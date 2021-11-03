«Наркомовские 100 грамм»: правда ли, что русские солдаты пили казенную водку во время войны

Прошло более семидесяти лет с момента окончания Великой Отечественной войны, но о «наркомовских ста граммах» помнят до сих пор. О том, как и сколько пили красноармейцы на военных фронтах, существует достаточно много мнений, и все они противоречивы. Одни говорят, что водка чуть ли не помогла одержать русским победу над немцами, другие же придерживаются более консервативного мнения. Так что же было на самом деле?
Сперва пили на флоте. | Фото: SmolBattle.
То, что «сорокоградусная» крепко вошла в русскую культуру много лет назад, думаем, ни для кого не секрет. Уже в начале 17 века военное командование для поднятия духа стало еженедельно выдавать солдатам по 480 грамм «хлебного вина». На флоте полагалось четыре «чарки» (160 грамм) водки в неделю, а с 1761 года эта норма была увеличена до семи. Примечательно, что на первых порах алкоголь выдавался для укрепления здоровья и улучшения самочувствия.
Укрепляло здоровье и улучшало самочувствие. | Фото: LiveJournal.
И только к концу 19 века врачи выявили, что водка несет крайне пагубное влияние на солдат как во время войны, так и после нее. В большинстве случаев у отслуживших солдат возникала серьезная алкогольная зависимость. И только после поражения в русско-японской войне в 1908 году было решено окончательно прекратить выдачу спиртного солдатам.
Пили и и женщины. | Фото: Topwar.
Сухой закон продолжался вплоть до января 1940 года, пока легендарный военачальник Климент Ворошилов лично не обратился к Сталину с просьбой ежедневно выдавать бойцам Красной Армии пятьдесят грамм сала и сто грамм водки. Для танкистов эта норма была удвоена, а для летчиков и вовсе утроена. Так в военных рядах появилось понятие «наркомовские сто грамм», о которых вскоре стали слагать легенды.
Сталин лично подписал приказ, который незамедлительно вступил в силу. За время войны этот указ неоднократно пересматривался. Так, 25 августа 1941 году вышли коррективы, согласно которым сто грамм полагались только солдатам, сражающимся на передовой. В этот список также вошли летчики и технический персонал летных частей.
Может быть в кружке и чай. | Фото: pikabu.
6 июня 1942 года вышел новый приказ, и массовая выдача алкоголя в Красно Армии была прекращена всем солдатам, за исключением тех, кто участвовал в наступательных атаках. Остальным же выдача водки полагалась по официальным праздникам. Сталин самолично вычеркнул из этого списка Международный юношеский день. 12 ноября 1942 года сто грамм водки снова начали получать солдаты, воевавшие на передовой. На Закавказье, вместо водки наливали портвейн или сухое вино. По информации Novate.ru, в мае 1945 года выдача алкоголя во всех войсках была полностью прекращена.
Фронтовые сто грамм. | Фото: Википедия.
По документам все понятно, но как ситуация обстояла на самом деле. Здесь, как уже писалось ранее, мнения ветеранов сильно разнятся. Например, участники Сталинградской битвы утверждали, что на страшном морозе без водки было очень туго. Морской пехотинец Дмитрий Вонлярский позже вспоминал, что водку выдавали, но не на регулярной основе. Обычно «наркомовские сто грамм» выпивали перед атакой молодые солдаты, и в большинстве случаев они же и погибали первыми. Опытные красноармейцы старались избегать алкоголя во время сражения, поскольку он сильно затормаживал реакцию и снижал боевые качества. По воспоминаниям ветерана-танкиста Владимира Трунина, водку выдавали только в стрелковых частях и то не всегда.
Утверждать, что пресловутые «фронтовые сто грамм» помогли одержать русским победу — глупо. Как писал в своих мемуарах генерал армии Николай Лященко, только лишь поэты восторженно называли эти предательские сто грамм «боевыми». Водка объективно снижала боеспособность Красной Армии.
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