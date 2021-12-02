Как самому сделать ливерку
Экзистенциальный кризис, уйма работы, депрессивное лето и вселенская лень подавляли мою волю к написанию очередного поста. Но, я, таки, пересилил себя и вот, что я вам сегодня предложу.
Как беременной барышне ночью, зимой, в Лабытнангах поесть черешни, приспичило мне жаркого из субпродуктов, а коль скоро я прикупил их «на бригаду лесорубов», решил извести остатки на ливерную колбасу, которую, кстати говоря, я тоже люблю.
Короче, дело было так…
Промываем свежекупленные субпродукты, а именно – сердце, печень, почку и легкое.
От сердца в дело пошли обрезки, так что в расточительстве меня не обвиняйте.
Почку вымачиваем в подсоленной холодной воде часа три, может больше, а то она такая не предсказуемая.
Нарезаем все это добро не самыми мелкими кусками. На фото количество не соответствует реальности, печени гораздо больше. Для сочности добавляем свиной брюшины.
Бланшировать я все это дело поленился, по этому нарезал пару луковиц, чеснока зубчиков 5, слегка обжарил, и закинул следом нарезанный ливер. Все это дело непрерывно помешивая обжариваем до полуготовности.
В принципе, можно было забить на дальнейшие телодвижения и съесть прямо так, но с самого начала у меня был план и я его придерживался.
По ходу дела замочил оболочку. В этот раз использовал фиброузную, т.к. в последствии колбаса будет подвергаться разного рода термообработке (чтоб не лопнула и не испортила все веселье).
После того, как все это дело подостыло начинаем измельчение. В два этапа, сначала в мясорубку, затем в комбайне, до почти однородной массы.
А дальше всю эту, несколько похожую на… э-э-э-э… измятый шоколадный корж массу, набиваем в оболочку. Как следствие, на выходе получаем следующее…
Теперь, когда самое сложное позади, отвариваем их в течении некоторого времени, по идее, до готовности, а потом резко опускаем в холодную ванну (в моем случае противень) со льдом.
Когда наша колбаса остыла, помещаем ее в холодильник, чтобы отлежалась на ночь. На выходе получаем щикарную ливерную колбасу. Я сам не ожидал, что получится так вкусно. Думаю, если добавить в середине процесса зелень и сливки и перемолоть до состояния манной каши получился бы отличный паштет.
Ну а для тех, кому запах и вкус субпродуктов не особо привлекателен поделюсь вот этим фото.
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