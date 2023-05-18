Как вырастить клубнику в домашних условиях

Выращивайте клубничку дома, в обычных пластиковых бутылках! Это очень интересный эксперимент, который понравится и взрослым, и детям.







В 5 л бутылках вырежьте два окошка. Также сделайте отверстия снизу для слива лишней воды.







Подвесьте на крючок в солнечном месте.







Наполните питательным грунтом, высадите саженцы клубники.







Поливайте по мере необходимости и подкармливайте.







И клубничка обязательно зацветёт, а позже — порадует вас вкусными ягодами!





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