Актеры, закончившие свои дни на сцене

В театральной среде есть горькая поговорка: «Умереть на сцене — счастье для актера». Немногие воспринимают эти слова всерьез, но история театра знает случаи, когда актеры буквально заканчивали свои дни, играя на сцене.
Никита Быченков
1986−2014
Теона Дольникова, звезда мюзиклов «Метро» и «Граф Орлов», встречалась с актером Никитой Быченковым чуть больше года до его гибели от разрыва сердца в 2014 году. Никите, актеру московского театра Et Cetera, стало плохо во время спектакля «Компаньоны» на гастролях в Оренбурге.
Актриса тяжело переживает смерть любимого, но находит в себе силы выходить на сцену и общаться с близкими.
Рафаэль Шумахер
1989−2016
Год назад итальянский 27-летний актер Рафаэль Шумахер повесился на сцене во время спектакля в театре Lux в Пизе. Рафаэль исполнял роль самоубийцы в спектакле «Миражи». Сначала предполагалось, что герой застрелится, но актер заменил способ суицида и повесился по‑настоящему. Его попытался спасти один из зрителей с медицинским образованием, который заметил, что конвульсии актера напоминают реальные. В коме Шумахера доставили в больницу, где актер скончался спустя 5 дней. Неизвестно, было ли это реальное самоубийство, несчастный случай или убийство. Родственники и близкие актера уверены, что он не мог покончить с собой. Полиция не нашла при актере предсмертной записки.
Андрей Миронов
1941−1987
Знаменитый актер погиб в 46 лет из-за кровоизлияния в мозг. Трагедия случилась на сцене Рижской оперы 14 августа 1987 года, где Миронов играл в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В течение двух дней врачи боролись за жизнь артиста, но тот скончался, не приходя в сознание.
Александр Бондаренко
1960−2013
Украинский актер театра и кино скончался во время спектакля «1001 страсть, или Мелочи жизни» на сцене Киевского национального театра русской драмы. Во время монолога актер выронил из рук реквизит и сполз на пол. Коллеги Бондаренко по спектаклю, среди которых была и его жена, попытались сделать актеру непрямой массаж сердца, но он умер до приезда медиков.
Виталий Соломин
1941−2002
Звезда советского телесериала о Шерлоке Холмсе не смог отыграть до конца свой последний спектакль — комедию «Свадьба Кречинского» в Малом театре. Актеру стало плохо после первого акта, как только опустился занавес. Прибывшие в театр врачи диагностировали инсульт. Почти месяц Соломин провел в коме и скончался 27 мая 2002 года.
Борис Лифанов
1957−2016
Ведущий актер Тверского театра драмы потерял сознание, закончив поклон после спектакля «Восемь любящих женщин». Кулисы уже опустились, и зрители не видели приступа Лифанова. Сердце актера билось до приезда «скорой», и врачи пытались спасти Лифанова больше часа…
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