Сельские дискотеки: Скандальные снимки пост-советской Литвы

Дискотеки в провинциальной Литве.

Фотограф родился в США, однако год прожил в Литве, откуда родом его родители. Фото: Andrew Miksys.

Фотографа очаровало то, как на дискотеках время будто осталось частично в прошлом. Фото: Andrew Miksys.

Дискотеки в селах часто проводятся в неспециализированных помещениях , где просто есть достаточно большой зал. Фото: Andrew Miksys.

В некоторых поселениях дискотеки даже устраивали на территории бывших тюрем. Фото: Andrew Miksys.

Фотографа поразило то, как на фоне общественной растерянности молодежь старалась показать себя на дискотеке с лучшей стороны и надеть самую свою привлекательную одежду. Фото: Andrew Miksys.

Местных людей мало смущала обстановка проведения дискотек. Фото: Andrew Miksys.

Для дискотеки достаточно просторного зала и диджея с музыкой. Фото: Andrew Miksys.

В Литве проект Эндрю Мискиса восприняли в штыки. Фото: Andrew Miksys.

Фотограф объездил всю страну в поисках дискотек в маленьких городах и селах Литвы. Фото: Andrew Miksys.

Эндрю Мискис остался очарован людьми и страной сразу же после первого визита в Литву. Фото: Andrew Miksys.

Фотограф уверен, что вскоре от прошлого СССР в Литве не останется и следа. Фото: Andrew Miksys.

Сельские дискотеки. Фото: Andrew Miksys.

Фотокнига Эндрю Мискиса.

Один из разворотов книги.

Дискотеки в провинциальной Литве . Фото: Andrew Miksys.