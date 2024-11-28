Как «генсек-призрак» рулил СССР: он 3 раза заменял советских правителей

Костромской самородок
С чего все начиналось
Почти возглавил советскую дипломатию
Со смертью товарища Сталина Василий Васильевич работал во внешнеполитическом отделе ЦК КПСС. А к 1957-му мог стать первым человеком в советской дипломатии. Никита Хрущев оголил пост главы МИДа, попросив рекомендаций у Дмитрия Шепилова. Тот назвал два имени: Юрий Андропов и Василий Кузнецов. Несмотря на очевидные преимущества последней кандидатуры, Хрущев остановился на Андропове. Но и Кузнецов продолжал продвигаться по дипломатическим рельсам. Он поучаствовал в урегулировании Карибского кризиса, отвечал за переговоры с китайцами после инцидента на острове Даманском, мирил Индию с Пакистаном. Грамотные и мудрые усилия Василия Васильевича по недопущению военных столкновений с США и Китаем пока не оценены по достоинству, как считают историки.
Знавшие Кузнецова коллеги отмечали, что его привлекала кропотливая работа с бумагами, анализ мельчайших деталей. А вот находиться в центре внимания Василий Васильевич не любил. Когда встал вопрос о назначении в 1977 году первого зампреда Президиума Верховного Совета, выбор был очевидным. Этот пост соответствовал полномочиям второго лица в государстве. Формально главным органом оставался Верховный Совет, который собирали дважды в год. Руководитель выступал главой государства с кучей обязанностей: от издания указов и принятия постановлений до награждений и других церемоний.
Брежнев все быстрее сдавал позиции морально и физически, и сил на совмещение кресел генсека и Председателя Президиума Верховного Совета ему не хватало. Для этого и был учрежден пост заместителя, призванного заниматься утомительной рутинной работой. Кузнецов, которому на тот момент стукнуло 76 лет, стал вторым лицом в Советском Союзе. Он же формально руководил огромной страной и после смерти Брежнева до момента избрания Юрия Андропова. 31 декабря 1983 года именно Кузнецов поздравил советских граждан с Новым годом с экрана телевизора.
Спасательный круг страны
В Перестройку журналистика гласности подтрунивала над Кузнецовым, дав ему прозвище «генсек-призрак». Василий Васильевич установил своего рода рекорд, оказавшись когда-то давно на высшем посту. Он держал СССР на плаву в возрасте 84 года, став старейшим неофициальным правителем не только Советского Союза, но и всего российского государства в разрезе истории. На данный момент этот рекорд все еще не побит. Несмотря на весомую роль, народная память не отметила личность Кузнецова. Верховный Совет воспринимался скорее декоративным органом. Все решала партия, которая не входила в систему органов власти. Но Конституция закрепляла именно ее главенствующую роль. Так что ЦК КПСС управляла любым конституционным органом, в том числе и Верховным Советом.
Скончался Василий Васильевич в 89 лет. Тогда, летом 1990 года, он получил и второе звание - самый долгоживущий глава российского государства. Только в 2020-м его сместил в таком рейтинге Михаил Сергеевич. Покинув бренный мир за год до развала Советского Союза, дважды Герой социалистического труда Василий Васильевич Кузнецов не застал гибель своего пожизненного маяка
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