Лайфхаки, которые могут сэкономить нам уйму времени

Мы привыкаем делать некоторые вещи определенным способом, совершенно не задумываясь, что есть и другие, возможно, более удобные варианты, поэтому продолжаем терпеть неудобства до тех пор, пока кто-нибудь не откроет нам глаза.

Мы, например, понятия не имели, что можно разгружать посудомойку намного быстрее, а на одном противне разогреть сразу 2 пиццы. Нам бы хотелось поблагодарить этих и других «первооткрывателей» за то, что сэкономили наше время и сделали жизнь чуточку проще, и, конечно, мы хотим показать эти открытия вам.



Как завязать полотенце после душа

Бекон получается вкуснее, если его не жарить, а запекать

Как завязывать мусорный мешок

Как сделать тише звук музыкальных игрушек

Как разогреть вчерашнюю пиццу

Как разгрузить посудомойку

Как есть куриные крылышки

Как носить белое

Как продлить срок службы матраса

Как снять защитный колпачок с дезодоранта

Как хранить инструкции

Как очистить блендер

Как что-нибудь спрятать

Что делать, если машина перегрелась

Зачем в бутылке соевого соуса 2 дырочки

Как сделать так, чтобы молния на брюках не расстегивалась

Как дезинфицировать губки для мытья посуды

Как одновременно готовить макароны и овощи на пару

Как разогреть на противне сразу 2 пиццы

Как быстро лепить равиоли

Полотенце будет держаться крепче, если не затыкать один угол за пояс, а завернуть наружу верхний край полотенца, когда вы его полностью обернете вокруг талии.Бекон содержит избыточное количество жира, поэтому приготовление в духовке позволяет немного его подсушить и добиться идеальной хрустящей текстуры.Затянуть мусорный мешок недостаточно. Чтобы из него не пахло и ничего не вываливалось, обвяжите верхнюю часть пакета.Если залепить скотчем динамик слишком громкой музыкальной игрушки, жизнь станет намного приятнее, а нарушителя спокойствия не придется нести на помойку.Пиццу лучше разогревать в сковороде, смазанной маслом, а не в микроволновке — так тесто будет хрустящим и не намокнет.Обычно мы разгружаем посудомойку, наклоняясь, чтобы достать тарелки, затем относим их в шкаф для посуды. Оказывается, корзину с тарелками можно вытащить и отнести к шкафу — так разгружать посудомойку намного удобнее.Куриные крылышки удобнее есть, выкручивая косточки. Так у вас в руках останется только мясо, которое можно есть, не отвлекаясь на извлечение костей.Под белую или светлую одежду лучше надевать не белое белье, а то, которое совпадает с цветом вашей кожи. Так оно не будет просвечивать.Переворачивайте матрас каждый раз, когда меняете постельное белье. Со временем матрас деформируется под вашим весом. Переворачивая, вы продлеваете срок его службы. Нужно учитывать, что некоторые матрасы предназначены для использования только с одной стороны, их переворачивать нельзя.Чтобы снять защитный колпачок с дезодоранта, нужно просто повернуть колесико внизу, а не пытаться подцепить его пальцами.Инструкции к бытовой технике удобнее всего хранить в облаке, а бумажные утилизировать, так как они со временем начинают занимать слишком много места.Не нужно тереть блендер губкой, стараясь удалить загрязнения из-под ножей, его можно очистить намного проще: налейте в него воду, добавьте средство для мытья посуды и запустите блендер. Затем ополосните его чистой водой.Если вы хотите что-то спрятать, поместите это выше уровня глаз. Люди никогда не смотрят высоко, когда ищут что-то спрятанное.Если машина перегрелась и стрелка температуры двигателя ползет вверх, а вы находитесь в такой ситуации, что не можете остановиться и вызвать эвакуатор, включите печку на полную мощность и откройте окна, чтобы не задохнуться. Так вы с большей вероятностью сможете дотянуть до СТО.2 дырочки нужны, чтобы было удобнее наливать соус: одну дырочку вы зажимаете пальцем и таким образом можете регулировать количество соуса и при желании вылить лишь немного, что было бы намного сложнее, если бы отверстие было всего одно.Прикрепите собачку к пуговице с помощью колечка от ключей — так ширинка не будет расстегиваться.Чтобы губка для мытья посуды оставалась чистой и безопасной, кладите ее в посудомойку вместе с грязными тарелками.Пока макароны варятся, можно приготовить овощи на пару, разместив над кастрюлей решетку.С помощью бутылки с вогнутым дном можно лепить равиоли или пельмени.