Молодая пара превратила старый военный грузовик в дом своей мечты

Молодая пара фанатов-путешественников превратила старый военный грузовик в дом своей мечты. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

Молодые супруги Кортни и Тревор решились на реализацию своей детской мечты. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

Списанный военный грузовик Stewart and Stevenson M1078, который супруги приобрели для создания дома на колесах. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

С таким домом на колесах никакое бездорожье не страшно. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

Тревору приходилось работать в разных уголках планеты. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

Дом на колесах из старого военного грузовика Тревор сделал собственными руками. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

Военные грузовики очень выносливы и приспособлены к бездорожью. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

Каркас и стены мобильного дома после сборки были установлены на прицеп грузовика. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

На небольшом пространстве мобильного дома удалось организовать все необходимые зоны. | Фото: wday.ru/ @wazimulife.

Как только дом был собран, супруги уже могли отправляться в дальние путешествия, оформляя интерьер уже в пути. | Фото: wday.ru/ @wazimulife.

В дороге молодых супругов всегда сопровождают два четырелапых друга. | Фото: wday.ru/ @wazimulife.

Все «семейство» в сборе. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

Уютная гостиная с мягкими диванами оформлена в светлых тонах. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

Собакам в мобильном доме позволено все! | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

Кортни сделала свой дом на колесах более привлекательным. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

Дом на колесах – идеальный вариант для любителей путешествовать. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

Любопытный Луи всегда придет на помощь. | Фото: instagram.com/ @wazimulife.

Молодые супруги теперь могут путешествовать в комфортных условиях. | Фото: wday.ru/ @wazimulife.

Кортни и Тревор очень счастливы, что нашли друг друга и решились воплотить общую детскую мечту в жизнь . | Фото: instagram.com/ @wazimulife.