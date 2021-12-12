История забытой фотопленки: Зачем француженка отыскала незнакомого русского мальчика 30 лет спустя

В поисках русского мальчика: Фотографии нашли своего владельца спустя 27 лет.

Фотографии с праздничной линейки в 1990 году.

Неизвестный русский мальчик с букетом в руках.

Фотографии из старого фотоаппарата.

Домашние снимки.

Домашний праздник.

По номерам машины удалось установить ее владельца.

Забытые фотографии.

Праздничные фотографии с 1 сентября 1990 года.

Дима Кретов с родственниками.

Дмитрий Кретов откликнулся на сообщения Элизабет Бланш.

В поисках русского мальчика: Невероятная фотоистория .