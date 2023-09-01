Индийская свадьба за 23 миллиона долларов

С нами не соскучишься!

Индийский миллиардер Санджай Хиндуджа, выходец одной из богатейших семей Англии, женился на своей возлюбленной - дизайнере Ану Махтани. Трехдневная свадьба проходила во дворце на озере Пикола в Индии и обошлась в 23 миллиона долларов США.

