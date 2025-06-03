Зачем раньше перед сном надевали колпаки и чепчики

С нами не соскучишься!





Наверняка многие смотрели старые фильмы. Там можно было заметить очень интересный момент. Девушки ложились спать в чепчиках, а мужчины в колпаках. А вы когда-нибудь задумывались о том



Наверняка многие смотрели старые фильмы. Там можно было заметить очень интересный момент. Девушки ложились спать в чепчиках, а мужчины в колпаках. А вы когда-нибудь задумывались о том , для чего их надевали? Сегодня мы с вами и выясним это!

В старых домах могло не быть отопления

Хорошие дома были лишь у богатых/ Фото: vitas1917.livejournal.com

Дамы носили чепчики, чтобы не испортить прическу

Мужчины носили колпаки, чтобы скрыть свою лысину

Вши являлись частой проблемой в Европе