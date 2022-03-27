Сколько мы проживем на других планетах?

Мы вовсю обсуждаем возможность терраформирования и колонизации Марса, полеты управляемого зонда к кометам и вполне серьезно задумываемся о том, не стоит ли нам покинуть родную Землю. Тем более, известнейшие ученые это всячески советуют и аргументируют… Между тем, единственной планетой, куда добрался человек, пока все еще остается Луна. Сможем ли мы вообще выжить там, куда смотрим с такой высокомерной надеждой?!
1. Меркурий
Время жизни: 0,001 секунда
Температура на планете колеблется от -180 до +430 °C: человек (в скафандре, или без оного) тут либо сгорит заживо, либо замерзнет до смерти. Но, чисто теоретически, базу построить на этой планете все же реально — на полюсах, в области вечной ночи. Кроме того, если прорыть туннели внутри Меркурия, то поверхность будет защищать человека от радиации. Теоретически. Практически — вряд ли кто-то будет проверять…
2. Венера
Время жизни: 0,94 секунды
Собственно, даже сложно сказать, что погубит человека первым: атмосфера Венеры на 98% состоит из углекислого газа, давление в 92 раза больше земного и, будто этого мало, всю планету окутывают облака серной кислоты. Здесь вполне мог бы располагаться библейский ад — вот только вечные муки сменились бы моментальной гибелью.
3. Марс
Время жизни: несколько суток в легком скафандре
Марс — первый кандидат на масштабный переезд всего человечества. Но без терраформирования обойтись не получится: атмосфера здесь на 95% состоит из углекислого газа, а радиация настолько высока, что может убить человека за несколько дней.
4. Юпитер
Время жизни: 0,03 секунды
Наличие хоть какой-то жизни на Юпитере маловероятно: перед нами — газовый гигант. Скорее всего, попавший сюда человек попросту задохнется в аммиачных парах.
5. Сатурн
Время жизни: 0,03 секунды
Еще один газовый гигант, не оставляющий никакой надежды приземлившемуся сюда космонавту. Даже не учитывая состав атмосферы и прочих вещей — ветер на Сатурне дует со скоростью в 1800 км/ч: вас просто разорвет на части.
6. Луна
Время жизни: до нескольких суток
Единственная планета, на которой был человек. Луна вполне гостеприимна, если сравнивать ее с другими планетами. Здесь, правда, нет ни атмосферы, ни магнитного поля, а значит — радиация очень высока. Тем не менее, космонавт в скафандре способен выжить на ее поверхности до нескольких суток.
7. Уран
Время жизни: 0,001 секунды
Уран окутывает оболочка, состоящая из горячей и плотной жидкости, смеси воды, аммиака, метана. Собственно, человек даже не успеет приземлиться сюда, а практически моментально растворится без следа, вместе со скафандром.
8. Нептун
Время жизни: 0,05 секунды
На этом гиганте, чей состав атмосферы очень схож с Ураном, дуют самые сильные ветры в солнечной системе. Они достигают 2 300 метров в секунду, что, конечно же, для человека смертельно опасно.
9. Солнце
Время жизни: меньше мгновения
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