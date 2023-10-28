23 фруктовых секрета, которые научат создавать превосходные десерты

Фруктовые секреты для рачительных хозяек.
О том, что фрукты - это полезно, знают, пожалуй, все. Но правильно чистить, хранить и готовить фрукты порой может оказаться целой наукой. Да и о красоте фруктовых десертов стоит позаботиться. В этом обзоре собраны советы, которые пригодятся всем без исключения хозяйкам, которые мечтают, чтобы на их столе фрукты и блюда из них были круглый год.
1. Банановое мороженое
Нужно взять столько бананов, сколько захочется, очистить их и положить в морозильник на час (примерно, пока они не замерзнут). После этого их необходимо достать, нарезать на мелкие кусочки и использовать блендер, чтобы сделать банановую «кашицу» (можно добавить немного воды, если потребуется).
Как сделать банановое мороженое.
В зависимости от спелости, вкус бананов будет отличаться, поэтому можно добавлять дополнительные ингредиенты, такие как арахисовое масло, шоколадные чипсы или мед. Замораживаем смесь заново и лакомство готово.
2. Замороженные ягоды
Ягоды из морозильника хороши в любую пору.
Всегда можно заморозить любые ягоды, чтобы сделать закуски, которые прекрасно будут сочетаться с любыми коктейлями. С их помощью можно даже охладить холодное вино, не разбавляя его вкус.
3. Фруктовые кубики льда
Это самый легкий и самый красивый рецепт.
Это самый легкий и самый красивый рецепт. Нужно поместить фрукты или кусочки по вкусу в форму для льда, залить водой и поставить в морозильную камеру. После этого такие кубики льда с фруктами внутри можно будет добавлять к напиткам, к десертам и т. д.
4. Апельсиновые свечи
Просто и со вкусом.
Как известно, изобретательность не имеет границ. И в случае фруктов можно заниматься креативом, к примеру, делая из половинок этого фрукта подсвечники.
5. Яблочные сны
Чтобы снились самые сладкие сны...
Кто не любит сны, особенно красочные, приятные и реальные. Секрет заключается в том, что нужно пить как можно больше яблочного сока «на ночь», перед сном. Потрясающие сны обеспечены.
6. Нарезанные потемневшие яблоки не пропадут даром
Чтобы яблоки не темнели.
Их можно легко «реанимировать» с помощью следующего рецепта. Нужно добавить в емкость с водой пару ложек меда, размешать, а затем опустить туда потемневшие яблоки на несколько минут.
7. Заметка на память при покупке авокадо
Как правильно выбрать авокадо.
Нужно оторвать «хвостик» авокадо. Если под ним у плода темная поверхность, он перезрел. Если же она желтая, можно смело покупать.
8. Оставшиеся авокадо
Пакет - идеальное место для хранения.
Хотя лучше хранить авокадо в холодильнике с семенами (так они будут свежее), иногда приходится хранить оставшиеся половинки без семян. Перед тем, как поместить их в холодильник, нужно положить половинки в пластиковый пакет.
9. Переспевшие бананы
Если переспела гроздь бананов.
Если дома излишне переспела гроздь бананов, не беда. Нужно очистить их, разрезать на куски и заморозить. После этого из них можно сделать великолепный смузи.
10. Домашние сухофрукты
Cухофрукты можно сделать в домашних условиях.
Для этого нужно поместить фрукты в печь при температуре 55-65 градусов на следующее время:
- сливы, груши, персики, бананы, яблоки - 6 часов;
- виноград, апельсины - 8-10 часов;
- вишня, черешня, клубника - 12 часов.
11. Замороженные арбузы
Кусочек лета студёной зимой.
Можно заморозить арбузную мякоть, нарезанную кубиками, и хранить ее в морозильнике в течение всего года.
Оригинальный арбузный десерт.
Это позволит когда угодно наслаждаться арбузным фруктовым льдом, коктейлями и всеми видами арбузных напитков.
12. Фрукты против мух
Есть один простой, но потрясающий трюк, чтобы избавиться от всех плодовых мушек в доме - взять немного нарезанных бананов и остатки кожицы манго, поместить их в пластиковый контейнер и накрыть сверху пластиковым листом или крышкой.
Фруктовая мухоловка.
Теперь нужно взять тонкую и острую палку, чтобы проколоть контейнер прямо по центру, и в течение нескольких дней все мушки окажутся запертыми в этой ловушке.
13. Замороженные вкусные шашлыки из винограда
И из винограда бывает шашлык.
Если кто-то любит здоровую еду, можно на следующей вечеринке подать замороженные шашлыки из винограда на десерт или к напиткам. Они придутся по вкусу любому гостю. Можно даже попробовать замороженные ананасы.
14. Как получить лимонную цедру
Прекрасная кондитерская домавка.
Можно заморозить тертую лимонную кожуру и добавлять ее ко многим рецептам - холодным напиткам, салатам, макаронам, пицце, коктейлям и т. д. В кожуре больше антиоксидантов, чем в лимонном соке.
15. Технология нарезания лимонов
Самый сочный лимон.
Разрезать лимон нужно вдоль, а не поперек. Так можно будет выжать большее количество сока.
16. Нет необходимости в соковыжималке
Щипцы вместо соковыжималки
Сок из половинок лимона можно выжать с помощью обычной пары щипцов. И не нужны никакие дорогие кухонные приборы.
17. Технология нарезания манго
Технология нарезания манго.
Мало кто знает, как проще и стильнее всего нарезать манго. Необходимо разрезать фрукт пополам, после чего сделать надрезы на мякоти в виде «решетки», чтобы получились кубики. Теперь берем и просто сдвигаем эти «кубики» в сторону с косточки.
18. Новая теория: ананасовый сок каждый день заменит доктора
Ананасовый сок - польза для здоровья.
Нужно ввести ананасовый сок в свой рацион, ведь он приносит массу пользы для здоровья. А самое приятное - он очень вкусный.
19. Арбузная чаша
Арбузная чаша.
Нужно разрезать арбуз пополам и вынуть из половинок всю мякоть, оставив аккуратные «чаши» из кожуры. В эти чаши можно буде положить фрукты и подавать так на стол.
20. Как легко очистить гранат
sadfsdfasdfsdf
Нужно разрезать гранат на две половины и немного прижав центральную часть, «вырезать» ее из кожуры кухонной ложкой (желательно деревянной).
21. Как креативно разрезать мандарин
Чистим мандарин правильно.
Все просто. Берем мандарин, отрезаем два кончика и делаем разрез кожуры с одной стороны, от одного кончика к другому. После этого мандарин можно будет «развернуть» как гармошку.
22. Великолепная клубника
Великолепная клубника.
Из клубники можно сделать самый здоровый и самый красивый десерт, просто насадив ягоды на соломинки. Так легче всего убрать «хвостики».
23. Мини-карамельные яблоки
Можно использовать специальный нож для нарезания дыни, чтобы вырезать крошечные кусочки из яблока.
Разделываем яблоки.
И превращаем в десерт.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии