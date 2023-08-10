Универсальное противоядие, булатная сталь и другие ценные вещи

Обычно принято считать, что современность гораздо более «продвинута» по сравнению с прошлым во всех отношениях. Однако все забывают, что в прошлом было обнаружено или изобретено много очень удивительных вещей, которые по тем или иным причинам были утрачены навсегда. Некоторые из них просто появились «не вовремя», другие не были оценены по достоинству. В любом случае, прошлому также есть чем похвастаться.
1. Булатная сталь
Булатная сталь
Дамасские мечи прекрасно известны своим качеством и мастерством изготовления. Считается, что дамасская сталь, которую экспортировали из Индии по всему миру из-за ее высокого качества, была лучшей из любой стали, даже по современным стандартам. Оружие из нее было действительно самым лучшим. Хотя дамасские мечи были успешно воспроизведены с помощью современных методов, они все еще далеки от того самого «настоящего» оружия, техника изготовления которого была полностью утрачена. Хотя ученые достаточно много знают о составе металла и других деталях, они не смогли воспроизвести его даже с помощью современных методов.
2. Бани «Сутро»
asБани «Сутро».
Вспомните самый лучший бассейн, который посещали за всю жизнь, а затем представьте себе, что в банях «Сутро» в Калифорнии таких было как минимум семь. Помимо того, что это было настоящее чудо рекреационного мира, это был также самый большой в то время крытый комплекс бассейнов (семь бассейнов с различными температурами, разнообразными горками, местом для дайвинга и вместимостью 10 000 человек, что до сих пор является самым большим рекреационным объектом в США). К сожалению, во время Великой депрессии бассейн пережил трудные времена. Даже после капитального ремонта он так и не восстановил свою утраченную славу.
3. Железная колонна в Дели
В то время как в мире активно развивали другие технологии, Индия почему-то была сосредоточена на совершенствовании металлов. Одной из самых давних загадок для ученых в области металлургии является железная колонна в Дели. Казалось бы, обычная железная колонна посреди археологических руин, но само ее существование сбивает с толку ученых с тех пор, как они ее обнаружили. Она вообще не ржавеет, что характерно не только для железных столбов четвертого века до нашей эры, но и для любых железных столбов в целом.
Железная колонна в Дели.
У людей до сих пор нет технологии для производства такого железа, хотя уже давно налажено производство новых материалов, которые не ржавеют. Исследования показали, что железный столб может быть покрыт пленкой, защищающей его от ржавчины. Однако некоторые ученые отметили, что это может быть обусловлено просто большим количеством фосфора в составе железа. В общем, все сейчас гадают, почему метод строительства колонны не был записан ни в одном документе.
4. Нью-йоркский «Ипподром»
Даже в нынешнее время немногие места могут посоперничать с величайшим театром в Нью-Йорке. Тем не менее, для тех, кто жил в то время, театр «Ипподром» всегда считался предназначенным для массовой публики, а не для «бродвейских театралов из высшего общества». «Ипподром» имел вместимость 5200 человек, примерно в 10 раз больше, чем обычная бродвейская сцена.
Нью-йоркский «Ипподром»
Он был настолько популярен, что вдохновил на создание других «Ипподромов» по всей стране. Но ничто не могло сравниться с оригиналом. К сожалению, «Ипподром» оказался слишком большим, чтобы нормально работать. Из-за слишком высоких производственных затрат и Великой депрессии в 1939 году ипподром был снесен.
5. Зеркальный «сжигатель»
Древнее оружие.
Каждый, кто пытался поджечь кусочек бумаги с помощью увеличительного стекла, задумывался, а почему эту технологию не использовали в качестве оружия. По крайней мере, никто, кроме Архимеда, который использовал свой «луч смерти», сделанный из обычных зеркал, против римских кораблей во время осады Сиракуз. Это было по сути похоже на увеличительное стекло. Хотя римские и греческие историки определенно упоминают такое устройство, использованное при осаде города с моря, загадкой остается то, почему впоследствии не было ни единой попытки воспроизвести подобное, а также почему не сохранилось ни единого образца оружия Архимеда.
6. Водопад Гуайра
Водопад Гуайра.
Сегодня никого не удивишь удивительными водопадами. Весь мир изобилует разнообразными примерами этого природного чуда, многие из которых являются популярными туристическими достопримечательностями. Но водопад Гуайра был особенно великолепен, поскольку когда-то через него проходило самое большое в мире количество воды (примерно вдвое больше, чем через Ниагарский водопад). Гуайра представляла собой семь огромных могучих водопадов на границе Парагвая и Бразилии и считалась одним из природных чудес Южной Америки.
Поток воды был настолько сильным, что его было слышно на расстоянии 32 километров. Водопад был уничтожен, когда над ним была построена плотина Итайпу, которая обеспечивает 75 процентов электроэнергии Парагвая. Казалось бы, полезная затея, но при этом был потерян один из самых удивительных в мире водопадов.
7. Универсальное противоядие
Универсальное противоядие.
Если бы сейчас кто-то заявил, что существует универсальное противоядие от всех известных ядов, вероятно, сразу бы родился вопрос: а почему его не продают. Все просто: сегодня больше никто не знает его рецепта, поскольку он был утерян давным-давно. Но что еще более важно, для его разработки нужно быть настоящим параноиком, таким как царь Понта Митридат VI. У него на самом деле была причина быть параноиком, поскольку он был одним из самых могущественных и ненавистных врагов древнего Рима.
Известный своими познаниями в области токсинов и химикатов, он сумел сделать себе универсальное противоядие из целой кучи ингредиентов. Оно предохраняло его от всех видов токсинов и ядов. Также известно, что его смесь действовала и на других, поскольку это был широко распространенный и воспроизводимый препарат в древнеримской и греческой античности, о чем свидетельствуют записи врачей и ученых. Но столь важный технологический прогресс был напрочь утрачен в истоии.
8. Горнолыжный курорт на леднике Чакалтая
Горнолыжный курорт на леднике Чакалтая.
Бывший некогда самым высокогорным курортом в мире, горнолыжный курорт на леднике Чакалтая в Боливии был не просто потрясающей достопримечательностью, которую люди, к сожалению, утратили. Он был также одной из первых жертв изменения климата. Расположенный на высоте 5421 м курорт принимал профессиональных лыжников со всего мира, обеспечивая их непревзойденным видом на окружающие горы.
Однако в 2009 году ледник исчез, и курорт пришлось окончательно закрыть. Согласно многочисленным исследованиям, проведенным на леднике за это время, в регионе наблюдалось повышение температуры на 0,5 градуса по Цельсию с 1976 по 2006 годы, что в конечном итоге привело к исчезновению ледника.
9. Скрипки Страдивари
Скрипки Страдивари.
Мнения о том, кто делает лучшие музыкальные инструменты, варьируются среди музыкантов в зависимости от инструмента и того, что подразумевают под понятием «лучший». Разные инструменты хороши для разных целей, и трудно определить лучших производителей в мире. Но это не относится к скрипкам. Единодушно признанным фактом является то, что лучшие скрипки были сделаны Антонио Страдивари, итальянским мастером XVII-XVIII веков. Никто не смог воспроизвести или даже понять процесс производства скрипок Страдивари. Сохранившиеся экземпляры находятся в частных коллекциях и продаются за несусветные деньги.
Некоторые ученые предполагают, что древесина, используемая Страдивари, была «особенной» из-за мини-ледникового периода в Европе в то время, поэтому они настолько превосходят любые другие скрипки. Но никто и никогда не узнает точную причину их уникальности, которая была тщательно охраняемой семейной тайной.
10. Продвинутое устойчивое сельское хозяйство
В наши дни устойчивое сельское хозяйство вошло в моду и не зря. Многие из современных методов ведения сельского хозяйства оказывают разрушительное воздействие на окружающую среду, и сделать их на 100 процентов экологически чистыми пока слишком дорого и требует много времени. А ведь цивилизации в прошлом поняли, как можно выращивать еду, не разрушая окружающую среду. У ацтеков были уникально спроектированные фермы, называемые чинампами (или плавающими садами). Благодаря тому, что эти фермы были построены на склонах гор, а также оснащены сложной системой дренажа, их никогда не затапливало, а также они всегда сохраняли воду без какого-либо принудительного орошения.
Ацтеки также сажали ивы по краям ферм, корни которых защищали почву от эрозии. Подобные системы вышли из употребления, как только район начал колонизироваться, поскольку испанцы не понимали системы ацтеков и внедрили свои собственные методы ведения сельского хозяйства в регионе. Несмотря на многочисленные попытки ученых понять, как работали эти террасы, их так и не смогли воспроизвести.
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