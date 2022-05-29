15 малоизвестных фактов, которые стоило бы знать всем, кто пользуется мобильным телефоном

Мобильники, смартфоны, «трубы»...
Мобильные телефоны, смартфоны, айфоны и всея с ними плотно вошли в повседневную жизнь людей. Многие в буквальном смысле не расстаются с этим гаджетом. Но при этом мало кто знает о фактах, с которыми было связано появление этого устройства и о том, что представляют из себя современные мобильники на самом деле. В этом обзоре занимательные факты о самом популярном в мире гаджете.
1. Мощнее компьютеров «Аполлон-11»
Мобильные телефоны мощнее компьютеров «Аполлон-11».
Смартфоны с каждым годом становятся все мощнее. Сегодня средний мобильный телефон имеет больше вычислительной мощности, чем компьютеры, которые использовали в миссии «Аполлон-11» для посадки на Луну.
2. Родом из 80-х
Мобильные телефоны выпускаются с 1983 года.
В 1983 году в США поступили в продажу первые мобильные телефоны по цене почти 4000 долларов. А уже в 1994 году IBM продала первый смартфон с сенсорным дисплеем, который мог отправлять электронные письма и запускать сторонние приложения.
3. Лидирует Apple
Мобильные телефоны лидирует Apple.
В 2012 компания Apple продавала 340 000 штук iPhone за день. Сегодня у Apple объемы продаж одних iPhone больше, чем у Microsoft всего ассортимента.
4. Коварны и опасны
Мобильные телефоны коварны и опасны.
На поверхности фактически любого мобильного телефона в 18 раз больше бактерий, чем на ободке туалета. Также было доказано, что излучение мобильного телефона может привести к бессоннице, головным болям и путанице в мыслях.
5. Водонепроницаемые
Японские мобильные телефоны водонепроницаемы.
В Японии 90% мобильных телефонов водонепроницаемые. Причина этого довольно забавная — местные молодые люди используют их даже в душе. 9% американцев использовали свои телефоны во время занятий любовью, а 12% - в душе.
6. Работают на Coca-Cola и моче
Мобильные телефоны работают на Coca-Cola и моче.
Ученые разработали способ заряжать мобильные телефоны, используя мочу. Также был изобретен телефон, который работает на Coca-Cola (сладкую газировку нужно заливать в специальный отсек).
7. Папа Motorola
Мобильные телефоны: первый позвонивший - Мартин Купер.
Первый звонок с мобильного телефона был сделан в 1973 году Мартином Купером, бывшим изобретателем Motorola. Сегодня же во всем мире больше людей имеет мобильный телефон, чем личный туалет.
8. Вызывают номофобию
Мобильные телефоны вызывают номофобию.
Естественно, новое повальное увлечение не могло не привести к новым психическим расстройствам. Сегодня врачи признали новую фобию, так называемую «номофобию» - страх оказаться без мобильного телефона или потерять сигнал сети.
9. Требуют слишком много внимания
Мобильные телефоны требуют слишком много внимания.
Средний человек смотрит на экран своего смартфона 110 раз в день. 47% владельцев смартфонов в США говорят, что их смартфон - это то, без чего они «не смогли бы жить».
10. Nokia 1100
Мобильные телефоны - Nokia 1100 forever!
Настоящим же бестселлером в мире мобильных технологий является Nokia 1100. Было продано более 250 млн аппаратов этой модели.
11. Забирают 27% китайского онлайн-трафика
Мобильные телефоны: забирают 27% китайского онлайн-трафика.
В Китае больше интернет-пользователей выходят в Сеть с мобильных устройств, чем с компьютеров. В Facebook с помощью мобильных телефонов загружают столько фотографий и видео, что это занимает 27% онлайн-трафика.
12. Страдают от вирусов
Мобильные телефоны страдают от вирусов.
65% пользователей смартфонов не загружают ни одного приложения в месяц. 99% всех мобильных вредоносных программ предназначено для пользователей Android.
13. Зиждутся на 250 000 патентах
Мобильные телефоны зиждутся на 250 000 отдельных патентах.
Все привыкли к тому, что смартфоны стали обыденным явлением. Мало кто знает, что технология смартфона опирается на 250 000 отдельных патентов.
14. Участвуют в чемпионате
Мобильные телефоны участвуют в чемпионате.
Метание мобильных телефонов является официальным видом спорта в Финляндии. Каждый год в городе Санволинна проводится чемпионат мира по этому странному виду спорта.
15. Стали частью жизни
Мобильные телефоны стали частью жизни.
В Малайзии законодательно признано право на развод с супругом с помощью текстового сообщения. Все, что нужно для развода — отправить СМС адвокату.
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