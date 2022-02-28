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Что делать если герань вытягивается

Герань (пеларгония) должна быть пышным, ярко цветущим кустиком, а не безжизненной торчащей палкой с переросшими листьями. Конечно, за геранью нужно ухаживать, и обрезка — одна из главных процедур.
Что делать если герань вытягивается
Обрезку лучше всего проводить весной. Уже через 20-25 дней после обрезки герань пустится в рост: проснутся спящие почки и выпустят новые листья.
Что делать если герань вытягивается
Обрезать герань следует безжалостно, оставляя всего 2-3 узла на растении.
Что делать если герань вытягивается
Лучше всего пересадить растение в отдельный горшок, в котором он будет спокойно наращивать новые листья и корневую систему.
Что делать если герань вытягивается
Обрезку следует проводить регулярно, включая удаление переросших длинных листьев. После такой процедуры герань сама омолодится и в новом сезоне станет пышным кустиком!
Что делать если герань вытягивается
Подробнее о том, как омолодить герань, смотрите в видео ниже:


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Гераньуход
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