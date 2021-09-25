Молодая пара превратила старый военный грузовик в дом своей мечты

У каждого человека в детстве была своя самая сокровенная мечта. Кто-то вырос и забыл о ней, а кому-то удалось ее воплотить в жизнь. Так, например, как сделали эти два творческих человека, у которых детские грезы полностью совпали. Молодой паре удалось собственными руками превратить старый военный грузовик в уютный дом, и теперь они не могут отказать себе в увлекательных путешествиях, о которых мечтали с малых лет.
Молодая пара фанатов-путешественников превратила старый военный грузовик в дом своей мечты. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
Бывают в жизни счастливчики, которым улыбнулась удача - те, кому удалось встретить вторую половинку, которая имеет такие же интересы и мечты. Именно к такой категории людей относятся Кортни и Тревор, которые, пообщавшись, поняли, что их взгляды на жизнь совпадают абсолютно во всех вопросах и они по-настоящему родственные души.
Молодые супруги Кортни и Тревор решились на реализацию своей детской мечты. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
Тревор на своей страничке в Instagram после знакомства с девушкой написал: «Когда я был ребенком, я всегда хотел жить в домике на дереве. И когда я встретил Кортни, у нее была та же самая детская мечта (разве не родственные души?) Но потом мы выросли и осознали, что это по-детски и совсем не практично, поэтому решили обосноваться в каком-то пикапе. Чем ни мобильный домик на дереве?»
Списанный военный грузовик Stewart and Stevenson M1078, который супруги приобрели для создания дома на колесах. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
С таким домом на колесах никакое бездорожье не страшно. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
Обсуждая свои планы на будущее, они приняли решение не о стандартном строительстве собственного дома, а подумали о создании особенного жилья, которое бы не привязывало к постоянному месту проживания. Тем более, что молодые люди выбрали такие профессии, которые не требуют ежечасного присутствия на рабочем месте в офисе, и они абсолютно не ограничены в свободном образе жизни.
Тревору приходилось работать в разных уголках планеты. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
По сведениям редакции Novate.Ru, Кортни – рекламный дизайнер-фрилансер, а Тревор – постановщик спецэффектов и каскадер, причем оба увлечены фотографией и это стало их маленьким семейным бизнесом, выручающим в то время, когда нет заказов на основной работе. Учитывая род занятия Тревора, им часто приходится вести кочевую жизнь в самых отдаленных точках планеты. Иногда они попадали в такие места, где белых людей и не встречали. Поэтому сделать мобильный дом было самым правильным решением, чтобы в любом месте можно было выспаться и отдохнуть в собственной кровати, а не где-нибудь в шалаше или палатке.
Дом на колесах из старого военного грузовика Тревор сделал собственными руками. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
Молодые супруги очень долго искали варианты и когда в 2017 г. друзья сообщили, что на аукцион выставлен военный грузовик Stewart and Stevenson M1078, они тот час же его выкупили, ведь такого рода транспорт имеет отличную проходимость по бездорожью, он очень крепкий, выносливый и довольно просторный.
Военные грузовики очень выносливы и приспособлены к бездорожью. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
Познавательно: Военный грузовик Stewart and Stevenson M1078 – стандартная модель среднего тактического автомобиля, созданного на едином шасси. Автомобиль мощностью 168 кВт способен перевозить грузы до 2,5 тонн и буксировать до 4,5 т. Грузовики этого класса активно используются армией США.
Каркас и стены мобильного дома после сборки были установлены на прицеп грузовика. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
На небольшом пространстве мобильного дома удалось организовать все необходимые зоны. | Фото: wday.ru/ @wazimulife.
После покупки грузовика они некоторое время жили просто в кабине, пока не сделали остановку в том месте, где можно было заняться преобразованием. Вот тогда Тревор активно взялся за работу. Он мастеровой мужчина, поэтому большую часть переоборудования сделал своими руками. Буквально за полгода ему удалось превратить суровый военный автомобиль в довольно комфортное и уютное жилье.
Как только дом был собран, супруги уже могли отправляться в дальние путешествия, оформляя интерьер уже в пути. | Фото: wday.ru/ @wazimulife.
Сначала он сварил стальную раму, на которую установил всю конструкцию мобильного дома. После полной сборки каркаса и установки его на платформу автомобиля пара занялась внутренней отделкой и распределением зон. Для того, чтобы в нем можно было жить в любых климатических условиях и в любое время года, молодой человек утеплил стены, смонтировал систему «теплый пол», установил всю необходимую сантехнику и провел коммуникации. «Он буквально своими руками создал дом, о котором я и мечтать не могла. Было непросто, я частенько сомневалась, что у нас что-то получится, но попробовать стоило», — признается Кортни, которая все это время помогала мужу, чем могла.
В дороге молодых супругов всегда сопровождают два четырелапых друга. | Фото: wday.ru/ @wazimulife.
Все «семейство» в сборе. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
То, как удалось организовать крошечное пространство, достойно уважения, тем более, что этим занимался человек, который не имеет профессиональных навыков. Как бы сложно не было, молодым людям удалось оборудовать полноценную кухню, чтобы готовить вкусную домашнюю еду. В ванной комнате Тревор установил душ с глубоким поддоном, потому что Кортни очень любит плескаться в воде.
Уютная гостиная с мягкими диванами оформлена в светлых тонах. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
Небольшая гостиная выполняет несколько функций сразу, ведь она является местом отдыха не только для молодых супругов, но и их питомцев, которые всегда путешествуют вместе с ними. А это – красавец доберман Герцог и английский бульдог по кличке Луи. Благодаря достаточной высоте конструкции мобильного дома на втором ярусе удалось обустроить уютную спальню с большой кроватью, которую от основного помещения отделяет простая шторка.
Собакам в мобильном доме позволено все! | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
Чтобы обеспечить свое мобильное жилище электроэнергией, помимо мощных аккумуляторов, установили солнечную батарею. Кортни тоже внесла свою в лепту в создание мобильного семейного гнездышка. Она занималась не только обустройством интерьера, но и разрисовала внешнюю часть грузовика.
Кортни сделала свой дом на колесах более привлекательным. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
Причем оформляли интерьер уже в процессе движения, ведь Тревору очень часто приходилось бросать все дела и отправляться на очередные съемки, поэтому отделочные работы проводились уже по ходу. Но это обстоятельство никак не огорчало молодежь, ведь у них уже был свой дом на колесах, а те живописные места, в которые они отправлялись, компенсировали все неудобства.
Дом на колесах – идеальный вариант для любителей путешествовать. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
«Каждый день — это приключения. Ты никогда не знаешь, в каком месте проведешь эту ночь и что увидишь, проснувшись утром», — делится своими впечатлениями Кортни. Спустя полтора года им все-таки удалось закончить свой проект, и теперь они вместе со своими любимцами могут отправиться в любую точку планеты.
Любопытный Луи всегда придет на помощь. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
Естественно, не обходится и без неурядиц. Во время пути по бездорожью и в экстремальных условиях машина давала сбой и ее приходилось чинить. Но технические заминки не проблема для мастера на все руки, он и с этим справляется сам. По этому поводу Тревор сказал: «Но зато в душе такой мир, такой покой и счастье. Я теперь совершенно по-новому смотрю на жизнь».
Молодые супруги теперь могут путешествовать в комфортных условиях. | Фото: wday.ru/ @wazimulife.
Кортни и Тревор очень счастливы, что нашли друг друга и решились воплотить общую детскую мечту в жизнь. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.
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