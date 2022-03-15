Как сделать так, чтобы даже самая дешёвая крупа хранилась годами без жучков

Хранить крупу, макаронные изделия и муку следует особым образом, чтобы в них не завелось жучков. Ниже вы узнаете несколько работающих секретов, помогающих продлить жизнь даже самой дешёвой крупе!







Для манки и многих других круп прекрасно работает любой предмет из нержавейки: например, ложка или вилка. Просто поместите его в банку с крупой и закройте, периодически помешивайте. Жучков не будет!







Также хозяйки давно подметили, что лавровый лист, помещённый в банку с крупой, предотвращает появление жучков — попробуйте!







Наконец, для макаронных изделий и муки сделайте шарик из фольги и просто положите его в упаковку. Жучков не заведётся! Также стоит добавить, что крупа будет чистая, если хранить её в холодильнике или же специально заранее промораживать её 3 дня в морозилке.





Подробнее о том, как сделать так, чтобы крупа хранилась годами, смотрите в видео ниже:



