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Как вырастить клубнику в домашних условиях

Выращивайте клубничку дома, в обычных пластиковых бутылках! Это очень интересный эксперимент, который понравится и взрослым, и детям.

Как вырастить клубнику в домашних условиях

В 5 л бутылках вырежьте два окошка. Также сделайте отверстия снизу для слива лишней воды.

Как вырастить клубнику в домашних условиях

Подвесьте на крючок в солнечном месте.

Как вырастить клубнику в домашних условиях

Наполните питательным грунтом, высадите саженцы клубники.

Как вырастить клубнику в домашних условиях

Поливайте по мере необходимости и подкармливайте.

Как вырастить клубнику в домашних условиях

И клубничка обязательно зацветёт, а позже — порадует вас вкусными ягодами!

Как вырастить клубнику в домашних условиях
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Клубникавыращивание

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