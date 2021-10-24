Сельские дискотеки: Скандальные снимки пост-советской Литвы

Дискотеки в провинциальной Литве.
Эндрю Миксис родился в Сиэтле в семье литовских иммигрантов, и впервые побывал на исторической родине родителей в 1995 году. Четыре года спустя он снова пересек океан, чтобы на год поселиться в одном из удаленных поселков Литвы, где однажды зашел в местный клуб на дискотеку. Увиденное так сильно поразило Эндрю, что он организовал путешествие по остальным селам и небольшим городкам страны специально, чтобы запечатлеть местные дискотеки.
Фотограф родился в США, однако год прожил в Литве, откуда родом его родители. Фото: Andrew Miksys.
Фотографа очаровало то, как на дискотеках время будто осталось частично в прошлом. Фото: Andrew Miksys.
"В 1995 году я приехал в Литву с папой. Честно говоря, я не особо хотел ехать - целью поездки было встретить наших родственников, я много о них слышал, но ни разу не видел вживую. Но когда я приехал в Литву, все изменилось. Эти люди, это место.. Я решил, что хочу снова сюда вернуться. Так что когда я в 1998 году я получил возможность переехать в другую страну как студент, я приехал снова в Литву."
Дискотеки в селах часто проводятся в неспециализированных помещениях, где просто есть достаточно большой зал. Фото: Andrew Miksys.
В некоторых поселениях дискотеки даже устраивали на территории бывших тюрем. Фото: Andrew Miksys.
Вспоминая свой первый визит на дискотеку, Эндрю Миксис (Andrew Miksys) рассказывает: "Я увидел подростков, заходящих в одно здание с пивом в руке. Я пошел следом. Все вокруг было таким советским, там даже был огромный металический бюст Ленина. Потом мне этот бюст подарили."
Фотографа поразило то, как на фоне общественной растерянности молодежь старалась показать себя на дискотеке с лучшей стороны и надеть самую свою привлекательную одежду. Фото: Andrew Miksys.
Местных людей мало смущала обстановка проведения дискотек. Фото: Andrew Miksys.
"Больше всего в этих местах поразило именно то, как сильна тут осталась связь с СССР. Все эти молодые люди, которые ходили на эти дискотеки, они как бы застыли где-то между прошлым и будущим, которое им казалось весьма расплывчатым. Конечно, Литва сильно поменялась с начала 2000-х, особенно в культурном плане. Когда страна присоединилась к Евросоюзу, будущее обрело возможности, а прошлое стало тяготить людей. И вот по пятницам и субботам, на дискотеке, у людей в маленьких поселениях будто осталась одна-единственная возможность вернуться в свое прошлое и снова почувствовать себя в привычном русле. Это как будто позволяло им почувствовать себя более живыми."
Для дискотеки достаточно просторного зала и диджея с музыкой. Фото: Andrew Miksys.
В Литве проект Эндрю Мискиса восприняли в штыки. Фото: Andrew Miksys.
"Сегодня в селах осталось мало людей, особенно молодых - молодежь уезжает в большие города или зарубеж в поисках лучшего будущего. Я же хотела запечатлеть все происходящее до того, как оно полностью исчезнет," - рассказывает о своей книге "Disco" фотограф.
Фотограф объездил всю страну в поисках дискотек в маленьких городах и селах Литвы. Фото: Andrew Miksys.
Эндрю Мискис остался очарован людьми и страной сразу же после первого визита в Литву. Фото: Andrew Miksys.
В самой Литве публика и критики остались, мягко говоря, не в восторге от проекта Эндрю Мискиса. "Людям кажется, что не надо показывать такие места, которые не являются современными, или что не надо показывать Литву иначе как прогрессивную европейскую страну. Из-за таких настроений все остатки СССР в стране стараются забыть, стереть из памяти. Мне не нравится подобная слепота, и я думаю, что в моих фотографиях все эти места, все эти люди как бы обретают свой голос и навсегда остаются в коллективной памяти."
Фотограф уверен, что вскоре от прошлого СССР в Литве не останется и следа. Фото: Andrew Miksys.
Сельские дискотеки. Фото: Andrew Miksys.
Фотокнига Эндрю Мискиса.
Один из разворотов книги.
Дискотеки в провинциальной Литве. Фото: Andrew Miksys.
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