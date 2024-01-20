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Потрясающие дома, построенные природой

Безусловно, мать-природа сама не возводила эти необычные дома, однако благоприятная местность позволила воплотить задумки архитекторов в жизнь.

Потрясающие дома, построенные природой

Клифф-Хейвен


Потрясающие дома, построенные природой

Клифф-Хейвен построен в 1980 году в Юте. Общая площадь дома составляет 195 кв м на почти 5 га земли. Дом продают на закрытом аукционе.

Потрясающие дома, построенные природой

Потрясающие дома, построенные природой

Вырыт туннель позади дома, что позволяет воде сбегать, циркулировать холодному воздуху, а также служит в качестве пожарного выхода. Клифф-Хейвен самодостаточная система. В доме собственный колодец и фруктовый сад и даже виноградник. Цистерны для сбора дождевой воды, солнечная панель, если дизель-генератор не сработает, также есть телефон и интернет.

Потрясающие дома, построенные природой

Потрясающие дома, построенные природой

В доме три спальни.

Потрясающие дома, построенные природой

Потрясающие дома, построенные природой

Постапокалиптическое строение позволит скрыться от любопытных глаз в сердце скал. Некоторые считают, что дом появился в качестве убежища от ядерного удара.

Потрясающие дома, построенные природой

Гараж на две машины.

Грибной дом


Потрясающие дома, построенные природой

Дом был построен и разработан Dale Naegle в 1968 году в Сан-Диего для Сэма Белла. Белл приобрел летний дом с видом на Тихий океан и хотел пристроить гостевой дом. Площадь составила 300 футов в скалах плюс изолированный пляж перед домом. Форма выбрана не случайно, предположительно это безопаснейшее строение, которое справится с любым стихийным настроением: волны, камнепады, землетрясения.

Потрясающие дома, построенные природой

Потрясающие дома, построенные природой

Потрясающие дома, построенные природой

Потрясающие дома, построенные природой

Дом с личным водопадом


Потрясающие дома, построенные природой

Уютнейшее место в горах


Потрясающие дома, построенные природой

Дом в райском уголке Севен-Систерс — группа меловых утёсов в Великобритании


Потрясающие дома, построенные природой

Berggasthaus Aescher — гостевой дом в Швейцарских Альпах


Потрясающие дома, построенные природой

Этому дому в Альпах 170 лет. Гостевой дом находится всего в двух часах путешествия на автомобиле из Цюриха. Здесь вы не найдете роскошные номера, душ с сильным напором (вода поступает с горы) или мягкие кровати. Berggasthaus Aescher больше похож на общежитие с тремя комнатами или хостел, в котором от шести до десяти спальных мест. Дом открыт только с мая по октябрь. Пребывание в Berggasthaus Aescher это нетипичный отдых, но, безусловно, незабываемый, только посмотрите на эти виды.

Потрясающие дома, построенные природой

Потрясающие дома, построенные природой

Потрясающие дома, построенные природой

Потрясающие дома, построенные природой

Треугольный дом в горах


Потрясающие дома, построенные природой

Немецкий эксперт искусства Маттиас Арндт разработала Triangle Cliff House в качестве концепт-проекта: небольшой горный дом на вершине туманной скалы. Замкнутое двухуровневое пространство с шикарным интерьером. Возможно, этот проект никогда не воплотят в жизнь, но выглядит захватывающе.

Потрясающие дома, построенные природой

Потрясающие дома, построенные природой

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