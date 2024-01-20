Потрясающие дома, построенные природой

Безусловно, мать-природа сама не возводила эти необычные дома, однако благоприятная местность позволила воплотить задумки архитекторов в жизнь.
Клифф-Хейвен
Клифф-Хейвен построен в 1980 году в Юте. Общая площадь дома составляет 195 кв м на почти 5 га земли. Дом продают на закрытом аукционе.
Вырыт туннель позади дома, что позволяет воде сбегать, циркулировать холодному воздуху, а также служит в качестве пожарного выхода. Клифф-Хейвен самодостаточная система. В доме собственный колодец и фруктовый сад и даже виноградник. Цистерны для сбора дождевой воды, солнечная панель, если дизель-генератор не сработает, также есть телефон и интернет.
В доме три спальни.
Постапокалиптическое строение позволит скрыться от любопытных глаз в сердце скал. Некоторые считают, что дом появился в качестве убежища от ядерного удара.
Гараж на две машины.
Грибной дом
Дом был построен и разработан Dale Naegle в 1968 году в Сан-Диего для Сэма Белла. Белл приобрел летний дом с видом на Тихий океан и хотел пристроить гостевой дом. Площадь составила 300 футов в скалах плюс изолированный пляж перед домом. Форма выбрана не случайно, предположительно это безопаснейшее строение, которое справится с любым стихийным настроением: волны, камнепады, землетрясения.
Дом с личным водопадом
Уютнейшее место в горах
Дом в райском уголке Севен-Систерс — группа меловых утёсов в Великобритании
Berggasthaus Aescher — гостевой дом в Швейцарских Альпах
Этому дому в Альпах 170 лет. Гостевой дом находится всего в двух часах путешествия на автомобиле из Цюриха. Здесь вы не найдете роскошные номера, душ с сильным напором (вода поступает с горы) или мягкие кровати. Berggasthaus Aescher больше похож на общежитие с тремя комнатами или хостел, в котором от шести до десяти спальных мест. Дом открыт только с мая по октябрь. Пребывание в Berggasthaus Aescher это нетипичный отдых, но, безусловно, незабываемый, только посмотрите на эти виды.
Треугольный дом в горах
Немецкий эксперт искусства Маттиас Арндт разработала Triangle Cliff House в качестве концепт-проекта: небольшой горный дом на вершине туманной скалы. Замкнутое двухуровневое пространство с шикарным интерьером. Возможно, этот проект никогда не воплотят в жизнь, но выглядит захватывающе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии