«Призраки» морских глубин: 7 самых масштабных кораблекрушений за всю историю флота

С древних времен морские суда терпели кораблекрушения. По оценкам ученых, в наши дни на дне морского океана погребены больше двух миллионов кораблей. Некоторые из них успели стать культурным наследием и находятся под защитой ЮНЕСКО. К сожалению, многие морские аварии сопровождались большим количеством жертв. Как ни крути, а человек против морской стихии — бессилен.
1. «Генерал Слокум»
«Генерал Слокум»| Фото: LiveJournal.
Страшнейшая катастрофа, унесшая жизни 957 людей, произошла в 1904 году в водах Нью-Йорка с колесным пароходом «Генерал Слокум». 15 июня судно приняло на борт 1388 пассажиров, большинство из которых были женщины с детьми, отправившееся в тот злополучный день на церковное мероприятие. Спустя пару часов жители Нью-Йорка лицезрели картину, как с полыхающего парохода выпрыгивают горящие люди. Следствие, длившееся несколько лет доказало, что причиной пожара стала непотушенная сигарета. После этого инцидента всем судам начали предъявляться повышенные требования в отношении пожарной безопасности.
2. «USS Arizona»
«USS Arizona»| Фото: Pinterest.
Крупнейшая катастрофа в истории военного флота произошла с американским линкором «USS Arizona» 29 декабря 1941 года. Корабль, потопленный японскими летчиками, стал крупнейшим плавучим мемориалом жертвам Перл-Харбора. По злому року судьбу «USS Arizona» была дислоцирована по приказу президента США из района боевых действий в Японии на Гавайи. В результате Америка лишилась 1117 солдат и своего лучшего корабля. Несмотря на то, что судно лежит на дне океана больше семидесяти лет, оно продолжает загрязнять море нефтяными остатками.
3. «Royal Mail Ship Lusitania»
«Royal Mail Ship Lusitania»| Фото: The Mirror.
Пожалуй, одним из самых известных кораблекрушений после «Титаника» стала гибель американского пассажирского лайнера «Royal Mail Ship Lusitania» в 1915 году. В результате катастрофы погибло 1198 пассажиров и около двухсот членов экипажа. Судно было подбито немецкой торпедой у берегов Ирландии. Многие историки сходятся во мнении, что гибель «Royal Mail Ship Lusitania» стало причиной вступления США в Первую мировую войну против Германии. Позже выяснилось, что лайнер кроме пассажиров перевозил несколько миллионов патронов, что и послужило причиной для атаки немецкой подлодки.
4. «Титаник»
«Титаник»| Фото: Википедия.
Легендарный «Титаник» навсегда останется самым известным пассажирским судном и символом кораблекрушения за всю историю мирового флота. В начале 20 века «Титаник» был крупнейшим пассажирским лайнером, вершиной технологического прогресса. Судно называли непотопляемым и сулили ему большое будущее. Но у океана были другие планы на этот счет. Первый же рейс «Титаника» в 1912 году стал для него последним. Столкнувшись с айсбергом, лайнер за считанные минуты ушел на дно, унеся жизни 1517 мужчин, женщин и детей.
5. «Султана»
«Султана»| Фото: The Vintage News
В середине 19 века к пассажирским судам еще не применялись настолько строгие требования в отношении безопасности и средств спасения. Зачастую количество шлюпок на лайнерах было настолько малым, что они могли вместить лишь треть пассажиров. Это и сыграло злую шутку с американским деревянным пароходом «Султана». По информации Novate.ru, из 2400 пассажиров находящихся на борту, выжить удалось лишь 600. Крушение произошло в результате взрыва одно из котлов. Пожар молниеносно поглотил деревянное судно. Многим жертвам пришлось выпрыгивать в ледяную воду, так как мест в шлюпках попросту не хватало.
6. «Le Joola»
«Le Joola»| Фото: Kewoulo.
Вторым по количеству жертв стало кораблекрушение парома «Le Joola». Страшнейшая катастрофа произошла 26 сентября 2002 года в результате которой погибло, по крайней мере, 1860 пассажиров. Гибель «Le Joola» является ярким примером халатности и нарушения требований. В тот день на борту парома находилось около 2000 человек, что практически в четыре раза превышало допустимую норму. Точное число пассажиров определить не удалось, так как многие путешествовали без билетов. Судно опрокинулось из-за сильного ветра и заливания воды на палубу. «Le Joola» ушел на дно буквально за пять минут, не оставляя никаких шансов на спасение.
7. «Донья Пас»
«Донья Пас»| Фото: Википедия.
Вот уже больше тридцати лет гибель грузопассажирского парома «Донья Пасс» остается крупнейшей морской катастрофой в истории и входит в список крупнейших происшествий 20 века. В результате столкновения парома с танкером «Вектор» погибло 4375 человек. Выжить удалось только 26 пассажирам. После трагедии судовладелец и филиппинский перевозчик «Sulpicio Lines», эксплуатировавший судно были признаны виновными и вскоре объявили о банкротстве. Как и в случае с «Le Joola» фактическое число пассажиров на пароме в три раза превышало допустимую вместимость.
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