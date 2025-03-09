Великие шизофреники, изменившие мир

Пять человек из тысячи больны шизофренией. Этот недуг в равной степени распространен у мужчин и женщин. А первые описания шизофреноподобных симптомов можно встретить уже в XVII веке до нашей эры, в «Книге Сердец» — части древнего египетского папируса Эберса. Кто же из гениальных людей болел шизофренией











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