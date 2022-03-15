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Как сделать так, чтобы даже самая дешёвая крупа хранилась годами без жучков

Хранить крупу, макаронные изделия и муку следует особым образом, чтобы в них не завелось жучков. Ниже вы узнаете несколько работающих секретов, помогающих продлить жизнь даже самой дешёвой крупе!

Как сделать так, чтобы даже самая дешёвая крупа хранилась годами без жучков

Для манки и многих других круп прекрасно работает любой предмет из нержавейки: например, ложка или вилка. Просто поместите его в банку с крупой и закройте, периодически помешивайте. Жучков не будет!

Как сделать так, чтобы даже самая дешёвая крупа хранилась годами без жучков

Также хозяйки давно подметили, что лавровый лист, помещённый в банку с крупой, предотвращает появление жучков — попробуйте!

Как сделать так, чтобы даже самая дешёвая крупа хранилась годами без жучков

Наконец, для макаронных изделий и муки сделайте шарик из фольги и просто положите его в упаковку. Жучков не заведётся! Также стоит добавить, что крупа будет чистая, если хранить её в холодильнике или же специально заранее промораживать её 3 дня в морозилке.

Как сделать так, чтобы даже самая дешёвая крупа хранилась годами без жучков
Подробнее о том, как сделать так, чтобы крупа хранилась годами, смотрите в видео ниже:




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хранениеКрупа
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