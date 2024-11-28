Как «генсек-призрак» рулил СССР: он 3 раза заменял советских правителей

Новости СМИ2 В списке лидеров Советского Союза нет ни одного человека, чей вклад в историю нашей страны до сих пор не оценен в полной мере. Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев... Но при последних хозяевах Кремля был еще один политик, который всегда оставался в тени. Василий Васильевич Кузнецов формально трижды становился первым лицом государства.Как же так получилось, что столь значимая фигура так и не примкнула к авангарду и не заняла достойного места в исторической памяти России?

Костромской самородок

Василий Васильевич родился в 1901 году в Костромской губернии тогдашней Российской империи. К началу Первой мировой войны Василию исполнилось 13 лет. У мальчика появилась возможность поступить в педагогический вуз, которой он и воспользовался. Когда в страну пришла революция, Кузнецов был еще несовершеннолетним. Это позволило ему остаться в стороне от "разборок", хотя к тому времени в голове парня уже сформировались политические взгляды. Когда Кузнецов все же был призван в Красную Армию, большевикам удалось установить свою власть практически по всей стране. Демобилизовавшись после армии, Василий начал потихоньку строить карьеру.

В целом, с исторической точки зрения, становлению Василия Васильевича ничто не мешало, а скорее способствовало. Ему посчастливилось выжить в годы потрясений, охвативших страну. Однако биографы не находят каких-либо особых амбиций или устремлений в размеренных действиях будущего "серого кардинала" Советского Союза. В противном случае он мог бы в какой-то момент стать генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, по крайней мере, в эпоху Юрия Андропова, когда шла серьезная борьба за власть, и у Кузнецова были все шансы.

С чего все начиналось

Кузнецов обучался технологиям производства в США. / Фото: www.pravoslavie.ru

Начало карьеры Василия Кузнецова было положено на заводе, сразу после окончания политехнического университета. В то время он представлял собой типичного пролетария из правящего класса Профсоюза. В 1931 году Василия Васильевича отправили в командировку в Штаты, где он с головой окунулся в изучение металлургии в Технологическом институте Карнеги. Американцы в то время не ссорились с русскими, находя взаимовыгодные точки соприкосновения во многих областях.

После возвращения домой начался резкий карьерный рост. Чьей-либо протекцией Василий Васильевич не пользовался. Он просто был профессионалом с качественным образованием и ценным заграничным опытом. В 1940-м получил должность главы Госплана. Трудиться в те годы было, мягко говоря, непросто. И Кузнецов справлялся, не вызывая нареканий.

Почти возглавил советскую дипломатию

Кузнецов отвечал за всю рутинную работу в Верховном Совете. / Фото: www.slic.tsu.ru



Со смертью товарища Сталина Василий Васильевич работал во внешнеполитическом отделе ЦК КПСС. А к 1957-му мог стать первым человеком в советской дипломатии. Никита Хрущев оголил пост главы МИДа, попросив рекомендаций у Дмитрия Шепилова. Тот назвал два имени: Юрий Андропов и Василий Кузнецов. Несмотря на очевидные преимущества последней кандидатуры, Хрущев остановился на Андропове. Но и Кузнецов продолжал продвигаться по дипломатическим рельсам. Он поучаствовал в урегулировании Карибского кризиса, отвечал за переговоры с китайцами после инцидента на острове Даманском, мирил Индию с Пакистаном. Грамотные и мудрые усилия Василия Васильевича по недопущению военных столкновений с США и Китаем пока не оценены по достоинству, как считают историки.



Знавшие Кузнецова коллеги отмечали, что его привлекала кропотливая работа с бумагами, анализ мельчайших деталей. А вот находиться в центре внимания Василий Васильевич не любил. Когда встал вопрос о назначении в 1977 году первого зампреда Президиума Верховного Совета, выбор был очевидным. Этот пост соответствовал полномочиям второго лица в государстве. Формально главным органом оставался Верховный Совет, который собирали дважды в год. Руководитель выступал главой государства с кучей обязанностей: от издания указов и принятия постановлений до награждений и других церемоний.



Брежнев все быстрее сдавал позиции морально и физически, и сил на совмещение кресел генсека и Председателя Президиума Верховного Совета ему не хватало. Для этого и был учрежден пост заместителя, призванного заниматься утомительной рутинной работой. Кузнецов, которому на тот момент стукнуло 76 лет, стал вторым лицом в Советском Союзе. Он же формально руководил огромной страной и после смерти Брежнева до момента избрания Юрия Андропова. 31 декабря 1983 года именно Кузнецов поздравил советских граждан с Новым годом с экрана телевизора.





Спасательный круг страны

Андропов ненадолго задержался у власти, и снова занять опустевшее кресло руководителя самой большой в мире страны пришлось Василию Васильевичу. Кузнецов исполнял обязанности первого лица и несколько месяцев уже после назначения Черненко. В последний раз править СССР Кузнецов взялся в апреле 1985-го, когда скончался очередной генсек Константин Устинович. В июле того же года Василий Васильевич передал полномочия Председателя Президиума Горбачеву.



В Перестройку журналистика гласности подтрунивала над Кузнецовым, дав ему прозвище «генсек-призрак». Василий Васильевич установил своего рода рекорд, оказавшись когда-то давно на высшем посту. Он держал СССР на плаву в возрасте 84 года, став старейшим неофициальным правителем не только Советского Союза, но и всего российского государства в разрезе истории. На данный момент этот рекорд все еще не побит. Несмотря на весомую роль, народная память не отметила личность Кузнецова. Верховный Совет воспринимался скорее декоративным органом. Все решала партия, которая не входила в систему органов власти. Но Конституция закрепляла именно ее главенствующую роль. Так что ЦК КПСС управляла любым конституционным органом, в том числе и Верховным Советом.





Кузнецов остается самым старым главой страны. / Фото: www.103news.com