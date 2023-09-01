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Индийская свадьба за 23 миллиона долларов

Индийский миллиардер Санджай Хиндуджа, выходец одной из богатейших семей Англии, женился на своей возлюбленной - дизайнере Ану Махтани. Трехдневная свадьба проходила во дворце на озере Пикола в Индии и обошлась в 23 миллиона долларов США.




Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Всего на бракосочетании присутствовало около 16 000 гостей, среди которых значились Дженнифер Лопес и Николь Шерзингер, каждой из которых за выступление заплатили по миллиону долларов.

В аэропорту приземлилось 208 частных самолетов, доставивших гостей на церемонию.

Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба







Широкая индийская свадьба за 23 миллиона долларов на 16 000 гостей индия, свадьба





 

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