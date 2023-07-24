Правила жизни Хэлли Берри
ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ОРАНЖЕВОЕ БИКИНИ? А я обожаю оранжевое бикини.
НА ПЛАНЕТЕ ЖИВУТ МИЛЛИАРДЫ ЖЕНЩИН, но по какой-то странной прихоти самой сексуальной из ныне живущих назвали меня.
ДА, БЫВАЮТ ВРЕМЕНА, КОГДА Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ самой сексуальной женщиной на свете. Стану ли я спорить с этим титулом? Конечно, нет. В какой-то момент я поняла, что самой сексуальной женщиной на свете может быть официантка из техасского Абилина. А в следующую секунду самой сексуальной женщиной может оказаться девушка из Вануату. А через мгновение — кто-то еще. Сексуальность проявляется в моментах. Мне кажется, я делю этот титул со всеми женщинами на Земле, потому что в какой-то момент каждая женщина бывает самой сексуальной.
Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЛА О ЛЮБВИ, пока не поняла, что такое любовь к своему ребенку.
МОЯ МАТЬ ГОВОРИЛА МНЕ: работай усерднее, становись лучше и не принимай «нет» в качестве ответа.
ПОЛУЧИВ «ОСКАР», Я В ТУ ЖЕ НОЧЬ взяла его с собой в постель. Это был единственный секс втроем в моей жизни.
КОГДА Я СЛЫШУ, КАК ЮНЫЕ ДЕВУШКИ ГОВОРЯТ, что хотят стать актрисами, я всегда вмешиваюсь: «Зачем? Станьте сценаристами или закончите бизнес-школу, чтобы научиться управлять студией. Ведь все люди, которые действительно создают кино, находятся за кадром».
В ИДЕАЛЬНОМ МИРЕ Я БЫЛА БЫ ХУДОЖНИКОМ.
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ СТРАХ на Земле — это страх человека перед тем, какой он на самом деле.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫМ. Для меня, например, сексуальны спагетти — особенно, когда ешь их из рук любимого мужчины. А еще мне кажется сексуальным вино — особенно перед сексом.
СЛЫШАЛИ ВСЮ ЭТУ БОЛТОВНЮ О ТОМ, что оргазм происходит у женщины в голове? Что касается меня, то сейчас моя голова способна на чертовски невероятные оргазмы — гораздо лучше тех, что случались, когда мне было двадцать два. Но я не хочу позволять мужчине управлять этим. Нет, теперь я лишь приглашаю его принять в этом участие.
ЕСТЬ НЕКОТОРОЕ КОЛИЧЕСТВО МУЖЧИН, которых я должна благодарить. Остальных я должна забыть. Забыть, но ни о чем не сожалеть. К черту сожаления.
ЕСЛИ ЧИТАТЬ ВСЕ, ЧТО ПИСАЛИ ОБО МНЕ ТАБЛОИДЫ, можно подумать, что я первая шлюха в городе.
МУЖЧИНА ДЛЯ МЕНЯ — ЭТО ВИШЕНКА НА ТОРТЕ. Но торт — это я, и этот торт хорош сам по себе. Даже если на нем нет вишенки.
Я НРАВЛЮСЬ СЕБЕ с короткими волосами — хотя бы потому, что за ними проще ухаживать. Мне кажется, женщин вынудили думать, что им нужны длинные волосы.
МОЙ СТИЛЬ ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ В ВЕРНОМ НАПРАВЛЕНИИ, но у каждого есть плохие моменты. Не так давно кто-то показал мне мое фото из восьмидесятых, где на мне был цветастый костюм в горох с дутыми рукавами. И ведь в тот момент я наверняка была уверена, что выгляжу стильно.
Я ПРИНЯЛА ТОТ ФАКТ, что каждый год на моем лице появляются новые морщины. И именно это делает меня мною.
КОГДА МНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ СОРОК, я ничего не почувствовала.
С ВОЗРАСТОМ Я ЗАМЕТИЛА, что чем меньше женщина использует макияж, тем моложе она выглядит.
КОГДА Я ДУМАЮ О ТОМ, где я больше всего смеялась, больше всего ела и когда больше всего радовалась жизни, я понимаю, что все это было на съемках «Умри, но не сейчас».
ТОТ ФАКТ, ЧТО Я СЧИТАЮСЬ КРАСИВОЙ, ничего не привнес в мою жизнь — ни страданий, ни беспокойств. Красота, на самом-то деле, бессмысленна.
МНЕ КАЖЕТСЯ, ЛУЧШЕ ВСЕГО БЫТЬ ТЕМ, кто ты есть.
НЕ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ БЕЗ ЖИВОТНЫХ.
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