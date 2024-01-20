Потрясающие дома, построенные природой

С нами не соскучишься!

Безусловно, мать-природа сама не возводила эти необычные дома, однако благоприятная местность позволила воплотить задумки архитекторов в жизнь.









Клифф-Хейвен

Грибной дом

Дом с личным водопадом

Уютнейшее место в горах

Дом в райском уголке Севен-Систерс — группа меловых утёсов в Великобритании

Berggasthaus Aescher — гостевой дом в Швейцарских Альпах

Треугольный дом в горах