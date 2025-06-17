7 причин, почему советские школьницы выглядели как тетки

Когда мы смотрим на старые советские фотографии, то невольно удивляемся тому, какими взрослыми кажутся школьницы тех времен. Согласитесь, современные выпускницы выглядят младше и даже инфантильнее. Для такого феномена есть ряд причин, о которых вы узнаете из статьи Novate.ru.
Причина 1: Работа
После окончания Второй мировой войны главной задачей Советского Союза было восстановить экономику страны, а также обеспечить государство продовольственными и трудовыми ресурсами. Так как рабочей силы не хватало, приходилось привлекать подростков: ученики старшей школы работали на заводах, в сфере строительства и сельского хозяйства, что заставляло их быстрее повзрослеть, ведь ответственность была колоссальная. Это не могло не отразиться на внешности – беззаботность и открытая улыбка сменялись серьезным выражением лица, а постоянные мысли о том, как помогать родителям содержать семью, закладывали морщинки на лбу уже в раннем возрасте.
Причина 2: Детская военная травма
Много молодых девушек участвовали в боевых действиях. / Фото: photocentra.ru
Другая причина раннего взросления имела психологическую подоплеку. Детям и подросткам, пережившим войну, было очень сложно адаптироваться к другим реалиям, войти в колею нормальной жизни. Анна Николаевна Шабанова, заместитель министра здравоохранения СССР, отмечала, что военные действия спровоцировали появление совершенно нового вида заболевания – детской военной травмы, на борьбу с которой нужно потратить очень много времени и сил.
Причина 3: Нехватка витаминов
Пустые полки в магазине. / Фото: akrasdia.ru
Слово «дефицит» было настоящим синонимом СССР. Он затрагивал не только одежду, обувь и другие базовые вещи, необходимые для жизни, но также продукты питания. Мясо, молоко и яйца были редкими гостями на обеденном столе, только если семья не жила в деревне и у них не было большого хозяйства. Фрукты и овощи были сезонными, поэтому насладиться их вкусом и насытить организм витаминами получалось только летом и в начале осени. Плюс к этому, в некоторых регионах страны отмечалась нехватка ряда микроэлементов, необходимых для крепкого здоровья: йод, бром, кальций и пр. Соответственно, недостаток полезных веществ, отрицательно сказывался на физическом развитии детей и подростков.
Причина 4: Отсутствие культа красоты
В СССР и заграницей отличались понятия красоты
В СССР никогда не делали ставок на красоту. Женщины должны были быть сильными, статными, уверенными в себе, чтобы и коня на скаку остановили, и в горящую избу вошли. Худоба не поощрялась — в моде были «дородные», крепкие дамы. А вот нежность, хрупкость и женственность, сексуальная привлекательность были в не почете и всячески затушевывались. На первый план выходили физическая сила девушек, крепкое здоровье и те черты во внешнем облике, которые имели важное значение в процессе деторождения (например, широкие бедра). Также ценили округлые щеки, большие глаза, мягкие черты лица. По этой причине школьницы особо и не ухаживали за собой. Им была чужда косметика, короткие платья, бигуди и прочие вещи, призванные подчеркнуть естественную красоту или сделать внешность более привлекательной.
Постепенно сфера красоты превратилась в сферу политического влияния. Женщин, как таковых, не было – существовали рабочие и комсомолки, внешний вид которых определяла партия. В советских журналах выходило много статей на эту тему, что впоследствии приводило к полному отказу от косметики. Так, сотрудницы одной из фабрик говорили следующее: «Нельзя пудриться и мазаться, это портит лицо». К тому же макияж считался обманом, ведь он заставлял девушек выглядеть лучше, чем они были на самом деле. А журнал «Работница» доказывал своим читательницам, что коммунисты и комсомольцы должны стоять за естественную красоту, а не подмалеванную. «При повышении культурного уровня женщины вся эта косметика сама по себе ликвидируется», – писали в статье.
Причина 5: Дефицит косметики
Девушки могли, максимум, накрасить губы. / Фото: fb.ru
Как мы уже упоминали в пункте выше, в Советском Союзе мало что знали о косметике и, тем более, о каких-либо уходовых средствах. Возможно, дело было в том, что простые рабочие не могли себе позволить косметику. А чтобы социальное напряжение не росло, заботливая партия утверждала, что естественная красоты важнее, и приличные люди не нуждаются ни в каких косметических средствах.
Как следствие, девушки не гнались за красотой и не пытались создать собственный стиль, тем более, что это порицалось обществом. А вот современные школьницы уже делают маникюр, брови, наращивают ресницы, посещают косметологов и даже задумываются о татуаже. В общем, каноны натуральной красоты отходят на второй план. Или же они просто мечтают об идеальной внешности, как у девочек, на которых они подписаны в социальных сетях.
Причина 6: Много обязанностей
Девушка занимается ремонтом одежды. / Фото: etnoc.mirtesen.ru
Обучение не было отговоркой для того, чтобы не выполнять другие важные обязанности. По приходу домой, школьницы убирали, готовили кушать, занимались ремонтом одежды. Некоторые из них начинали самостоятельную жизнь сразу после выпуска и поступления в училища и техникумы. Такой образ жизни автоматически делал девушек более ответственными и независимыми. Они не понаслышке знали цену деньгам, ведь тратили все время на то, чтобы заработать себе на жизнь. Понятно, что это сказывалось и на внешности, и на поведении.
Причина 7: Недостаток информации
Сейчас информацию ищут в интернете, а тогда - в журналах
В современном обществе источников информации хоть отбавляй: интернет, телевидение, газеты и радио (хотя последние уже не в почете). Нужную и актуальную информацию можно почерпнуть где-угодно, в любое время: стоит лишь вбить в поисковой строке браузера нужный запрос или зайти в социальные сеты, как ответ на вопрос найдется сам собой. Плюс всегда можно получить онлайн-консультацию, почитать советы экспертов, посмотреть видео с результатами какой-нибудь бьюти-процедуры или от использования косметики. А вот в СССР таких привилегий не было: девушки могли доверять только книгам, журналам и, конечно, советам мам либо подружек, ведь «сарафанное радио» никто не отменял. Увы, многие из рекомендаций, полученных таким образом, себя не оправдывали.
Советские школьницы не только выглядели старше современных выпускниц. Они мыслили абсолютно по-другому, ставили перед собой серьезные цели, выпускались из школы зрелыми, самостоятельными девушками, готовыми к реальной жизни без розовых очков. Война, отсутствие необходимы продуктов питания, большое количество обязанностей, работа на заводах и фабриках заставили советских девушек быстрее повзрослеть, поэтому так сильно ощущается разница во внешнем виде.
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