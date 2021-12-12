История забытой фотопленки: Зачем француженка отыскала незнакомого русского мальчика 30 лет спустя

В поисках русского мальчика: Фотографии нашли своего владельца спустя 27 лет.
В жизни всегда есть место счастливым совпадениям и приятным неожиданностям. История, которая произошла этим летом, взбудоражила Интернет. Путешествуя по России, француженка Элизабет Бланше купила на блошином рынке фотоаппарат, внутри которого случайно оказалась непроявленная пленка. Напечатав фотографии, она была удивлена: с черно-белых снимков на нее смотрел симпатичный первоклашка с праздничным букетом цветов. «Я непременно должна его найти», - подумала Элизабет, и стала искать способ разыскать русского мальчика…
Фотографии с праздничной линейки в 1990 году.
Камеру «Эликон» Элизабет Франсе купила за копейки. Работая фриланс-фотографом, она много путешествует по миру и часто пополняет свою коллекцию ретро-фотоаппаратов. На этот раз «Эликон» был куплен даже не для себя, а для сестры. Вручая подарок, Элизабет решила уточнить, как работает раритетная техника, и вдруг с удивлением обнаружила, что в барабане заправлена пленка.
Неизвестный русский мальчик с букетом в руках.
Фотографии из старого фотоаппарата.
Когда снимки были отпечатаны в студии, Элизабет ощутила смешанные чувства: с одной стороны, она была рада такому сюрпризу, а, с другой, понимала, что эти снимки принадлежат не ей, а тому самому мальчику, который на них запечатлен. Француженка решила его разыскать, во что бы то ни стало. Она начала поиски с того, что запустила в социальных сетях кампанию под хештегом #lookingfortherussianboy, а также разместила на своем сайте всю имеющуюся у нее информацию.
Домашние снимки.
Домашний праздник.
Бланше публиковала снимки раз в три дня, к поискам она подключила русскоговорящих друзей, которые помогли составить обращение к журналу «Росфото». Редакция заинтересовалась историей и опубликовала соответствующую информацию на страницах издания. Независимый журналист Виктори Борисов начал собственное расследование. На снимках можно было увидеть не только первоклашку, но и его родственников. Там же было несколько снимков, сделанных дома и во дворе рядом с машиной. По номерам авто удалось найти ее владельца, им оказался дядя мальчика.
По номерам машины удалось установить ее владельца.
Забытые фотографии.
Сам же герой этой истории Дмитрий Кретов узнал о ней от одного из друзей. Ему переслали сообщение из соцсети с его же фотографией и вопросом, уж не он ли тот самый русский мальчик, которого разыскивает французская журналистка. Оказалось, он. Дмитрий был очень удивлен произошедшему и вскоре связался с Элизабет по WhatsApp. Следующий разговор состоялся уже по Skype, диалог оказался увлекательным. Дмитрий рассказал Элизабет, что он коренной москвич, в настоящее время ему уже 33 года, у него есть семья и двое детей. На снимках из старого фотоаппарата запечатлен важный день в его жизни - 1 сентября 1990 года.
Праздничные фотографии с 1 сентября 1990 года.
Фотоаппарат принадлежал дяде Дмитрия. Так случилось, что пленку с первого сентября он так и не проявил, а сам фотоаппарат пролежал без дела почти тридцать лет, пока его не решили продать за ненадобностью. Конечно же, о пленке никто не вспомнил. По счастливой случайности фотоаппарат попал в руки к человеку, который очень трепетно отнесся к пленке.
Дима Кретов с родственниками.
Дмитрий Кретов откликнулся на сообщения Элизабет Бланш.
Сейчас Элизабет Бланше увлечена идеей написания киносценария по мотивам этой невероятной истории. Дмитрий говорит, что с удовольствием поможет ей в реализации этого проекта!
В поисках русского мальчика: Невероятная фотоистория.
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