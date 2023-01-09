История кофе

История изготовления тонизирующих напитков из растений восходит ко временам древнейших государств и в точности копирует судьбу их народов, являясь как бы отражением общего процесса развития и становления человеческой цивилизации.







Традиция разливать по чашкам тот или иной напиток служит объективным в историческом смысле продолжением образа мышления и жизни разных народов, закономерно порождавшего когда-то войны и несправедливости, празднества и добродетели, а ныне обратившегося в напоминание о том, насколько некоторые явления окружающего мира могут быть привязаны к человеку.



Ныне тонизирующие напитки не рассматриваются более в качестве лекарственных средств или наркотических препаратов, но когда-то, в ранний период знакомства с ними человека, напитки такого рода объявлялись чудодейственными, а потому еще теснее, чем прочие продукты питания, переплетались с предрассудками, суевериями, обычаями и поиском истины. Все это позволяет нам увидеть в тех фактах, что нам известны о кофе и подобных ему напитках, странные вещи и по-новому переосмыслить отношение человека к обществу и природе. Это придает обычному кофе ореол загадочности. Данная глава посвящена отношению человека к кофе и собственно кофейному дереву, из которого человечество научилось изготавливать необыкновенно ароматный и полезный напиток.



История кофепития уходит своими корнями в чайные церемонии. История же, на первый взгляд простого, чаепития представляет собой непрерывную череду событий в жизни разных народов, показывает процесс открытия, поклонения и забвения еще одного фетиша.



Происхождение этого фетиша затеряно в глубине веков: первые упоминания о приготовлении чая обнаружены в Древнем Китае и позволяют сделать вывод, что совместная история растения и человека протянулась во времени на 5 тысячелетий. Дурманящий напиток любили за его благотворное действие на организм. Частью культуры китайцев и других народов дальневосточной Азии стали чайные церемонии как обязательный к соблюдению обряд во время трапезы. А выращивание чая было единственной, пожалуй, если не считать выращивания риса, отраслью сельского хозяйства, воспетой в стихах. Само слово «чай» происходит от китайского «тцай-те», что означает «молодой чайный листочек».



На протяжении столетий китайцы ревниво охраняли секреты выращивания и приготовления чая, а потому были единственным его поставщиком на рынке. Монополия на чай приносила китайским купцам большие барыши и позволяла Китаю справляться с кризисами и потрясениями.



Глубокие изучения химического состава чая и влияние его лекарственных компонентов на организм человека позволили установить, что чай представляет собой сильнодействующий препарат. Об этом китайцы догадывались, поэтому оберегали его от чужеземцев и старались использовать сами в лечении всевозможных заболеваний.



Само собой разумеется, что чай содержит сложный комплекс различных активных веществ. К слову, ученые слабо представляют, каким составляющим чай обязан своими целительными свойствами. Но, несмотря на это, ученым удалось установить, благодаря чему чай обладает тонизирующим действием. Вещество это получило предельно простое название: по названию растения, из которого было впервые получено. Судьба пошутила довольно странным, необычным образом, поскольку это вещество добыли не из чая, как разумно было бы предполагать, а из… семян кофейного дерева. И потому назвали это вещество кофеином. Оттого кофе обладает теми же тонизирующими свойствами, что и чай.



Итак, что же это за растение и что это за напиток, приготовляемый из его семян? Начнем с ботаники, без которой излагать такую историю невозможно, оставаясь понятным. Кофейное дерево — низкорослое вечнозеленое древесное растение семейства мареновых, произраставшее в диком виде в северо-восточной Африке, а ныне культивирующееся широко по разным странам тропического пояса.







Известно несколько видов кофейных деревьев, из которых наибольшее значение для сельского хозяйства имеют: кофе арабский, культивируемый почти повсеместно в странах— производителях кофе; кофе либерийский, разводящийся в Западной Африке и Вьетнаме; кофе Сoffea excelsa, который разводится в Африке и Тонкине; и наконец, кофейное дерево Coffea canephora, которое можно встретить в экваториальной Африке и Индонезии.



Сырьем для приготовления напитка кофе служат зерна (семена) кофейного дерева, находящиеся в небольших овальных плодах. Содержание в семенах алкалоида кофеина, о котором мы уже упоминали выше, составляет от 0,6 до 2,7 % по объему от общего состава. Второе активное вещество, во многом определяющее прочие (вкусовые и тонизирующие) свойства напитка, — это хлорогеновая кислота, составляющая 7 % от общего количества веществ. Питательные свойства напитка объясняются присутствием значительного количества клетчатки — более 20 %. Остальные вещества в составе кофейных зерен: жиры (12–15 %), азотистые вещества (13–14 %), кофдубильная кислота (4–8 %), минеральные вещества (3,9 %) и, наконец, сахар (2–3 %).



Кофеин, относимый к химической группе веществ-алколоидов, является по своему воздействию на организм наркотическим веществом. Злоупотребление кофе, следовательно, способно приводить к развитию токсикомании. Причем такая форма зависимости от кофеина носит название кофеинизма, в противоположность теизму, представляющему собой форму зависимости от кофеина в составе чая. Толерантность (привыкание) к кофеину очень высока, в виду чего существует смешанная форма кофеиновой токсикомании, совмещающая кофеинизм и теизм.



Кофе — загадочный напиток, а кофейное дерево — определенно загадочное растение, но главной загадкой кофе остается, к сожалению, тайна первого знакомства с ним человека. Вероятно, это событие имело место в доисторическом прошлом. Во всяком случае, на высокую вероятность того указывают собранные археологами и этнографами материалы о кофейном дереве и отношении к нему на исторической родине растения, то есть в Африке.



История Африки изучена скверно, главным источником наших знаний о «Черном континенте» являются немногочисленные записи этнографов о разнообразных традициях и культах, не изменившихся по прошествии нескольких веков и даже тысячелетий. На основании этого материала ученые получили возможность предположить, что в древней Африке была относительно хорошо развита медицина.



Медицинские знания различных народов Африки заключали в себя комплекс колдовских приемов, довольно сложную систему хирургического вмешательства и использование всевозможных лекарственных растений. При этом все эти методики не выступали обособленно одна от другой, наоборот, сочетались в соответствии с представлениями древних африканцев об этимологии заболеваний. Несмотря на необычайную развитость медицинской практики, теоретические разработки в этой области даже в развитых африканских государствах базировались не на философии, но мистике и первобытном шаманском оккультизме. В оккультных ритуалах африканцы видели наибольшую исцеляющую силу, а потому колдовством сопровождался любой вид лечения. Сами лекари в достаточно развитых африканских обществах были жрецами.







В связи с явным предпочтением магии и волшебства в качестве способа лечения среди лекарственных растений также проводился отбор, в результате которого на первом месте оказались одурманивающие и тонизирующие растения. Содержащиеся в этих растениях алкалоиды вызывали у пациента галлюцинации, мозг больного становился открыт для внушения. «Путешествие в мир духов» при помощи наркотических средств считалось наиболее действенным лекарством, поскольку духам приписывали неограниченные возможности и полную власть над жизнью живых людей. Достоверно известно, что на протяжении столетий в качестве лекарственных препаратов использовались отвары листьев и семян тонизирующих растений. Например, широкое применение получили настои из листьев какао.



Ту часть Африканского континента, которая нас интересует как земля, с которой началось победоносное шествие кофе по странам всего мира, сегодня называют Эфиопией, не так давно — каких-то 200 лет тому назад — эту местность именовали Абиссинией, но в те времена, которые нас интересуют, на месте Эфиопии располагалось могущественное царство под названием Аксум. Аксум возник, по последним данным, в середине I-го тысячелетия до н. э., то есть около 2500 тысяч лет тому назад!



Древняя Эфиопия (Аксум) играла немаловажную роль в международной политике, поставляя боевых слонов различным армиям на заказ. Это был низкорослый подвид африканского слона, особи-самцы которого отлавливались в некогда густых тропических лесах Сомалийского полуострова, а после на специально сконструированных элефантофорах, как называли эти суда-слоновозы древние греки, перевозились по Красному морю в Египет, откуда их закупали карфагеняне и римляне.



Например, история знает, что слоны, отловленные аксумскими охотниками, составляли ударный корпус армии древнеегипетского царя Птолемея IV и использовались им в сражении при Рафии в 217 году до н. э. К сожалению, использование слонов в качестве живых танков не помогло фараону, поскольку его противник — царь Сирии Антиох III Селевк — был вооружен не хуже, напротив, силы сирийского царя были превосходящи: его армия насчитывала в ударном корпусе 102 индийских слона, отличавшихся большими размерами от лесных африканских слонов. Армия Птолемея была до смерти перепугана «индийскими чудовищами» и отступила без боя.



Это рабовладельческое государство просуществовало до VII века н. э., когда оно угасло и распалось на множество враждующих между собой княжеств. Со временем все достижения данного развитого государства забылись, и в наследство современным жителям Эфиопии остались одни лишь исполинские каменные стелы — обелиски с высеченными на них текстами на древнеэфиопском языке.



Аксумское царство, очевидно, было культурным центром восточной части Африки, вобравшим в себя плоды тысячелетнего труда и опыта проживавших здесь народностей, в том числе и сакральные медицинские знания древних шаманов. Знания эти перешли к жрецам, и те умело их применяли. В дошедших до нас памятниках аксумской медицины приводятся рецепты приготовления тонизирующих напитков(например, из высушенных листьев дерева коссо).



Вот как происходил ритуал лечения больного одурманивающим напитком. Больной лежал на специальной подстилке в помещении, куда не проникал солнечный свет. Для большей подстраховки ритуал совершался ближе к полуночи: таким образом пациента ограждали от солнечных лучей, пока идет процедура принятия напитка. В помещении зажигали факелы и заполняли его, своего рода операционную для сознания, пахучим дымом. У стен помещения располагались (по кругу) женщины с музыкальными инструментами, которые начинали потихоньку напевать ритмичную мелодию, чтобы повлиять на больного, притупив его сознание. Песни не носили магического характера — такие песни женщинам заучивать запрещалось, это были обычные религиозные воззвания к духам.







Петь магические песни позволялось только шаману (жрецу), это было его обязанностью и составной частью его методов лечения. Он появлялся в помещении неожиданно. Его рослая фигура, окруженная клубами густого ароматного дыма, теряла естественные очертания в полумраке «операционной». Обычно на груди шамана рисовался сложный, прихотливый узор, смысл которого был ведом лишь самому колдуну. Жрец долгое время пел, потом подносил к губам больного чашку с целительным напитком.



Пока больной пил, женщины с музыкальными инструментами начинали неторопливо наигрывать новую мелодию, постепенно ускоряя темп. Когда же чашка пустела, а музыка переходила на невероятно быстрый темп, на середину комнаты выбегали красивые полуобнаженные девушки, исполнявшие магический танец вокруг больного, полный резких движений, которыми девушки показывали больному свое участие.



Так, по мнению этнографов, могло выглядеть лечение тонизирующими напитками. Определенно, кофейное дерево было хорошо известно знахарям древней Эфиопии, однако кофе не разводился, оставаясь по-прежнему дикорастущим видом, как и все прочие лекарственные растения в этой стране, а после распада могучего государства до кофе вообще не стало никому никакого дела. Предприимчивости древним эфиопам определенно не хватало. Чего нельзя сказать об их соседях-арабах.



К моменту падения Аксумского царства арабы были единственным народом, обладавшем достаточной военной и политической силой на Древнем Востоке. Не так давно Римская империя владела Египтом и Палестиной и через них осуществляла контроль над всей доступной территорией Ближнего Востока. Но Рим в VI веке н. э. пал под натиском гуннских племен, контроль над Востоком ослаб, и арабы, ставшие к тому времени главным восточным народом, принялись создавать свою собственную империю в подражание римлянам. Важным историческим шагом на этом пути было принятие арабами ислама в VII веке, что укрепило менталитет этой нации. Уверенные в успехе, арабы устремились в Средиземноморье. Южная Европа была захвачена и поделена варварами. Но оставались ослабевший и приходивший в упадок Египет и несчетное множество окружавших его миниатюрных княжеств и государств, которые поддерживали подобие активной торговли медью, солью и плодами.



Покорив эти народности, арабы не стали обращать их в рабство, поскольку содержание такого количества рабов не было экономически выгодно. Арабы поступили умнее, обратив эти народности в своих вассалов и обязав платить дань, то есть делиться результатами труда. В качестве дани использовались соль, золото, металлы, плоды. Возможно, среди этих плодов были и лекарственные семена кофейного дерева.







Сами арабы рассказывают о своем знакомстве со свойствами кофе следующую прелюбопытную историю. Когда старик Калд, присматривавший за отарой овец где-то в горах Абиссинии, завел своих овец в заросли невысоких деревьев, похожих на вишни, овцы наелись ягод с этих деревьев, и присущие «клубкам на копытах» сонливость и апатичность куда-то подевались.



Пастух, недолго думая, принял решение попробовать странные ягоды. Плоды неизвестного ему дерева необычайно понравились старому кочевнику, и он посоветовал всем своим соседям собирать эти ягоды и употреблять их в пищу. Со временем все селение освоило технику приготовления тонизирующего напитка из плодов этого дерева, а точнее — из его молотых семян. Чудодейственный напиток приобрел популярность во всем арабском мире и получил название «кофа» (qahwa) от арабского наименования страны, откуда происходит кофейное дерево: арабы называли Эфиопию Каффой. Около 500 лет назад кофейное дерево покинуло пределы Африки и распространилось по Аравийскому полуострову и прилегающим землям.



Европейцы узнали о кофе в XVI веке от Проспера Альпинуса. Альпинус был врачом по профессии и итальянцем по происхождению. Подобно многим великим медикам средневековья, Проспер Альпинус был странствующим врачом: он путешествовал по различным землям, лечил людей и перенимал опыт медицинской науки других стран и народов. Во время посещения Альпинусом Египта итальянский врач обратил внимание на напиток с причудливым вкусом, который пользовался особой любовью арабов. Альпинус подробно описал для своих современников то, как выращивались кофейные деревья и как из семян приготовлялся этот напиток.



Это было первое упоминание о кофе, встречающееся в европейской научной литературе, но познакомиться с кофе, непосредственно отведав тонизирующего напитка, европейцам удалось лишь благодаря туркам. Именно из Турции голландские купцы вывезли саженцы кофе. Однако на кофе все смотрели долгое время как на заморскую диковинку, пить же чудной напиток мутного цвета и с горчащим вкусом люди остерегались, считая кофе колдовским зельем. Подозрение к кофе со временем не исчезло, но только возросло до какого-то параноидального страха: кофе называли напитком темных сил, враждебных человеку. В Венеции, к примеру, кофе получил прозвище «напиток дьявола». Так продолжалось до тех пор, пока кофе не решил попробовать сам папа римский. Напиток привел папу в неописуемый восторг, и он освятил его.



С этого началась новая история кофе. Расчетливые купцы быстро поняли, что спрос на бывший «напиток дьявола» будет только расти и расти, а потому разные страны, у которых была такая возможность, поспешили монополизировать ценный товар. Голландцы, скажем, имели большие засекреченные плантации кофейного дерева на острове Ява, своей колонии. Кстати, голландцам мы обязаны происхождением самого слова «кофе» — голландское coffei, происходящее от арабского qahwa, вошло во все языки почти без изменений.







Иллюстрация 1668 года, изображающая лондонскую кофейню.



Таким образом, начались события, делающие историю кофе достойной истории чая. Французам удалось похитить один саженец кофейного дерева у голландцев и тайком отвезти его в Южную Америку. Эти бурные события происходили в XVIII веке. Два года тяжелых трудов по уходу и акклиматизации кофейного дерева увенчались успехом, и саженец послужил исходным деревом для создания целой плантации. Впоследствии кофейные плантации стали определять развитие сельского хозяйства южноамериканских государств.



Жители современных латиноамериканских стран так же, как и двести лет тому назад, зависят от развития кофейной промышленности. Кофейное дерево является одной из основных сельскохозяйственных культур этого региона и соперничает по важности в экспорте на мировой рынок с таким «традиционным» экспортным товаром Южной Америки, как бананы. То есть «банановые республики» можно с чистой совестью называть «кофейными». У жителей Колумбии есть поговорка: «Мы все сидим на кофейном дереве». Это выражение как нельзя лучше характеризует положение в сельском хозяйстве, промышленности и экономике вообще в латиноамериканских государствах. Бизнесмены, банкиры, рабочие, плантаторы и их слуги, чиновники и даже погонщики осликов прямо или косвенно работают «на кофе». Бразильцы, благодарные культуре, которая дала им так много, отлили из металла памятник кофейному дереву.



Что касается кафетерия, этого заведения, предназначенного, как следует из его названия, для потребления напитка — героя нашей книги, то должны сказать, что места сии имеют столь же раннюю историю, сколь и само употребление кофе европейцами. Первый кафетерий появился в Лондоне в 1652 году, причем это кафе стоит и работает на прежнем месте и по сей день. Успешная работа первого кафе привела к тому, что всего через несколько лет в Лондоне открылось 3000 кафетериев!



Поначалу их называли «пенни-университетами», потому что главными клиентами этих заведений были студенты. Заплатив один пенс, студент-завсегдатай получал чашечку кофе. Со временем в кафетериях стали собираться не только студенты, но и профессора, и другие люди, которые любили поговорить на разные интересные и актуальные темы — наука, образование, политика, экономика и т. д. Кафе постепенно превращались в клубы общения, и старое название англичан не устраивало больше. Тогда по всему миру, начиная с Англии, начало распространяться привычное нам слово «кафе», которое зародилось во французском языке.



Конечно, о любом культурном растении можно поведать немало занимательного. История культурных растений — нашего «хлеба насущного» — определена загадками, мифами, заговорами, войнами и даже преступлениями из истории людей, что и делает каждое такое ботаническое описание захватывающим, словно речь идет о человеке — реальном герое или злодее. И все же кофе не копирует историю других растительных культур, он стоит обособленно от прочих удивительных растений, что делает его еще более интересным и любимым.







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