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Не только для щетины: 5 способов, как можно использовать пену для бритья в быту



Некоторым будет сложно в это поверить, но пену для бритья можно использовать не только для удаления волос и щетины. На самом деле данное средство личной гигиены может существенно облегчить быт, решив множество сложно задач и вопросов самым нестандартным способом. Вот где можно применить пену на практике.

1. Очистка пятен


Почистит ковер. /Фото: zhenskayaplaneta.ru.

Почистит ковер. /Фото: zhenskayaplaneta.ru.

 

Пена для бритья помогает вывести въевшиеся пятна с ковра. Просто нанесите немного пены на проблемное место и оставьте так на минут 30-40. Спустя это время следует вооружиться мокрой тряпкой и произвести удаления пены с поверхности. Если повезет, то значительная часть загрязнения уйдет.

2. Возвращение блеска


Вернет блеск украшениям. /Фото: clubsamodelok.ru.

Вернет блеск украшениям. /Фото: clubsamodelok.ru.

 

Использовать пену можно и для полировки стеклянных, а также металлических изделий. Особенно хорошо с ее помощью чистятся ювелирные украшения. Просто протрите пеной золотые и серебряные украшения, после чего старательно удалите все косметическое средство с поверхности.

3. Устранение скрипа


Можно использовать пену. /Фото: doorchange.ru.

Можно использовать пену. /Фото: doorchange.ru.

 

Сложно поверить, но пена для бритья – это отличная смазка. Проверьте как-нибудь сами на скрипящей старой петле. Правда, решить проблему надолго при помощи пены не получится. С другой стороны, данный способ можно использовать в качестве временной меры. Особенно, если в доме нет смазки, а скрип вытягивает из хозяев уже последние нервы.

4. Снятие зуда


Успокоит кожу. /Фото: face-masks.ru.

Успокоит кожу. /Фото: face-masks.ru.

 

Пена также может использоваться в качестве успокаивающего кожу средства в случае появления зуда, ссадины или ожога. Само собой, прежде чем использовать пену таким образом, следует удостовериться в том, что у вас нет на нее аллергии. Просто нанесите ее небольшое количество на неповрежденный участок кожи.

В случае с ожогами пену следует подержать на коже 15-20 минут.

5. Корректировка маникюра


Процесс ускоряется пеной. /Фото: my-mask.ru.

Процесс ускоряется пеной. /Фото: my-mask.ru.

 

Пена для бритья может пригодиться и девушкам. Дело в том, что она достаточно хорошо удаляет краску с кожи и ногтей (а так же лак). Просто нанесите небольшое количество пены и как следует протрите. Таким же образом можно осуществлять не только снятие краски, но и корректировку нанесенного рисунка.

Пара слов напоследок


Пена очень полезна. /Фото: ru.freepik.com.

Пена очень полезна. /Фото: ru.freepik.com.

 

Пена для бритья – это универсальное решение, которое позволяет решить огромное количество бытовых задач без помощи специальных средств. Главным достоинством почти каждой пены является то, что в ее составе не содержится агрессивных веществ и компонентов, способных навредить ткани, металлам, пластику или человеку.

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