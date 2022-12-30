Пять чудес Южной Индии

В то время, как некоторые туристы не любят ее, из-за суеты и жары, для других, Индия является любимым туристическим направлением. Ее культурное разнообразие не имеет достойных соперников, потому что раскрывает невероятно красочный и экзотический мир. Если для путешествия выбрана Южная Индия, есть 5 мест, мимо которых нельзя пройти.
Храм Шри-Ранганатхашвами, Шрирангам
Храм Шри-Ранганатхашвами, Шрирангам. Этот, один из крупнейших индуистских храмов в мире (площадь 631 квадратных метров), впечатляет не только своей площадью, но и легендами, историей и архитектурой. Он воздвигнут на острове, который дрейфует на реке Кавери (штат Тамил Наду), и, который, не раз был атакован мусульманами и европейцами. Сегодня, здесь можно лицезреть свидетельства расцвета династий рыцарей Чола, Пандья, Хайсала и Виджаянагар, которые властвовали в 9-16 столетиях. Главным украшением храма являются 21 башня, где располагаются 1000 резных колонн, изображающие конные сцены.
Пляж Капу, Мангалор
Пляж Капу, Мангалор. Расположенный в портовом городе Мангалор, пляж Капу окружен со всех сторон очаровательной зеленью. Его достопримечательностью является древний маяк, который открыт для посетителей, и, который предлагает феерический вид на песчаные и морские окрестности.
Статуя Гоматешвара, Карнатака
Статуя Гоматешвара, Карнатака. Монолитный памятник, которому более 1000 лет, представляет божество Гоматешвару и возвышается на высоту 17 метров. Он расположен на холме Виндхиагири Доддебетта в штате Карнатака. Это величественное каменное произведение, с широкими плечами и руками, приклеенными к телу, является настоящим шедевром искусства Джейн. Самым удивительным является тот факт, что статуя, от бедер вверх, не имеет никакой дополнительной поддержки.
Хампи, Карнатака
Хампи, Карнатака. Уникальное поселение на севере Карнатаки, Хампи, славится своими храмами и памятниками из песка, с восхитительным архитектурным декором. Храмы обладают впечатляющими размерами, цветочными орнаментами, смелыми инкрустациями, огромными колонами и павильонами, разрисованными сценами известных индийских легенд.
Форт Кочи, Керала
Форт Кочи, Керала. Этот исторический город известен как “Ворота Керала“, сохраняя многочисленные доказательства британского, португальского, голландского и французского владычества. Городские здания инкрустированы в честь португальских правителей, а многочисленные памятники возведены с использованием различных архитектурных стилей. Кроме интересных экскурсий, здесь можно насладиться выступлениями известного танцевального коллектива штата Керала, а также подлечиться у лекарей аюрведического направления.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии