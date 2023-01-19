Самое пивное место на Земле – отель для любителей древнейшего напитка

Общеизвестный факт – пиво любят многие. Однако, одни просто любят пропустить бутылочку в жаркий летний полдень, а другие настолько фанатеют от пенного напитка, что готовы просто купаться в нем. Именно для последних и появилась уникальная возможность осуществить свою мечту – съездить в отель BrewDog в Огайо, в котором пройдет первый в мире фестиваль крафтового пива.







Компания BrewDog уже стала известной как крупнейший производитель качественного крафтового пива в Великобритании, а также как производитель самого крепкого пива в мире. Недавно она открыла новый пивоваренный завод по производству кислого эля в американском Коламбусе, а также собирается в рекламных целях сделать при нем небольшой отель.







Так называемое «самое пивное место на Земле» сможет порадовать даже самого искушенного гурмана, обожающего пиво. К примеру, здесь можно будет найти не только разнообразнейшие сорта пива и закуски, но и такие экзотические предложения, как маски для лица, сделанные из хмеля, а также массаж солодовым ячменем.







А особой фишкой заведения станут гидромассажные ванны – джакузи, заполненные индийским пейл-элем. Также в отеле будут тематические номера, посвященные пиву, которые будут буквально забиты пивными холодильниками.







Тем не менее, это пока всего лишь проекты, а компания собирается завершить работы по заводу к июню 2017 года. Отель же планируется достроить в третьем квартале 2018 года, на что англичанам понадобятся еще дополнительные $ 6 млн. Сейчас же BrewDog запустила кампанию на Indiegogo с целью привлечения дополнительных финансов (уже удалось собрать $ 170 000).







Тем не менее, это пока всего лишь проекты, а компания собирается завершить работы по заводу к июню 2017 года. Отель же планируется достроить в третьем квартале 2018 года, на что англичанам понадобятся еще дополнительные $ 6 млн. Сейчас же BrewDog запустила кампанию на Indiegogo с целью привлечения дополнительных финансов (уже удалось собрать $ 170 000).







источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





