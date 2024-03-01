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Ручные гранаты в кино: что с ними не так и не сходится с реальностью



Как известно, в художественных книгах и художественных фильмах все не так как в жизни. Зачастую все совсем не так. Одним из лучших показателей «художественного искажения» традиционно является оружие. Взять хотя бы гранаты. Очень часто в кино их показывают совсем не так, как они устроены в реальной жизни.

Огненный шар


Никакого огня. |Фото: culture.novreg.ru.

Никакого огня. |Фото: culture.novreg.ru.

 

Первое и самое главное, что в кино в отношении ручных гранат отражено абсолютно не верно – это взрыв. Как правило в фильмах взрыв гранаты сопровождается достаточно внушительной вспышкой огня. В реальности ничего подобного не происходит. В дневное время заметить всполох от подрыва ручной гранаты будет достаточно сложно. Более того, происходящая вспышка совсем уж небольшая и скоротечная.

Бум-бум


Взрывается очень громко. |Фото: mirvkotorommyzivem.ru.

Взрывается очень громко. |Фото: mirvkotorommyzivem.ru.

 

По понятным причинам в кино гранаты не взрываются громко, однако именно эта тонкость является еще одним важным мифом, который сложился в сознании многих людей. Даже самые слабые гранаты взрываются настолько громко, что находящийся за укрытием человек на небольшой удалении вполне может лишится слуха на некоторое время. Взрыв гранаты в закрытом помещении – это то еще «приключение» для всех находящихся внутри, даже если они находятся за стеной.

Траектория полета


На практике все не так. |Фото: diafilmy.su.

На практике все не так. |Фото: diafilmy.su.

 

В школе все выполняли метательные упражнения с гранатой и мячиком. Интересно, что в кино гранаты очень часто кидают точно так же – большим замахом, куда-то в голубую даль. В действительности в наше время так почти не делают. Чаще всего гранаты выбрасываются бойцами из укрытия на очень небольшое расстояние или соответственно забрасываются за укрытие находящее (порой) в нескольких метра от бросающего.

Подготовка к бою


Гранаты к бою. ¦Фото: miloserdie.ru.

Гранаты к бою. ¦Фото: miloserdie.ru.

 

Перед метанием гранаты усики чеки действительно подгибают. Это нужно для того, чтобы чека выдергивалась из взрывного устройства легко и непринужденно. Однако, даже при всем при этом чеку точно не получится выдернуть зубами без получения травмы челюсти. Кроме того, когда граната метается на небольшое расстояние, бросающий выдерживает паузу в 1.5-2 секунды после запуска взрывного механизма для того, чтобы граната (желательно) успела разорваться еще в полете. Это необходимо для максимизации ее урона.

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