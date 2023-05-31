6 велосипедов будущего, которые можно приобрести для себя сегодня

Велосипед – популярное средство передвижения с двухвековой историей. Отсюда и известный фразеологизм, когда псевдооткрытия иронично называют «изобретением велосипеда». Однако подобная «мелочь» не останавливает энтузиастов, и они продолжают совершенствовать двухколесный транспорт. И стоит признать, что они находят интересные и необычные решения.
1. Комфортный: GinzVelo
GinzVelo – будущее велотранспорта? /Фото: scontent.fdok2-1.fna.fbcdn.net
Электрические велосипеды всем хороши: и на горку завезут, и парковки не требуют, и педали почти крутить не надо. Но есть и недостаток – дождь придется пережидать в укрытии или рискнуть приехать промокшим до нитки. Зато электровеломобиль GinzVelo, изобретенный Питером Гинзбургом из Вирджинии, защитит не только от непогоды, но и в какой-то мере при аварии. Он представляет собой трехколесную конструкцию с кабиной обтекаемой формы, выполненной из стекловолокна. GinzVelo весит всего 39 кг и в дроссель-режиме может развить скорость 32 км/час, а если задействовать педали, то способен разогнаться до 48 км/час.
2. Не угоняемый: Yerka
Ворам будет проще угнать другой велосипед, чем Yerka. /Фото: yerkabikes.com
Вопрос защиты двухколесного транспорта от угона актуален для любого велосипедиста. Существуют различные виды велозамков, но воры довольно легко с ними справляются, поэтому энтузиасты продолжают искать надежное антиугонное решение. Команда чилийских студентов предложила интересную идею: интегрировать замок в конструктивные детали велосипеда. Нижняя труба рамы раскручивается на две части, которые соединяются вместе с другой стороны парковочного столбика при помощи подседельного штыря. А чтобы колесам не «приделали ноги», на них стоят противоугонные гайки. Решение с рамой очень интересное, ведь перепилить ее можно, но красть велосипед бессмысленно, так как из-за трансформированной конструкции на нем уже не уехать.
3. Мощный и быстрый: Greyp
Greyp G 12S – «коллега» спорткаров в мире велосипедов. /Фото: thedubrovniktimes.com
Greyp G 12S – настоящий внедорожный зверь, объединивший лучшее из мира велосипедов и мотоциклов. Электробайк хорватской компании Rimac Automobili позволяет легко взлетать на вершины холмов, и на приличной скорости (до 70 км/час) гонять по дорогам и бездорожью. Скорость и силу дарит высокопроизводительный мотор, емкая батарея позволяет на одном заряде преодолеть до 120 км, а система рекуперативного торможения дополнительно подзаряжает аккумулятор. Модель оснащена приборной панелью с сенсорным экраном и встроенным сканером отпечатка пальца, который можно запрограммировать на распознавание нескольких пользователей.
Электробайк поддерживает 3 режима: Street, ограниченный скоростью 25 км/час; Eco – энергосберегающий для длительных поездок; Power, позволяющий разогнаться до 70 км/час. Для переключения достаточно прикосновения к тач-скрину. Ездить на Greyp G 12S можно как на электротяге, так и отключив мотор и крутя педали.
4. Складывающийся: Gi Fly Bike
Gi Fly Bike – идеальная модель для передвижения в городе. /Фото: giflybike.com
Этот электрический велосипед выглядит футуристично, но главная фишка – в особой конструкции, позволяющей сложить его практически вдвое. Одно движение руки, и за секунду байк принимает компактный вид, удобный для транспортировки в общественном транспорте, причем его можно катить как багаж. Велосипед оснащен ременным приводом и не требует смазки, поэтому брюкам не угрожают масляные пятна. Кроме того байк не боится проколов благодаря монолитным шинам Tannus Tyres. На руле есть специальное крепление и зарядный порт для смартфона, а мобильное приложение упрощает передвижение по городу. Интегрированная система смарт-блокировки автоматически активируется при удалении пользователя на расстояние 3 метров и отключается по возвращении. В случае угона встроенный GPS-маяк поможет определить местонахождение велосипеда.
5.Экологичный: S-bike
S-bike стоит 3 тысячи евро, но наверное, спасение окружающей среды стоит того. /Фото: designindaba.com
Ответственность за экологию становится все более устойчивой тенденцией и тем, кто поддерживает данный тренд, наверняка понравится электровелосипед от голландской компании Solar Application Lab. Байк заряжается с помощью вращения педалей, а также от солнечных лучей. Фотоэлементы, улавливающие энергию дневного светила, встроены в переднее колесо – элегантное решение, органично вписавшееся в дизайн. Причем панели могут генерировать энергию и в пасмурную, и в дождливую погоду благодаря инновационной технологии. Кроме того, предусмотрен и традиционный способ зарядки посредством подключения к розетке.
Познавательный факт от Novate.ru: В России многие стесняются ездить на велосипеде, полагая, что это подходит только детям и спортсменам. Или вообще считают его транспортом для бедных. На самом деле хороший велосипед очень недешев, и цена некоторых моделей может ввести в состояние шока. Это очень удобное средство передвижения, и крутить педали не стесняются даже зарубежные политики и президенты. В ряде европейских стран (Дания, Голландия) считается престижнее ездить на велосипеде, а не на машине. В целом тенденция такова, что люди высокого достатка пересаживаются на двухколесный транспорт в 2.5 раза чаще, чем те, кто живет от зарплаты до зарплаты.
6. Экстремальный: Leaux Racing Trike
Любители экстрима оценят велосипед Leaux Racing Trike. /Фото: youtube.com/watch?time_continue=110&v=Iv8yCEeOMZQ&feature=emb_title
Велосипед, построенный Тайлером Хадзицки, выглядит необычно, и напоминает то ли детскую модель, то ли гоночный карт. Конструкция построена на базе трех колес – одно большое и два маленьких, а седло размещено очень низко, буквально в 10 сантиметрах от земли. Глядя на него, кажется, что велосипед не впишется в поворот или любое препятствие положит конец поездке, но на самом деле он хорошо разгоняется и отлично маневрирует. Два руля – спереди и сзади позволяют управлять дрифтом, скольжением и вращением. Leaux Racing Trike дает возможность выплеснуть адреналин, собственно, он и задумывался как велосипед для экстрима.
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