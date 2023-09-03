7 самых громких романов Джона Кеннеди: Президент женских сердец

29 мая исполняется 102 года со дня рождения 35-го президента США Джона Кеннеди. Он вошел в историю не только благодаря политической деятельности, ни и из-за своих любовных похождений – он слыл первым ловеласом Америки, без труда покорявшим первых красавиц страны. О его романе с Мэрилин Монро знали все, но в его жизни были и другие женщины, которые, как писали в прессе, составили его «добровольный гарем».
Джон Кеннеди в студенческие годы | Фото: 24smi.org
Успехом у женщин Джон (Джек) Кеннеди пользовался с юности, еще будучи студентом Гарвардского университета. Из своих романтических отношений он никогда не делал тайны, больше того – он даже сам признавался в своих непомерных аппетитах. Авторы книги «Клан Кеннеди» Л. Дубова и Г. Чернявский пишут: «Свою повышенную сексуальность Кеннеди, естественно, не демонстрировал на публике, но не считал ее чем-то предосудительным, не скрывал от людей, которым доверял, в том числе даже от некоторых крупных государственных деятелей зарубежных стран. Премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан при всей своей невозмутимости консервативного лидера был озадачен, когда в разгар переговоров на Бермудских островах в декабре 1961 года его собеседник вдруг заявил: «Интересно, как это происходит с вами, Гарольд. Если у меня в течение трех дней не будет женщины, я буду чувствовать ужасную головную боль». Однажды невестка члена Британского парламента спросила его о том, любил ли он когда-нибудь, на что Кеннеди ответил: «Нет. Бывал сильно увлечен».
Памела Тернер
Памела Тернер | Фото: pravda.ru, ej.by
Будучи сенатором, Джон Кеннеди познакомился с 20-летней Памелой Тернер, которая работала на технической должности в бельгийском посольстве. Когда у них начался роман, ее квартирная хозяйка пыталась выследить ночного визитера, для чего установила несколько магнитофонов и попыталась сфотографировать сенатора с его любовницей. Но и снимки, и магнитофонные записи оказались плохого качества и не могли служить веским доказательством адюльтера. Этот роман так и остался тайным. Позже Кеннеди забрал Памелу в Белый дом и устроил ее пресс-секретарем своей супруги, обеспечив себе «агента», сообщавшего ему обо всех разговорах его жены и сотрудников.
Джудит Кэмпбелл-Экснер
Джудит Кэмпбелл-Экснер | Фото: pravda.ru, ej.by
В 1999 г. в своем романе с президентом призналась Джудит Кэмпбелл-Экснер. На тот момент она была смертельно больна, и перед своим уходом решила раскрыть тайну, которую хранила 28 лет. Она была любовницей Фрэнка Синатры и мафиози Сэма Джианканы. Но помимо этого, ее связывали отношения и с сенатором Джоном Кеннеди. Их роман начался во время его президентской предвыборной кампании и после этого продолжался еще 2 года. Ходили слухи, что Джудит была связующим звеном между Кеннеди и Джианканой, который помог ему победить на выборах, хотя этот факт биографы ставили под сомнение. Она бывала и в Белом доме, о чем говорила: «Я была идеальным выбором, потому что я могла прийти и уйти незамеченной».
Мэрилин Монро
Мэрилин Монро | Фото: kino-teatr.ru
Мэрилин Монро и Джон Кеннеди | Фото: 24smi.org
Конечно, самым громким романом президента стала его связь с самой желанной актрисой Голливуда, легендарной Мэрилин Монро. Хотя биографы утверждают, что встречались они всего 4 раза. Но одна из этих встреч произвела настоящий фурор: на гала-концерте, приуроченном к 45-летию Кеннеди, актриса исполнила свою знаменитую песню «С днем рожденья, мистер Президент!». Она сделала это так, «словно она занимается любовью с президентом на глазах сорока миллионов американцев», как написали потом в прессе. Кеннеди был недоволен слишком откровенным поведением Монро и пытался сгладить неловкую ситуацию и отшутиться на сцене, но скандалы были ему не нужны, и вскоре после этого он решил порвать с непредсказуемой актрисой. Л. Дубова и Г. Чернявский в своей книге о 35-м президенте США утверждают, что «связь Монро и Кеннеди раздута до предела»: «В результате приходится признать, что все рассказы о длительной связи между сенатором и великой актрисой представляют собой бессовестный вымысел их авторов».
Мэрилин Монро и Джон Кеннеди | Фото: pravda.ru
Гунилла фон Пост
Гунилла фон Пост | Фото: ej.by
В 2010 г. были выставлены на торги тайные любовные письма Джона Кеннеди к 21-летней шведке Гунилле фон Пост, которую он встретил во время отпуска во французской Ривьере за несколько недель до своей свадьбы с Жаклин Бувье. 11 писем и 3 телеграммы стали свидетельством их романа. В этих письмах президент предстает совсем с другой стороны – как пылкий, нежный и романтичный мужчина, готовый на многое ради своей возлюбленной. «Я мог бы взять лодку и выйти в Средиземное море на две недели только с Вами в качестве экипажа», – писал он Гунилле.
Гунилла фон Пост | Фото: ej.by
Мими Алфорд
Мими Алфорд | Фото: nbcnews.com
Мими Алфорд | Фото: alchetron.com
В 2003 г. о своем романе с президентом рассказала Мими Алфорд. На тот момент ей было уже 69 лет, а с момента убийства Кеннеди прошло уже 40 лет. И тогда женщина решилась опубликовать книгу, в которой откровенно рассказала о своих отношениях с Джоном. Когда они встретились, она была стажером в пресс-службе Белого дома. Через 4 дня после начала стажировки президент предложил девушке провести личную экскурсию по Белому дому. Чем завершилась эта экскурсия – объяснять нет надобности. Последние полтора года жизни Кеннеди она была его любовницей.
Мими Алфорд | Фото: ej.by
Мария Пинчот Мейер
Мария Пинчот Мейер | Фото: ej.by
Эту женщину называют одной из самых загадочных фигур в биографии американского президента. Художница Мария Пинчот Мейер была замужем за агентом ЦРУ Кордом Мейером. О ее романе с Джоном Кеннеди писали в газетах. Есть версия, что эта женщина была не только любовницей президента, но и его близкой подругой и советницей – якобы она влияла на его решения по вопросам ядерного разоружения и сближения с Кубой. После убийства Кеннеди в 1963 г. Мария начала опасаться за собственную жизнь. Как оказалось, небезосновательно: в 1964 г. она была убита. Ходили слухи, что она владела какой-то информацией об убийстве президента.
Мария Пинчот Мейер | Фото: thefamouspeople.com
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих | Фото: ej.by
Одной из тех, кому приписывали роман с Джоном Кеннеди, была и легендарная актриса Марлен Дитрих. При этом ходили слухи, что она была любовницей и Кеннеди-старшего – отца Джона. В одной из биографий президента говорится о том, что однажды он задал вопрос актрисе, действительно у нее был роман с его отцом. На что она ответила: «Нет, твой отец пытался, но я не согласилась».
Марлен Дитрих | Фото: cosmo.com.ua
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