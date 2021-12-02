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Как самому сделать ливерку

Как самому сделать ливерку

Экзистенциальный кризис, уйма работы, депрессивное лето и вселенская лень подавляли мою волю к написанию очередного поста. Но, я, таки, пересилил себя и вот, что я вам сегодня предложу.


Как беременной барышне ночью, зимой, в Лабытнангах поесть черешни, приспичило мне жаркого из субпродуктов, а коль скоро я прикупил их «на бригаду лесорубов», решил извести остатки на ливерную колбасу, которую, кстати говоря, я тоже люблю.

Короче, дело было так…

Промываем свежекупленные субпродукты, а именно – сердце, печень, почку и легкое.
От сердца в дело пошли обрезки, так что в расточительстве меня не обвиняйте.

Как самому сделать ливерку

Почку вымачиваем в подсоленной холодной воде часа три, может больше, а то она такая не предсказуемая.

Как самому сделать ливерку

Нарезаем все это добро не самыми мелкими кусками. На фото количество не соответствует реальности, печени гораздо больше. Для сочности добавляем свиной брюшины.

Как самому сделать ливерку

Бланшировать я все это дело поленился, по этому нарезал пару луковиц, чеснока зубчиков 5, слегка обжарил, и закинул следом нарезанный ливер. Все это дело непрерывно помешивая обжариваем до полуготовности.

В принципе, можно было забить на дальнейшие телодвижения и съесть прямо так, но с самого начала у меня был план и я его придерживался.

Как самому сделать ливерку

По ходу дела замочил оболочку.
В этот раз использовал фиброузную, т.к. в последствии колбаса будет подвергаться разного рода термообработке (чтоб не лопнула и не испортила все веселье).

Как самому сделать ливерку

После того, как все это дело подостыло начинаем измельчение. В два этапа, сначала в мясорубку, затем в комбайне, до почти однородной массы.

Как самому сделать ливерку

Как самому сделать ливерку

А дальше всю эту, несколько похожую на… э-э-э-э… измятый шоколадный корж массу, набиваем в оболочку. Как следствие, на выходе получаем следующее…

Как самому сделать ливерку

Теперь, когда самое сложное позади, отвариваем их в течении некоторого времени, по идее, до готовности, а потом резко опускаем в холодную ванну (в моем случае противень) со льдом.

Как самому сделать ливерку

Когда наша колбаса остыла, помещаем ее в холодильник, чтобы отлежалась на ночь. На выходе получаем щикарную ливерную колбасу. Я сам не ожидал, что получится так вкусно. Думаю, если добавить в середине процесса зелень и сливки и перемолоть до состояния манной каши получился бы отличный паштет.

Как самому сделать ливерку

Ну а для тех, кому запах и вкус субпродуктов не особо привлекателен поделюсь вот этим фото.

Как самому сделать ливерку

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