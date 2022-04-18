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Как получить урожай томатов в июне

Получить ранний урожай томатов – желание многих огородников. С каким нетерпением мы обычно ждем первые вызревшие плоды! Что же нужно сделать, чтобы радоваться вкусным помидорам уже в июне? Как определить сроки посева и в чем особенность технологии выращивания раннеспелых томатов?

Планируя ранние посевы, важно учитывать климат вашего региона и особенности земельного участка. Огромную роль играет наличие теплицы, а также ее качество. От этого зависит и выбор сорта, и количество кустов, и сроки посева семян на рассаду.

Сорта томатов и сроки посева



Как получить урожай томатов в июне
Ранние томаты Бони ММ

Если вы хотите получить урожай томатов в июне, выбирайте семена томатов ранних и ультраранних сортов: Дачник, Бони ММ, Санька, Альфа, Золотой поток F1 и др.
Чтобы рассчитать точное время посева, обратите внимание на упаковку: производители семян всегда указывают срок созревания того или иного сорта. В среднем томаты ранних сортов созревают через 90-100 дней после появления всходов, средних – через 110-120 дней и поздних – через 130 дней. Прибавьте к этому времени неделю на появление всходов и вы сможете определить время посева. Многие томатоводы подбирают благоприятные для посева дни, ориентируясь не только на срок созревания, но и на Лунный календарь.

Подготовка семян



Как получить урожай томатов в июне

Подготовка семян к посеву включает их обеззараживание и замачивание в питательном растворе. Обеззараживание необходимо в том случае, если вы используете свои семена. Для этого заверните их в ткань и опустите на 15-20 минут в розовый раствор марганцовки. После этого промойте семена в проточной воде.
Для того чтобы обеспечить семенам дополнительное питание и получить дружные всходы, можно их замочить на сутки в питательном растворе, например, в соке алоэ, разбавленном талой водой 1:1. Этот природный стимулятор повышает всхожесть семян (даже старых), улучшает иммунитет сеянцев. Желательно использовать лист с растения, которому не менее трех лет, предварительно положив его на 5-7 дней в холодильник. Затем лист следует измельчить и отжать сок.

Как получить урожай томатов в июне

Для обеззараживания семян и стимуляции прорастания можно также применять настой золы (1 ч.л. на стакан воды) или биопрепараты (например, Фитоспорин-М или Байкал ЭМ1).
Закаливание семян позволяет будущей рассаде легче адаптироваться к стрессовым условиям, что в итоге обеспечит более ранний урожай. Для этого набухшие семена, завернутые во влажную ткань, положите на ночь в холодильник, а днем достаньте и держите при комнатной температуре. Повторяйте так несколько раз, пока семена не проклюнутся. После этого посадите их в землю. Не допускайте появления слишком длинных корешков, поскольку они очень хрупкие и повредить их очень просто.
Если вы покупаете обработанные дражированные семена, покрытые питательной оболочкой, можно сразу приступать к посеву: дополнительные мероприятия не понадобятся. Однако всходы могут появиться несколько позже.

Грунт для рассады



Как получить урожай томатов в июне

Подготовьте легкий питательный грунт для рассады. От его качества зависит состояние посевов. Вы можете купить готовый грунт проверенного производителя или заготовить землю самостоятельно: приобрести торф, смешать его с биогумусом, перепревшим компостом, дерновой землей, песком или другим разрыхлителем и добавить стакан древесной золы на ведро почвосмеси. Все компоненты перед смешиванием необходимо просеять.
Если в качестве одного из компонентов грунта для посева семян вы используете землю со своего огорода, почвосмесь следует подвергнуть обеззараживанию: протравить (например, ярко-розовым раствором марганцовки), прокалить или пропарить. Однако после такого мероприятия важно восстановить микрофлору грунта, сделать его более плодородным. Для этой цели отлично подойдет препарат Байкал ЭМ1. Даже если вы уверены в качестве своей почвосмеси, все равно не лишним будет обработать ее раствором Фитоспорина-М. Этот биопрепарат не только справляется с патогенной микрофлорой, но и повышает иммунитет растений.

Выращивание рассады



Как получить урожай томатов в июне

В первые дни после посева контейнеры должны находиться при температуре 23-25°С. Но как только появятся ростки, емкости нужно сразу же перенести в более прохладное место и обеспечить температуру 12-16°С днем и 10-12°С ночью, иначе рассада вытянется и будет тонкой. В таких условиях сеянцы должны находиться 7-10 дней. Затем рассаду снова растят при комнатной температуре и первое время досвечивают.
После появления двух настоящих листочков рассаду нужно распикировать в отдельные емкости. Во время пикировки сеянцы томатов заглубляют до семядольных листочков. Через 7-10 дней после этого делают первую подкормку рассады, совместив ее с поливом. Для этого можно использовать раствор жидкого комплексного органоминерального удобрения. Следующую подкормку обычно проводят через две недели после первой.

Томаты в теплице



Как получить урожай томатов в июне

Теплица – спасение огородника. Есть возможность рано высадить рассаду и собирать урожай до глубокой осени. Однако теплицу необходимо правильно подготовить к посадкам: продезинфицировать стенки и землю, особенно если растения болели в прошлом сезоне.
Если ваша теплица недостаточно герметична, не спешите с пересадкой томатов, пока существует угроза заморозков. Не забывайте, что понижение температуры в теплице до –0,5°C может стать причиной гибели кустов. Чтобы защитить посадки в апреле-мае, установите в теплице дуги и накрывайте томаты на ночь плотным спанбондом.
В солнечные дни не забывайте открывать окна и двери теплицы, если у вас нет автоматического проветривания. Оптимальная температура для развития томатов: 20-25°C днем и 16-18°C ночью. Помните, что при температуре выше 32-33°C опыление затрудняется и завязи опадают. На ночь закрывайте теплицу, чтобы сохранить тепло и не допустить резких перепадов дневной и ночной температуры.

Полив и подкормки томатов



Как получить урожай томатов в июне

Томаты хорошо развиваются в увлажненном грунте. Поэтому на протяжении всего процесса вегетации следует обеспечить растениям регулярный полив. Если влажность грунта будет ниже 60%, кусты приостанавливаются в росте и могут сбросить бутоны. Поливать томаты нужно под корень, не допуская попадания воды на листья. Оптимальная температура воды – 20-22°C. Чтобы удерживать влагу в почве на уровне 80% и поливать реже, можно мульчировать посадки сеном. Мульчирование земли в теплице создает благоприятные условия для развития полезных бактерий в почве и уменьшает влажность воздуха, что поможет предотвратить распространение грибковых инфекций.
Спустя неделю после посадки растений в грунт можно полить их раствором Фитоспорина-М. Через 10-14 дней проведите корневую или внекорневую подкормку. В начале вегетационного периода рассаде необходимы азот, калий и фосфор. Во время формирования плодов хорошей калийной подкормкой послужит настой из зеленой массы крапивы и одуванчика. Чтобы его приготовить, положите растения в большую емкость и залейте водой. Забродившую массу перемешивайте каждый день, а спустя 10-14 дней, когда на поверхности появляются пузырьки, зеленое удобрение готово к использованию. При поливе его разводят водой в пропорции 1:10.

Если у вас нет теплицы



Как получить урожай томатов в июне

Что же делать, если у вас нет теплицы? Забыть о раннем урожае? Вовсе нет. Среди выше перечисленных раннеспелых сортов есть и более стрессоустойчивые томаты, которые подходят для выращивания в открытом грунте даже в зонах рискованного земледелия. Например, Дачник, Бони ММ, Санька, Альфа и другие. Томаты, посеянные в конце февраля – начале марта, конечно, вы не сможете высадить прямо на грядку в апреле. От весенних заморозков их не спасет никакое пленочное укрытие. Но вы можете распикировать рассаду не в стаканчики, а в горшки или другие большие емкости объемом не менее трех литров.
Почва в контейнерах будет хорошо прогреваться, и кусты там смогут отлично развиваться до пересадки в грунт. Только не забывайте их при этом регулярно поливать и подкармливать. И уже в мае, когда минует угроза возвратных заморозков и почва прогреется до 12-15°C, вы сможете высадить в грунт не просто рассаду с пятью листочками, а сформировавшиеся плодоносящие кусты с многочисленными завязями. Накануне пересадки томаты следует закалять: каждый день проветривать балкон или комнату, где они растут. Высаживать кусты в грунт следует очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. А после пересадки грядку с томатами нужно притенять спанбондом в течение двух-трех дней.
Кстати, некоторые сорта мелкоплодных низкорослых томатов (например, Клюква в сахаре, Балконное чудо и др.) могут остаться и дальше расти в горшках и все лето украшать вашу террасу или балкон. Однако контейнеры для них изначально следует подбирать побольше.

Пасынкование томатов



Многие ранние детерминантные сорта томатов не нуждаются в пасынковании: например, Красная шапочка, Бони ММ, Дубок и др. Способ формирования куста зависит от сорта. Однако ни для кого не секрет, что лишние побеги отбирают у растения силы на образование плодов. Поэтому для того чтобы ускорить созревание томатов первой кисти и получить ранний урожай, формируйте и низкорослые кусты, оставляя не более трех побегов.
Ранняя посадка томатов дает возможность не только получить спелые плоды уже в июне, но и собирать урожай с этих кустов несколько раз за сезон.
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Томатывыращивание
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