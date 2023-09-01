Индийская свадьба за 23 миллиона долларов

Индийский миллиардер Санджай Хиндуджа, выходец одной из богатейших семей Англии, женился на своей возлюбленной - дизайнере Ану Махтани. Трехдневная свадьба проходила во дворце на озере Пикола в Индии и обошлась в 23 миллиона долларов США.
Всего на бракосочетании присутствовало около 16 000 гостей, среди которых значились Дженнифер Лопес и Николь Шерзингер, каждой из которых за выступление заплатили по миллиону долларов.
В аэропорту приземлилось 208 частных самолетов, доставивших гостей на церемонию.
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