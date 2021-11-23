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Необычные комнатные растения для истинных ценителей красоты

Многие люди украшают дом или офис растениями. Они оживляют обстановку и создают уют.

1. Нолина


Альтернативное название ‒ бокарнея. Она относится к семейству драценовых. У нее бутылкообразный ствол, за что это растение также называют слоновьей ногой, а за тонкие листья ‒ лошадиным хвостом. Уход не требует каких-либо сложностей. Нужно хорошее освещение, поливать нолину можно рекомендовано 1 раз в неделю.

Необычные комнатные растения для истинных ценителей красоты

2. Мимоза стыдливая


Это хрупкий травянистый многолетник. Листочки миниатюрные, по форме растение напоминает папоротник. Он наполняет обстановку нежностью. В природе встречается в Африке и Америке. Его легко выращивать в домашних условиях. Период цветения начинается в мае и длится до октября. В это время на кончиках появляется пушистый розово-фиолетовый шарик.
Необычные комнатные растения для истинных ценителей красоты

3. Штопорная трава


Она относится к семейству ирисовых, внешне напоминает штопор, это и объясняет причудливое название. Это одно из самых выносливых растений. Из-за любви к свету его лучше хранить на подоконнике. Первое цветение можно ожидать не раньше следующего года. Полив нужен умеренный, а зимой ‒ редкий.

Необычные комнатные растения для истинных ценителей красоты

4. Калатея


Растение привлекает внимание расписными листьями. Раньше из них люди плели корзины. В год появляется до 7 новых листьев.
Поливать лучше талой водой, как только почва станет худой. Калатея не выносит перелив и холод. Больше предпочтений нет.
Необычные комнатные растения для истинных ценителей красоты

5. Адениум 


Экзотический цветок похож на дерево. Ствол с утолщением внизу называется каудексом. Он легко выносит попадание солнечных лучей, зимой желательно предоставить дополнительное освещение. Температура должна быть не менее 15°С.
Необычные комнатные растения для истинных ценителей красоты

6. Анакампсерос


Дословный перевод означает растение, возвращающее потерянную любовь, поэтому его часто дарят как талисман близкому человеку. Оно может вырасти в длину до 61 сантиметра. Горшок рекомендуют оставлять на подоконнике, чтобы быть поближе к естественному свету.
Необычные комнатные растения для истинных ценителей красоты

7. Адромискус


Он отличается необычностью лепестков и неприхотливостью к уходу. Это долголетнее растение, которое может вырасти до 15 сантиметров. Он может долгое время находиться без полива. Но без хорошего освещения он не выживет.
Необычные комнатные растения для истинных ценителей красоты

8. Лашеналия


Это не самое популярное растение, но цветоводы его высоко ценят. Оно обладает особой эстетикой, ничем не болеет, вредители обходят его стороной. Требуются свет, умеренный полив и прохлада.
Необычные комнатные растения для истинных ценителей красоты

Научно доказано, что растения очищают воздух. Их можно выращивать дома или подарить кому-нибудь.
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