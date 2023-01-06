Несколько весьма неожиданных веществ, прием которых может обернуться передозировкой у человека

В большинстве случаев термин «передозировка», как правило, связан в нашем восприятии с различными наркотическими препаратами или же алкоголем. Но причина столь страшного состояния может быть связана и с лекарствами, как безрецептурными, так и отпускаемыми строго по назначению врача. Они могут не только нанести непоправимый вред здоровью, но и в результате даже убить, если их принимать не в указанной во вкладыше или прописанной в рецепте дозировке.
Даже то, что привычно относят к безопасным и безвредным веществам, при злоупотреблении может оказаться смертельным ядом. Все вещества, которые будут представлены ниже, являются совершенно безопасными, если их правильно употреблять в обиходе. Но, несмотря на это, не исключены и летальные исходы, просто потому что человек явно забывает о том, что злоупотреблять ими нельзя. Итак, нижеприведенные и, вроде бы, безвредные вещества могут прямиком отправить вас в больницу или даже довести до морга, если переусердствовать в их употреблении.
Коварство соевого соуса
В 2013 году в Вирджинии 18-летний парень выпил на спор без малого литр соевого соуса. Спор заключался в том, что он «произведет это действие» не в несколько подходов, а за один раз. Конечно же, спор – это дело святое, но необходимо не забывать о том, что все может обернуться трагедией. После того, как юноша залпом выпил все содержимое бутылки, его состояние резко ухудшилось. Его в срочном порядке доставили в больницу. Не доезжая до клиники, парень впал в кому, причиной которой оказалось чрезмерное количество соли, попавшей в его организм. Медицинский термин «гипернатриемия» обозначает состояние, при котором в крови человека скапливается излишнее количество натрия. В этом случае, перенасыщенная солью кровь оттягивает воду практически отовсюду, не исключая мозг, стремясь уменьшить содержание соли в организме.
Теряя воду, мозг испытывает перегрузки, сжимается и может кровоточить. После того, как пытавшийся выиграть пари парень влил в себя бутылку соевого соуса, у него мгновенно начались припадки. Друзья в срочном порядке повезли его в больницу, но по дороге, как мы уже говорили, он впал в кому. Врачи быстро попытались стабилизировать уровень натрия в крови с помощью воды и раствора декстрозы. Состояние пациента стабилизировалось и вернулось в норму, только спустя пять часов после вливания раствора, но он так и не вышел из комы. Спустя три дня, страдалец очнулся сам.
Чай хорош в меру
У жителя Арканзаса развилась почечная недостаточность по причине излишнего употребления ледяного чая. 58-летний любитель чая каждый день выпивал более 8 чашек любимого напитка. В мае 2014 года он попал в больницу по причине жалоб на частые головокружения, слабость, сильную тошноту и изнуряющие боли во всем теле. Врач назначил пару анализов, которые показали, что почки пациента увеличены и воспалены. В результате он обречен на пожизненную процедуру диализа. Такой серьезный урон почкам мужчины был нанесен химическим веществом, название которого оксалат.
Данное химическое вещество содержится в черном чае и некоторых других продуктах, к примеру, в шпинате и ревене. Излишнее количество оксалата, как правило, приводит к проблемам с почками. Мужчина, о котором мы рассказываем, вместе с чаем каждый день получал во много раз больше оксалата, чем среднестатистический житель Америки. Ученые доказали, что безопасным для человеческого организма является употребление не более четырёх чашек чая в день. Шестнадцать же чашек в день – это явный и опасный перебор.
Овощи-убийцы
Крестоцветные овощи, в сущности, безобидные представители семейства полезных для человека и богатых питательными веществами листовых зеленых растений, таких как брокколи, брюссельская капуста и так далее. Все диетологи рекомендуют включать эти овощи в рацион питания, ибо они отличаются высоким уровнем антиоксидантов, а также других питательных веществ, но есть их в больших количествах не рекомендуется, потому что велик риск того, что вы можете отравиться. В 2011 году был госпитализирован житель Нидерландов из-за того, что он, скажем так, переел брюссельской капусты. Незадолго до этого ему был имплантирован кардиостимулятор, и мужчине были прописаны антикоагулянты.
В брюссельской капусте, как и большинстве овощей семейства крестоцветных, содержится большое количество витамина К, который усиливает способность крови к свертыванию. А для того чтобы кардиостимулятор нормально прижился и функционировал, пациенту нужно было регулярно вводить антикоагулянты. А так как мужчина кроме них «вводил» в организм еще и большое количество брюссельской капусты, а значит, и витамин К, серьезные проблемы с сердцем были неизбежны. Как только врачам удалось установить, что основная причина болей связана с избыточным употреблением полезной брюссельской капусты, они выработали правильную и успешную схему лечения. И к счастью, мужчина быстро пошёл на поправку.
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