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Актеры, закончившие свои дни на сцене

В театральной среде есть горькая поговорка: «Умереть на сцене — счастье для актера». Немногие воспринимают эти слова всерьез, но история театра знает случаи, когда актеры буквально заканчивали свои дни, играя на сцене.

Актеры, закончившие свои дни на сцене

Никита Быченков


1986−2014

Актеры, закончившие свои дни на сцене

Теона Дольникова, звезда мюзиклов «Метро» и «Граф Орлов», встречалась с актером Никитой Быченковым чуть больше года до его гибели от разрыва сердца в 2014 году. Никите, актеру московского театра Et Cetera, стало плохо во время спектакля «Компаньоны» на гастролях в Оренбурге.

Актриса тяжело переживает смерть любимого, но находит в себе силы выходить на сцену и общаться с близкими.

Рафаэль Шумахер


1989−2016

Актеры, закончившие свои дни на сцене

Год назад итальянский 27-летний актер Рафаэль Шумахер повесился на сцене во время спектакля в театре Lux в Пизе. Рафаэль исполнял роль самоубийцы в спектакле «Миражи». Сначала предполагалось, что герой застрелится, но актер заменил способ суицида и повесился по‑настоящему. Его попытался спасти один из зрителей с медицинским образованием, который заметил, что конвульсии актера напоминают реальные. В коме Шумахера доставили в больницу, где актер скончался спустя 5 дней. Неизвестно, было ли это реальное самоубийство, несчастный случай или убийство. Родственники и близкие актера уверены, что он не мог покончить с собой. Полиция не нашла при актере предсмертной записки.

Андрей Миронов


1941−1987

Актеры, закончившие свои дни на сцене

Знаменитый актер погиб в 46 лет из-за кровоизлияния в мозг. Трагедия случилась на сцене Рижской оперы 14 августа 1987 года, где Миронов играл в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В течение двух дней врачи боролись за жизнь артиста, но тот скончался, не приходя в сознание.

Александр Бондаренко


1960−2013

Актеры, закончившие свои дни на сцене

Украинский актер театра и кино скончался во время спектакля «1001 страсть, или Мелочи жизни» на сцене Киевского национального театра русской драмы. Во время монолога актер выронил из рук реквизит и сполз на пол. Коллеги Бондаренко по спектаклю, среди которых была и его жена, попытались сделать актеру непрямой массаж сердца, но он умер до приезда медиков.

Виталий Соломин


1941−2002

Актеры, закончившие свои дни на сцене

Звезда советского телесериала о Шерлоке Холмсе не смог отыграть до конца свой последний спектакль — комедию «Свадьба Кречинского» в Малом театре. Актеру стало плохо после первого акта, как только опустился занавес. Прибывшие в театр врачи диагностировали инсульт. Почти месяц Соломин провел в коме и скончался 27 мая 2002 года.

Борис Лифанов


1957−2016

Актеры, закончившие свои дни на сцене

Ведущий актер Тверского театра драмы потерял сознание, закончив поклон после спектакля «Восемь любящих женщин». Кулисы уже опустились, и зрители не видели приступа Лифанова. Сердце актера билось до приезда «скорой», и врачи пытались спасти Лифанова больше часа…

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г. Москваг. Оренбургг. Тверь

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