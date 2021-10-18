Черепа с узорами и другие загадки древнего турецкого города Гобекли-Тепе

Гобекли-Тепе в иллюстрации худ. Фернандо Баптиста, National Geographic
Место, где расположены развалины Гобекли-Тепе, впервые попало в поле зрения ученых еще в 60-х годах прошлого века. Однако поначалу на археологическую находку почти никто не обратил внимания. Только на рубеже XX-XXI веков научное сообщество признало огромное значение этого храмового комплекса, который таит много загадок и заставляет переосмыслить всю историю человечества.
1. Масштабы строительства вызывают лишь догадки
Долгое время о Гобекли-Тепе никто не знал. Окрестные жители, которые распахали здесь поле и выращивали овес, то и дело убирали камни, которые им мешали, даже не подозревали, что таким образом уничтожают верхнюю часть храма, построенного еще в каменном веке.
Храмовый комплекс расположен на Юго-Востоке современной Турции. /Фото:arktal.livejournal.com
Рядом со зданием святилища округлой формы археологи обнаружили несколько более меленьких построек. Поскольку признаков того, что здесь жили люди, нет, скорее всего, здания предназначались для ритуалов. Кстати, есть предположения, что на самом деле комплекс в разы больше и насчитывает десятки, если не сотни аналогичных построек, которые еще предстоит раскопать археологам.
2. Что случилось с городом?
Гигантский храмовый комплекс зачем-то засыпали землей. /Фото:blogspot.com
Самое удивительное, что до сих пор ставит в тупик ученых, это «погребение» Гобекли-Тепе. Все сооружения засыпаны тоннами земли и булыжников, и сделано это явно специально. В мире существует немало древних построек и городов, которые по каким-то причинам были покинуты жителями. Но Гобекли-Тепе кто-то намеренно «закопал». С одной стороны, благодаря такой «консервации» древний комплекс хорошо сохранился. С другой, объяснения этому пока нет.
3. Есть ли аналоги древнее?
Комплекс зданий Гобекли-Кепе пока cчитается самым древним. Например, руины Невали-Кери, обнаруженные на дне водохранилища Ататюрка, относятся к той же эпохе (им более 10 тыс. лет), но все-таки, по данным ученых, немного моложе. Да и сама постройка скромнее, чем храмы Гобекли-Тепе. «Конкурентом», претендующим на самый древний комплекс, считается Иерихон, но в нем не обнаружено столь крупных скульптур и рисунков и он выглядит проще. Остальные же подобные руины относятся к более поздней эпохе (2 тыс. лет до н.э., не ранее).
Многие ученые считают Иерихон более молодым. /Фото:geographyofrussia.com
4. Черепа с узорами
При раскопках храмового комплекса немецкие ученые-археологи обнаружили фрагменты трех человеческих черепов, которые украшены длинными декоративными насечками. «Узоры» очень глубокие, расположены вертикально и идут вдоль всей кости. Кроме того, в одном из найденных черепов проделано круглое отверстие – как предполагают ученые, для того, чтобы продевать в него веревку. На нем также обнаружено напыление из красной охры. Как известно, эту краску многие древние племена использовали в ритуальных целях.
Черепа со странными насечками. /Фото:
Экспертиза показала, что все насечки сделаны на черепах уже после смерти их «владельцев» и они проделаны именно каменным инструментом, а не клыками диких животных или воздействием природных явлений.
Для чего жители древнего города так «глумились» над черепами умерших – пока остается загадкой. Есть версия, что останки людей использовали при неких ритуальных обрядах – например, некоторые племена неолита с помощью черепов вызывали духи предков. Также обитатели Гобекли-Тепе могли с помощью украшенных черепов устрашать врагов.
5. Родоначальник оседлости?
Ученые склоняются к тому, что архитектурный комплекс создали не оседлые люди, а кочевники, которые добывали пищу путем охоты и собирательства. Археологи уверены, что жители города не занимались ни выращиванием злаков, ни скотоводством, они также не пользовались посудой из глины. Однако они выстроили этот комплекс и стали жить здесь, а значит, Гобекли-Тепе мог быть первым местом, где кочевые племена перешли к оседлости. И тогда вдвойне удивительно, как люди, которые не жили организованно, не выстроили в своем обществе иерархической структуры и не обладали навыками строителей, смогли создать комплекс такого масштаба.
Здесь человечество перешло к оседлости. /Фото:urfadegisim.com
– Раньше считалось, что строительство столь монументальных сооружений по времени совпадало с возникновением землепашества, но Гобекли-Тепе доказывает, что это не так, - говорит профессор антропологии из Стэнфорда Ян Ходдер. – И один только этот факт позволяет считать Гобекли-Тепе сенсационной археологической находкой.
6. Странные столбы
Столбы как предметы культа. /Фото: Dion Good
Столбы с рельефными рисунками, сооруженные в виде буквы «Т», по одной из версий, могли быть для жителей символом плодородия. По другой гипотезе, это могли быть самые ранние изображения древнейших богов. Любопытно, что столбы-божества не имеют лиц.
7. «Портреты» диких зверей.
На древних постройках высечено множество зверей, причем это не схематичные, а очень реалистичные рисунки. Животные обнаружены и на монолитных стелах – здесь можно увидеть огромное разнообразие представителей фауны. И тот факт, что неизвестные художники Гобекли-Тепе изобразили только диких зверей, еще раз подтверждает версию об отсутствии у данного неизвестного племени признаков оседлости, которая включала скотоводство и землепашество.
Динозавры или утки? /Фото: Dian Good
Кстати, в окрестностях Гобекли-Тепе растет немало диких злаковых растений. Скорее всего, в давние времена жившие здесь кочевники-охотники культивировали их. Но это были уже потомки жителей Гобекли-Тепе.
Множество животных, птиц, насекомых/ Они переданы необычайно реалистично. /Фото: Dian Good
8. Удивительные умения «первобытных» людей
Профессор К. Шмидт (1953-2014) был уверен, что данное строение слишком масштабно для людей каменного века и требовало наличия как минимум полтысячи строителей. /Фото:blogspot.com
Изображения животных и загадочные пиктограммы на каменных сооружениях говорят о том, что среди местных строителей были каменотесы. Еще в 1960-х годах здесь были обнаружены древние кремневые ножи и скребки. Полвека спустя профессор Германского археологического института Клаус Шмидт, более детально обследовавший часть территории святилища, нашел на вершине холма целую строительную мастерскую с множеством подобных артефактов. Интересно, каким образом люди неолита таскали колонны и создавали столь сложные строения? Шмидт назвал Гобекли-Тепе начальной точкой отсчета в мировой истории.
9. Прообраз иероглифов
Древние знаки, высеченные на камне, дают основания предполагать, что это были зачатки древней письменности, которые потом привели к возникновению иероглифов. Однако и тут загадка: иероглифы были распространены не в тех краях, где располагается Гобекли-Тепе, а намного дальше, в Древнем Египте, расцвет культуры которого, кстати, приходится совсем на другую эпоху.http://funhere.ru/?p=18900
Возможно, здесь зарождалась древняя письменность. /Фото: Dian Good
10. Летопись планетарной катастрофы?
Сотрудники Эдинбургского университета выдвинули интересную версию относительно рисунков, обнаруженных в Гебекли-Тепе. По их мнению, древние люди запечатлели события, связанные с падением небесного телда на Землю, которое произошло около 13 тыс. лет назад и вызвало повсеместное похолодание. В загадочных знаках ученые усматривают изображения небесных тел, предполагая, что здесь велись астрономические наблюдения.
Текст: Анна Белова
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