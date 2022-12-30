Пять чудес Южной Индии

В то время, как некоторые туристы не любят ее, из-за суеты и жары, для других, Индия является любимым туристическим направлением. Ее культурное разнообразие не имеет достойных соперников, потому что раскрывает невероятно красочный и экзотический мир. Если для путешествия выбрана Южная Индия, есть 5 мест, мимо которых нельзя пройти.



Храм Шри-Ранганатхашвами, Шрирангам

Пляж Капу, Мангалор

Статуя Гоматешвара, Карнатака

Хампи, Карнатака

Форт Кочи, Керала