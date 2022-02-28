Что делать если герань вытягивается

Герань (пеларгония) должна быть пышным, ярко цветущим кустиком, а не безжизненной торчащей палкой с переросшими листьями. Конечно, за геранью нужно ухаживать, и обрезка — одна из главных процедур.



Обрезку лучше всего проводить весной. Уже через 20-25 дней после обрезки герань пустится в рост: проснутся спящие почки и выпустят новые листья.



Обрезать герань следует безжалостно, оставляя всего 2-3 узла на растении.



Лучше всего пересадить растение в отдельный горшок, в котором он будет спокойно наращивать новые листья и корневую систему.



Обрезку следует проводить регулярно, включая удаление переросших длинных листьев. После такой процедуры герань сама омолодится и в новом сезоне станет пышным кустиком!



Подробнее о том, как омолодить герань, смотрите в видео ниже:

