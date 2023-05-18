Выращивайте клубничку дома, в обычных пластиковых бутылках! Это очень интересный эксперимент, который понравится и взрослым, и детям.
В 5 л бутылках вырежьте два окошка. Также сделайте отверстия снизу для слива лишней воды.
Подвесьте на крючок в солнечном месте.
Наполните питательным грунтом, высадите саженцы клубники.
Поливайте по мере необходимости и подкармливайте.
И клубничка обязательно зацветёт, а позже — порадует вас вкусными ягодами!
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Как вырастить клубнику в домашних условиях
Выращивайте клубничку дома, в обычных пластиковых бутылках! Это очень интересный эксперимент, который понравится и взрослым, и детям.
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