повышает всхожесть семян (даже старых), улучшает иммунитет сеянцев. Желательно использовать лист с растения, которому не менее трех лет, предварительно положив его на 5-7 дней в холодильник. Затем лист следует измельчить и отжать сок.Для обеззараживания семян и стимуляции прорастания можно также применять настой золы (1 ч.л. на стакан воды) или биопрепараты (например, Фитоспорин-М или Байкал ЭМ1).Закаливание семян позволяет будущей рассаде легче адаптироваться к стрессовым условиям, что в итоге обеспечит более ранний урожай. Для этого набухшие семена, завернутые во влажную ткань, положите на ночь в холодильник, а днем достаньте и держите при комнатной температуре. Повторяйте так несколько раз, пока семена не проклюнутся. После этого посадите их в землю. Не допускайте появления слишком длинных корешков, поскольку они очень хрупкие и повредить их очень просто.Если вы покупаете обработанные дражированные семена, покрытые питательной оболочкой, можно сразу приступать к посеву: дополнительные мероприятия не понадобятся. Однако всходы могут появиться несколько позже.Подготовьте легкий питательный грунт для рассады. От его качества зависит состояние посевов. Вы можете купить готовый грунт проверенного производителя или заготовить землю самостоятельно: приобрести торф, смешать его с биогумусом, перепревшим компостом, дерновой землей, песком или другим разрыхлителем и добавить стакан древесной золы на ведро почвосмеси. Все компоненты перед смешиванием необходимо просеять.Если в качестве одного из компонентов грунта для посева семян вы используете землю со своего огорода, почвосмесь следует подвергнуть обеззараживанию: протравить (например, ярко-розовым раствором марганцовки), прокалить или пропарить. Однако после такого мероприятия важно восстановить микрофлору грунта, сделать его более плодородным. Для этой цели отлично подойдет препарат Байкал ЭМ1. Даже если вы уверены в качестве своей почвосмеси, все равно не лишним будет обработать ее раствором Фитоспорина-М. Этот биопрепарат не только справляется с патогенной микрофлорой, но и повышает иммунитет растений.В первые дни после посева контейнеры должны находиться при температуре 23-25°С. Но как только появятся ростки, емкости нужно сразу же перенести в более прохладное место и обеспечить температуру 12-16°С днем и 10-12°С ночью, иначе рассада вытянется и будет тонкой. В таких условиях сеянцы должны находиться 7-10 дней. Затем рассаду снова растят при комнатной температуре и первое время досвечивают.После появления двух настоящих листочков рассаду нужно распикировать в отдельные емкости. Во время пикировки сеянцы томатов заглубляют до семядольных листочков. Через 7-10 дней после этого делают первую подкормку рассады, совместив ее с поливом. Для этого можно использовать раствор жидкого комплексного органоминерального удобрения. Следующую подкормку обычно проводят через две недели после первой.Теплица – спасение огородника. Есть возможность рано высадить рассаду и собирать урожай до глубокой осени. Однако теплицу необходимо правильно подготовить к посадкам: продезинфицировать стенки и землю, особенно если растения болели в прошлом сезоне.Если ваша теплица недостаточно герметична, не спешите с пересадкой томатов, пока существует угроза заморозков. Не забывайте, что понижение температуры в теплице до –0,5°C может стать причиной гибели кустов. Чтобы защитить посадки в апреле-мае, установите в теплице дуги и накрывайте томаты на ночь плотным спанбондом.В солнечные дни не забывайте открывать окна и двери теплицы, если у вас нет автоматического проветривания. Оптимальная температура для развития томатов: 20-25°C днем и 16-18°C ночью. Помните, что при температуре выше 32-33°C опыление затрудняется и завязи опадают. На ночь закрывайте теплицу, чтобы сохранить тепло и не допустить резких перепадов дневной и ночной температуры.Томаты хорошо развиваются в увлажненном грунте. Поэтому на протяжении всего процесса вегетации следует обеспечить растениям регулярный полив. Если влажность грунта будет ниже 60%, кусты приостанавливаются в росте и могут сбросить бутоны. Поливать томаты нужно под корень, не допуская попадания воды на листья. Оптимальная температура воды – 20-22°C. Чтобы удерживать влагу в почве на уровне 80% и поливать реже, можно мульчировать посадки сеном. Мульчирование земли в теплице создает благоприятные условия для развития полезных бактерий в почве и уменьшает влажность воздуха, что поможет предотвратить распространение грибковых инфекций.Спустя неделю после посадки растений в грунт можно полить их раствором Фитоспорина-М. Через 10-14 дней проведите корневую или внекорневую подкормку. В начале вегетационного периода рассаде необходимы азот, калий и фосфор. Во время формирования плодов хорошей калийной подкормкой послужит настой из зеленой массы крапивы и одуванчика. Чтобы его приготовить, положите растения в большую емкость и залейте водой. Забродившую массу перемешивайте каждый день, а спустя 10-14 дней, когда на поверхности появляются пузырьки, зеленое удобрение готово к использованию. При поливе его разводят водой в пропорции 1:10.Что же делать, если у вас нет теплицы? Забыть о раннем урожае? Вовсе нет. Среди выше перечисленных раннеспелых сортов есть и более стрессоустойчивые томаты, которые подходят для выращивания в открытом грунте даже в зонах рискованного земледелия. Например, Дачник, Бони ММ, Санька, Альфа и другие. Томаты, посеянные в конце февраля – начале марта, конечно, вы не сможете высадить прямо на грядку в апреле. От весенних заморозков их не спасет никакое пленочное укрытие. Но вы можете распикировать рассаду не в стаканчики, а в горшки или другие большие емкости объемом не менее трех литров.Почва в контейнерах будет хорошо прогреваться, и кусты там смогут отлично развиваться до пересадки в грунт. Только не забывайте их при этом регулярно поливать и подкармливать. И уже в мае, когда минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется до 12-15°C, вы сможете высадить в грунт не просто рассаду с пятью листочками, а сформировавшиеся плодоносящие кусты с многочисленными завязями. Накануне пересадки томаты следует закалять: каждый день проветривать балкон или комнату, где они растут. Высаживать кусты в грунт следует очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. А после пересадки грядку с томатами нужно притенять спанбондом в течение двух-трех дней.Кстати, некоторые сорта мелкоплодных низкорослых томатов (например, Клюква в сахаре, Балконное чудо и др.) могут остаться и дальше расти в горшках и все лето украшать вашу террасу или балкон. Однако контейнеры для них изначально следует подбирать побольше.Многие ранние детерминантные сорта томатов не нуждаются в пасынковании: например, Красная шапочка, Бони ММ, Дубок и др. Способ формирования куста зависит от сорта. Однако ни для кого не секрет, что лишние побеги отбирают у растения силы на образование плодов. Поэтому для того чтобы ускорить созревание томатов первой кисти и получить ранний урожай, формируйте и низкорослые кусты, оставляя не более трех побегов.Ранняя посадка томатов дает возможность не только получить спелые плоды уже в июне, но и собирать урожай с этих кустов несколько раз за сезон.