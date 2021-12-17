Скромный экстерьер домика на берегу моря скрывает очаровательное убранство: туда захочется поехать

Оригинальный морской домик в 30 квадратных метров.
В последнее время очень модным становится строительство маленьких домиков для отдыха за пределами города. На какие только ухищрения в планировке не идут, чтобы расслабление на природе было еще и привычно комфортным. Сегодня мы покажем, как на 30 квадратных метрах можно рационально организовать отдых, разместить полнофункциональные комнаты и стильно оформить интерьер.
Домик на морском побережье — заоблачная мечта многих.
Этот вариант создания и оформления столь крошечного домика своими руками сможет заинтересовать всех тех, кто, став обладателем небольшого участка земли, решает, что и как строить. Заглянув внутрь этого морского домика, построенного молодой парой в Англии на берегу Ирландского моря, вы будете удивлены, насколько все идеально спроектировано и оформлено, что даже большие дома проигрывают в уюте и комфорте этому малышу.
Идеальный домик на небольшом участке побережья.
Учитывая великолепное место расположение, молодожены построили домик, который стал не просто зоной отрешения от городской суеты, а очень стильным и комфортным жильем.
Открытая восточная терраса, прекрасное место для утреннего кофе.
Глядя на ландшафт участка, было решено не нарушать его идиллию большими апартаментами, а возвести небольшой деревянный дом на помосте, продолжением которого послужат огромные открытые террасы для отдыха на свежем воздухе.
Открытая терраса позволяет провести романтический ужин, любуясь закатом солнца.
Чтобы ничего не мешало любоваться морем, были сделаны огромные панорамные окна, которые одновременно служат выходом на эти террасы. Там размещены несколько зон отдыха, позволяющих любоваться морскими просторами в зависимости от времени суток и предпочтений.
Впечатляющий вид из окна гостиной.
Такое решение позволяет пить утренний кофе, любуясь рассветом, а романтический ужин организовать на закате дня, восхищаясь заходом солнца или лунной дорожкой.
Гостиная с панорамными окнами во всю стену.
В самом же домике распланировали полезную площадь так, что комнаты получились полноценными и комфортными. И главное — гостиная и спальня имеют вид на море, что дает уникальную возможность наслаждаться красотой морского прибоя в любое время.
Коридор рационально спланирован и объединяет все зоны домика.
Длинный коридор позволил сделать все комнаты изолированными друг от друга и стал местом для организации дополнительных мест хранения.
Интерьер кухни морского домика.
Кухня получилась достаточного размера и очень практично оборудована. В ней есть все самое необходимое для приготовления пищи. Скошенный потолок с точечным освещением и белые тона интерьера, визуально увеличивают площадь самого помещения.
В небольшом санузле поместилось все необходимое.
Ванная комната хоть и маленького размера, но вполне подходит для утренних процедур и принятия душа.
Оригинально оформленные окна в виде иллюминаторов.
В морской тематике были оформлены остальные окна, имеющие вид иллюминаторов, которые являются дополнительным источником света и создают иллюзию нахождения на корабле.
Бело-голубая цветовая гамма и точечное освещение визуально увеличивают пространство.
Весь интерьер выполнен в бело-голубых тонах, что позволяет зрительно увеличить площадь и добавить света. А точечное освещение позволяет разграничить зоны и создать романтическую обстановку.
Минимум мебели — максимум комфорта и пространства.
Отсутствие помпезной и громоздкой мебели, еще больше подчеркивает минималистический стиль оформление, что позволяет сосредоточить свое внимание на красоте окружающей природы, а не на вычурных формах комодов и громоздких шкафов.
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