Срубы по-фински: идеальное место для единения с природой и побега от городской суеты

Одноэтажные деревянные дома финской архитектурной компании Pluspuu Oy.

Дома компании Pluspuu Oy из клееного бруса – идеальный вариант для загородного дома.

Архитекторы финской компанией Pluspuu Oy и строительные фирмы создают бревенчатые срубы по особям технологиям.

Варианты срубов, созданных финской компанией Pluspuu Oy и строительными фирмами.

1. Деревянный сруб Log Villa в девственном лесу

Деревянный эко-дом Log Villa расположен в живописном лесу вдали от цивилизации.

Бревна для строительства финских срубов создают по особой методике. | Фото: desibuilt.ru.

Новая технология помогает создавать дома большой площадью без дополнительных опорных стен (Деревянный сруб Log Villa).

Стеклянные стены гостиной открывают прекрасный вид на окружающую природу (Деревянный сруб Log Villa).

2. Деревянный дом Kustavi на окраине города Турку

Деревянная вилла выходного дня Kustavi находится в живописных окрестностях города Турку.

Внутренняя отделка сруба выполнена только в белой цветовой гамме (Деревянный дом Kustavi).

В загородной вилле создали все необходимые зоны для комфортного отдыха (Деревянный дом Kustavi).

Рядом с домом построили настоящую финскую сауну и установили подогреваемое джакузи на открытом воздухе (Деревянный дом Kustavi).

3. Летний дом Isokari на острове в Балтийском море

Летний домик Isokari имеет два полноценных выхода и органично вписался в ландшафт острова.

Уединенный дом Isokari состоит из двух помещений, с расположенной между ними террасой.

Интерьер летнего домика Isokari на морском частном острове.

Огромные окна заменили большую часть стен летней резиденции Isokari, чем обеспечили прекрасный обзорный вид.

4. Вилла Airisto в сосновом лесу

Учитывая ландшафт местности, дом с одной стороны стоит на сваях (Деревянная вилла Airisto).

Учитывая пожелания владельцев, большее внимание было уделено оформлению экстерьера виллы Airisto. | Фото: lifter.com.ua.

Сауна деревянной виллы Airisto.

5. Сруб Jurmo на опушке леса

Загородный домик Jurmo создали на деревянном постаменте, который позволил организовать террасы со всех сторон.

Скандинавский минимализм оформления интерьера загородного дома Jurmo.