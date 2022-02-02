Неожиданные факты о соли

Если посмотреть на историю человечества через «соляную» призму, то можно смело говорить о том, что на протяжении веков в разных государствах (и ещё до их появления) соль была на особом счету. Соль использовали как оружие, она не раз становилась платёжным средством и основой для развития бизнеса. Но обо всём по порядку…







Так уж сложилось, что соляные месторождения были одним из факторов развития человеческой цивилизации. Люди создавали общины неподалёку от источников соли или в тех местах, где могли ею торговать. Например, в Великобритании Великобритании суффикс «-вич» в названии поселения или города означает, что оно когда-то было источником соли (к примеру, Сэндвич или Норвич).



Долина Натрона была ключевым регионом, который поддерживал египетскую империю на севере, поскольку именно она снабжала страну солью, которая называлась в Египте натроном.







Производство соли в Галле, Саксония-Анхальт (1670 год)



Сегодня принято считать, что первым городом в Европе является Солницата ( город, расположенный на территории современной Болгарии). Изначально же это место было соляной шахтой, которая обеспечивала солью область, известную сегодня как Балканы, с 5400 года до нашей эры. Да и само название Солницата означает «соляные работы».

Пруды под Марасом, Перу, питались из минеральных источников и использовались для производства соли со времен инковСоль имела большое значение для евреев, греков, китайцев, хеттов и других народов древности. Она использовалась в военной практике различными народами, начиная с ассирийцев, – солью посыпали земли врага, чтобы лишить население урожая В ранние годы Римской Республики, с ростом города Рима, начали строить дороги, чтобы облегчить транспортировку соли в столицу. Примером может служить Via Salaria («Соляная дорога»), ведущая из Рима к Адриатическому морю.148 км дороги Via Salaria сегодня.В Адриатике были более обильные месторождения соли, по сравнению с таковыми в Тирренском море, которое находится гораздо ближе к Риму. Именно поэтому и проложили дорогу к Адриатическому морю.С Римом и солью связан еще один любопытный факт. Английское слово «зарплата» (salary) происходит от латинского слова «соль» (salt). Некоторые историки объясняют это тем фактом, что римские легионы иногда получали плату солью. Римляне говорили, что солдаты, которые хорошо справлялись со своей работой, «стоили своей соли». И, может быть, отсюда же произошло на всех европейских языках слово «солдат».Во времена поздней Римской империи и в течение средневековья соль была драгоценным товаром, который доставляли по так называемым «соляным дорогам» на территории германских племен.Когда европейцы проникли в Центральную Африку, соль была там главной единицей обмена. Африканские племена добывали соль из золы соленых растений, а привозная соль стала деньгами наравне с красным перцем, патронами и железными брусьями. Но вскоре в некоторых частях Сахары, в Эфиопии, в Сенджере и Бенгуэлле только соль стала играть роль денег. Между Капо-Бланко и Сиерра-Леоне, по сведениям от 1620 года, соль была дороже железа и ценилась наравне с золотом.«За килограмм соли — килограмм золотого песку. Так расценивали соль народы бессольной Африки», — писал академик Ферсман.Соляные деньги в Эфиопии.И даже теперь, когда в Эфиопии говорят про человека: «Он ест соль» — это означает, что он не только богат, но даже расточителен. Еще в середине 30-х годов нашего века в Эфиопии были в ходу «солевые» деньги. Они имели цену даже в самой столице, а в провинции можно было получить все, что угодно, только на деньги, сделанные из соли.Они назывались «амоле» или «рэй». Они имели вид бруска длиной в 65 сантиметров, шириной в 5 сантиметров и весом в 640 граммов.От венецианца Марко Поло, который в 1286 году добрался до Китая и потом описал свое путешествие, мы знаем , что китайские деньги в XIII веке также «чеканились» из соли.Марко Поло описывал, как изготавливались соляные деньги: «Рассол кипятился в небольших котлах. Через час соль принимала вид теста и из него делали род пирожков. Те из них, которые выпуклы с верхней стороны и плоски с другой, ставились на горячие черепицы близ зажженного огня, чтобы они сохли и твердели. На этот род монеты накладывали клеймо его величества, и ее не мог делать никто, кроме его собственных чиновников. Восемьдесят таких пирожков дают за один саггио (португальская мера веса) золота».Китайские соляные деньги.Были времена, когда и на Руси платили солью. Княжеским дружинникам. Подтверждение этому факто можно найти в Ипатьевской летописи, где описывается борьба князя Даниила с боярами в Галицкой земле (в 1242 году). Говорится, что великие князья держат «коломыю» (так называлась соль по месту своей добычи) «ради раздачи дружинникам».Уже в XVII веке в России часть жалования пушкарям, стрельцам и другим людям «по прибору» выплачивалась солью. Об этом говорится, например, в ведомостях о доходах и расходах в конце XVII века по городу Тобольску. Кроме этого солью рассчитывались с воеводами , с кузнецами, «за работу, и за железо, и за уголье». А в некоторых районах, например, в Двинской земле, оброк взимался тоже солью.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)