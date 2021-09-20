Шокирующие снимки из полиции демонстрируют, как преступность и метамфетамин разрушили красоту юноши

Снимки из полиции, которые делались на протяжении 14 лет – задокументированное свидетельство деградации внешности Мэтью Медлина. Впервые такая пара снимков появилась у него в 2002 году: на этой паре мы видим загар, модную стрижку и великолепную кожу. Высокие скулы и уверенный взгляд Медлина, попавшего в полицию в 18 лет, делают его похожим на модель. Но осталось ли все так же и сегодня? Смотрите в посте…



Тут он еще свеж и молод…

Постепенно внешность начинает портиться, появляются безобразные татуировки…

Еще два снимка 2013 года…

…и вот итог похождений Медлина.