Водоёмы, которые лучше обходить стороной

Природа Земли постоянно создает невероятные сочетания вещей и явлений, которые воссоздают условия буквально с другой планеты и отличается от всего, что мы привыкли видеть в других местах. Это происходило всегда, и в былые времена подобные явления приписывались злым духам или нечистой силе. Сегодня наука может дать объяснение большинству из природных явлений, но от этого они не становятся более дружелюбными.
Эти водоемы всегда были источником сомнительной славы: часть из них такой была всегда, другие – результат действий человека. Все они разные по своей природе, но всех их объединяет одно – от них лучше держаться подальше.
Рио-Тинто, Испания
Воды реки окрашены в красный цвет. Виной тому высокая концентрация меди и железа и кислотность воды. На протяжении нескольких сотен лет в верховьях реки ведется добыча полезных ископаемых, которая и привела к загрязнению реки. В ее едких водах не водится рыба, поэтому как бы не было жарко, в этом водоеме нельзя мочить даже ноги.
Кипящее озеро, Доминикана
Это озеро вполне бы могло стать термальным курортом, если бы не одно но: температура воды в водоеме колеблется от 82 до 91.5 °C. В озере не то что не рекомендуется купаться, а даже подходить к нему близко запрещено. Из-за струй горячего воздуха и лавы, периодически вырывающихся из недр, можно просто-напросто свариться заживо.
Читарум, Индонезия
Эту реку жители Западной Явы приспособили и под нужды сельского хозяйства, и для водоснабжения, и для промышленности и для многих других целей. В бассейне реки проживает около пяти миллионов человек и за долгие годы использования вод водоема они превратили его в самую настоящую помойку. Если из реки взять пробу, в ней можно найти практически все элементы таблицы Менделеева, стоит ли говорить, что концентрация большинства из них в несколько раз превышает допустимые нормы.
Киву, Африка
Ровная, голубая гладь водоема на самом деле обманчива. Озеро представляет собой настоящую бомбу замедленного действия: под толщей воды скрыто более 250 км³ углекислого газа и около 65 км³ метана. Озеро находится в рифтовой долине, которая постепенно растет, вызывая вулканическую активность, которая в свою очередь может привести к взрыву. Последнее извержение вулкана в округе привело к тому, что вода в водоеме закипела и рыба сварилась заживо.
Карачай, Россия
С октября 1951 года в живописном водоеме в Челябинской области стали хоронить жидкие радиоактивные отходы. Предположительно, к настоящему моменту в озере скопилось около 120 млн кюри радиоактивных материалов. В 2015 году озеро планируется полностью засыпать, но даже эти меры не могут предотвратить радиоактивного заражения грунтовых вод в подземном пространстве, которые вполне могут служить одним из источников питания ближайших водоемов.
Река Потомак, США
В эту реку не ведется ни сброс отходов, ни захоронение радиоактивных отходов. Она опасна сильными подводными течениями. Вместе с порогами и водопадами эти спокойные с виду участки таят смертельную угрозу, которая ежегодно уносит десятки жизней любителей водного экстрима.
Голубая лагуна, Великобритания
Перед березовыми водами заброшенного карьера сложно устоять. Но как бы ни был высок соблазн, купаться здесь не стоит. Красивый цвет вода получает из-за известняковых скал, уровень же рН воды составляет 11.3, что может вызвать раздражение кожи и глаз, грибковые инфекций или проблемы с желудком.
Колодец Иакова, США
Подводная пещера диаметром 4 метра ежегодно привлекает тысячи дайверов. Под водой находятся несколько соединенных узкими проходами гротов, которые многие искатели приключений непременно хотят исследовать. Но насколько колодец красив, настолько же и опасен: подводные коридоры унесли жизни уже 8 дайверов.
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