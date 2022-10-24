Почему нельзя ездить на нейтральной передаче накатом

Нейтральная скорость есть на всех коробках передач. Однако, у разных видов трансмиссий она выполняет разные функции. Например, на механической КПП «нейтраль» используется для размыкания выходного и входного валов. А вот в автоматических КПП за редким исключением «нейтраль» переводит в режим покоя многие механизмы, в том числе масляной насос. Впрочем, и с МКПП в наше время все обстоит непросто.
1. Использование «нейтрали» в механических коробках прошлого
В старых машинах движение накатом было полезно. |Фото: wiki2.org.
В автомобилях 1850-1970-х годов при высоких оборотах двигателя радикально увеличивалась температура мотора. В те времена водяное охлаждение справлялось с поставленной задачей плохо, что приводило к выкипанию охлаждающей жидкости. По этой причине многим водителям (особенно водителям грузовиков) приходилось ездить «рывками»: разгон на передаче – движение накатом на нейтрали. Движение накатом позволяло охладить двигатель. Этому на первый взгляд нехитрому приему езды учили во всех автошколах. Агитировал за него практически каждый водительский инструктор. Кроме того, нейтраль активно использовалась водителям для кратковременных остановок при заведенном двигателе.
2. Использование «нейтрали» в механических коробках современности
В современных авто нет смысла. |Фото: cool-shina.ru.
В наше время автомобили серьезно отличаются от тех, что делали в прошлом веке. Даже от тех, что делали еще в 1980-е годы. А потому старые приемы движения с использованием нейтрали в подавляющем большинстве случаев для автомобиля откровенно вредны. Все потому, что развитие систем охлаждения шагнуло серьезно вперед. В частности была изобретена система смазки постоянного давления, функционирующая отдельно от масляного насоса. Означает это ровно то, что силовые агрегаты перестали бояться непрерывной тяги. Нередко высокие обороты даже полезны двигателю, так как чем они выше, тем лучше работает помпа, насос и вакуумный усилитель. В наше время на машинах с «механикой» использовать нейтраль рекомендуется только в случае остановки.
3. Использование «надрали» в автоматических коробках
По большей части вредно. |Фото: avtodozorshop.ru.
В случае с автоматическими коробками передач все несколько сложнее. Однако, здесь активировать нейтраль не нужно даже при остановках. В классическом «автомате» нейтральная передача нужна только для буксировки транспортного средства на короткие расстояния. Все потому, что передача крутящего момента таких АКПП осуществляется через гидромуфту, которая допускает вращение валов без физического зацепления. Более того, использование нейтрали во время движения вредно, так как активация N переводит в режим покоя многие механизмы и масляной насос. Другими словами, постоянные переключения между N и D вынуждают автоматическую коробку выполнять несвойственную ей работу и в свою очередь заметно ускоряет износ трансмиссии.
Исключение составляют роботизированные автоматические коробки, созданные на базе механических коробок, а также преселективные «роботы». В случае с ними режим N можно и даже нужно использовать на остановках, так как это позволяет защитить диски сцепления от перегрева.
Исключение - робот. ¦Фото: avtoshark.com.
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