Полезные идеи, которые помогут оптимизировать площадь маленькой кухни

Маленькая кухня только на первый взгляд кажется серьезной проблемой, но если знать, как правильно ее обустроить, получится создать уютное и функциональное пространство. Делимся полезными идеями, которые помогут оптимизировать имеющуюся площадь и сделать пребывание на кухне максимально комфортным.







Идея 1: Металлические корзины

Идея 2: Выдвижные полки на колесиках

Идея 3: Складная мебель

Идея 4: Хранение под раковиной

Идея 5: Свободное пространство вокруг мойки

Идея 6: Обеденный стол из подоконника

Идея 7: Хранение над дверью и на окне

Идея 8: Перенос обеденной зоны

Идея 9: Хранение в цоколе шкафов

Повесьте корзину в шкафчик или под него.Если вы до сих пор не используете для хранения металлические корзины, самое время это исправить. Купите несколько штук и поставьте их на посудный шкаф либо повесьте на полку, чтобы создать новые места для хранения. В таких корзинах можно будет разместить моющие средства, губки и прочие вещи, которые не поместились в шкафах и ящиках. Главный плюс такого хранения заключается в том, что вам хорошо будет видно содержимое корзины, и вы про него не забудете. Но в этом же состоит и минус, ведь здесь придется постоянно поддерживать идеальный порядок.Такую этажерку можно разместить между рабочей поверхностью и холодильникомВ маленькой кухне важно задействовать с умом каждый свободный метр. Поэтому если между стеной и шкафчиком осталось неиспользованное узкое пространство, не игнорируйте его. Да, традиционный функциональный шкафчик поместить туда не получится, но высокий выдвижной стеллаж на колесах – вполне. На нем удобно хранить консервацию, крупы, бутылки с уксусом, растительным маслом и различными соусами.Такие стеллажи вполне можно найти на маркетплейсах или в мебельных магазинах. Но если пространство нестандартных размеров и не вмещает изделия, которые предлагают продавцы, вы смело можете сделать стеллаж самостоятельно или заказать его у мастера-мебельщика.Два варианта стола и стульев для маленькой кухниЕще один полезный лайфхак для маленькой кухни, который позволяет максимально оптимизировать имеющуюся площадь – это складная мебель. Да, она выглядит не так стильно и красиво, как полноценные предметы интерьера, зато занимает мало места и меняет свой размер в зависимости от ситуации. Например, стол все время может стоять сложенным, а когда придут гости, вы быстро разложите его, чтобы получилось всех разместить. Не менее хороший вариант – стол, прикрепленный к стене. Чтобы он не мешал вам готовить и передвигаться по кухне, раскладывайте его лишь во время приема пищи.Что касается стульев, то здесь тоже лучше отказаться от стандартных моделей. Вместо изделий со спинками выбирайте табуреты, которые можно без проблем задвинуть под стол. Также можно приобрести пуфик-трансформер или складные стулья, которые при необходимости получится легко повесить на стену.Используйте корзинки и держатели.А у вас тоже под раковиной стоит только мусорное ведро? Скажем честно – это не самый удачный выбор, если вы хотите использовать пространство кухни по максимуму. Место под мойкой нужно задействовать по максимуму, например, разместить здесь бытовую химию, инвентарь для уборки, редко используемую посуду и даже корзины с овощами, которые нельзя хранить в холодильнике.Чтобы лучше организовать это пространство, используйте различные органайзеры, а также полки и крючки. Так вы сможете без проблем расположить под раковиной не только габаритные вещи, но и всякие мелочи, которым обычно не находится места в ящиках и шкафчиках, например, перчатки или салфетки для уборки.Наведите порядок в зоне раковиныО том, что хранить ПОД раковиной, мы поговорили, теперь самое время перейти к тому, что хранить НА ней. На самом деле здесь лучше держать минимум вещей, так как они провоцируют хаос и визуальный шум. Всевозможные баночки, бутылочки, губки, тряпки выглядят неэстетично и портят не только зону мойки, но и интерьер кухни в целом.Чтобы избежать этого, перелейте средство для посуды и мыло для рук в красивые дозаторы в едином стиле, а губку положите в специальный держатель, который можно приклеить с внутренней стороны раковины. Кстати, губки лучше подбирать нейтрального цвета, например, серого, черного или бежевого. Все остальное уберите под раковину или сложите в красивую плетеную корзину, которая гармонично впишется в интерьер. Еще один вариант – повесить на дверцы кухонных шкафчиков пластиковые органайзеры и убрать всю бытовую химию туда, чтобы она не мозолила глаза.Превратите подоконник в барную стойкуКак изменить дизайн маленькой кухни в лучшую сторону? Превратить подоконник в барную стойку. Это решение не только выглядит свежо и стильно, выгодно преображает хрущевку, но также помогает максимально удачно организовать обеденную зону, не занимая много места.Чтобы воплотить идею в жизнь, нужно лишь заказать более широкий подоконник и превратить его в столешницу. Обратите внимание, что в этом случае может понадобиться дополнительная подставка в виде ножки, которая сделает конструкцию устойчивой.Если же вы не хотите использовать подоконник как обеденный стол, сделайте из него дополнительное место для хранения. Например. Здесь можно поставить мультиварку, электрический чайник, кофемашину и прочую бытовую технику, которой вы часто пользуетесь.Сделайте дополнительные полки на кухнеДелая ремонт на кухне, не на секунду не забывайте о грамотном использовании каждого метра. Особенно пристальное внимание уделите вертикальному хранению. Так, над дверью можно повесить полки или полноценную антресоль, как делали еще наши мамы и бабушки. Там удобно хранить запасную посуду и текстиль, а также бытовую технику, которой вы редко пользуетесь.Еще один вариант – хранение в зоне окна. Это не совсем стандартное решение, но маленькая кухня создана именно для таких приемов. Можно оформить полноценный стеллаж вокруг оконного проема или же повесить несколько полок на откосах. Получится интересно и функционально.Перенесите стол со стульями в гостинуюЕсли на кухне критически мало места, тогда никакие лайфхаки и дизайнерские приемы не смогут исправить ситуацию. Например, если говорить о хрущевках, то в них площадь кухонь составляет 4-5 квадратных метра. Здесь даже развернуться сложно, не говоря уже о том, чтобы разместить все необходимое для готовки, хранения и приема пищи. В этом случае единственно правильным вариантом будет перенести обеденную зону в другую комнату, например, в гостиную. Так вы освободите место на кухне и сможете занять его другой, более важной и полезной мебелью. Кстати, в современных интерьерах это решение используют очень часто, поэтому можете не переживать, что обеденный стол посреди гостиной будет выглядеть как-то странно.В ящике под духовкой можно хранить инвентарь для выпечки.Вам кажется, что вы использовали уже все возможные места для хранения? А вот и нет. Если вы внимательно присмотритесь к кухне, то заметите, что есть еще одна полезная зона, которая идеально подходит для расположения плоских предметов. Мы говорим о цоколе. Там удобно хранить противни, разделочные доски, формы для запекания. Для этих же целей подходит и ящик под духовкой.Идея 10: Крышки в отдельном ящикеУстановите специальную подставку, чтобы крышки не падали.Хранить крышки вместе с кастрюлями – не самое удачное решение, ведь в этом случае они занимают очень много места. Лучше выделить для них отдельный ящик, поставить туда специальную подставку и разместить крышки так, чтобы стояли максимально плотно друг к другу. Также можно приклеить на внутреннюю часть дверцы шкафчика маленькие крючки и повесить крышки туда.