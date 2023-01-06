Несколько весьма неожиданных веществ, прием которых может обернуться передозировкой у человека

В большинстве случаев термин «передозировка», как правило, связан в нашем восприятии с различными наркотическими препаратами или же алкоголем. Но причина столь страшного состояния может быть связана и с лекарствами, как безрецептурными, так и отпускаемыми строго по назначению врача. Они могут не только нанести непоправимый вред здоровью, но и в результате даже убить, если их принимать не в указанной во вкладыше или прописанной в рецепте дозировке.







Даже то, что привычно относят к безопасным и безвредным веществам, при злоупотреблении может оказаться смертельным ядом. Все вещества, которые будут представлены ниже, являются совершенно безопасными, если их правильно употреблять в обиходе. Но, несмотря на это, не исключены и летальные исходы, просто потому что человек явно забывает о том, что злоупотреблять ими нельзя. Итак, нижеприведенные и, вроде бы, безвредные вещества могут прямиком отправить вас в больницу или даже довести до морга, если переусердствовать в их употреблении.



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