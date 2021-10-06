Секреты отелей, о которых вы не знали

Посетители сайта Quora, где на любой вопрос можно получить ответ профессионала, как-то поинтересовались: «Чего мы не знаем про номера в гостиницах, хотя знать бы следовало?» Им ответил представитель компании по развитию гостиничного бизнеса Beechmont Hotels Corporation – вот его шокирующие откровения.
Не пользуйтесь подставкой для чемодана
Особенно если это симпатичная, качественная на вид деревянная подставка, вроде этой:
Запомните две вещи: 1) клопы обожают дерево; 2) клопы распространяются не грязнулями-людьми, а багажом, побывавшим в «клоповниках».
Совет: смело используйте металлические подставки – они не привлекают клопов. Или распаковывайте чемоданы на кафельном полу ванной (конечно, убедившись, что он чистый). А после не забудьте застегнуть сумки.
Избегайте одеял, покрывал и пледов
Покрывало сразу отбросьте подальше, а теплым одеялом укрывайтесь так, чтобы оно не касалось кожи.
По идее, все, что соприкасается с обнаженной кожей большого числа людей, должно отправляться в стирку при каждой подготовке номера к новому заселению. Но многие дешевые отели это правило игнорируют. Впрочем, звездность и высокий ценник тоже не гарантируют абсолютной чистоплотности.
Приличные гостиницы и бутик-отели сейчас уже не застилают постели покрывалами целиком (разве что белыми, которые стираются с остальным бельем). Вместо этого их кладут свернутыми в изножье – вот так:
А вот это уже плохо: покрывала погубили чистоту простынь.
Что касается теплых одеял и пледов, то во многих гостиницах их чистят только тогда, когда уже заметны пятна, так что всегда накрывайтесь ими поверх простыни.
Никогда не пользуйтесь маленькими полотенцами в дешевых отелях
Вообще говоря, так называемые полотенца для рук лучше не трогать в любых отелях, кроме тех, где их стирают и дезинфицируют самым добросовестным образом (но узнать об этом можно только от «своего человека» среди персонала).
Знаете, как их чаще всего используют постояльцы-мужчины или влюбленные парочки? Догадайтесь по тому, где маленькие полотенца находят при уборке номеров: на полу, рядом с кроватью, примерно посередине…
Совет: а вот толстое махровое полотенце небольшого размера не только можно, но и нужно использовать – исключительно как коврик, куда вы будете становиться при выходе из душа. Не вытирайтесь им!
4. Не доверяйте дверному глазку
Начиная с 4-звездочных гостиниц и выше в дверях номеров, как правило, есть глазок – только вот стоит задаться вопросом, не встроена ли в него скрытая камера? Не отмахивайтесь: такое бывает и, может быть, чаще, чем вы думаете.
Если вы заметили повреждения или следы каких-то манипуляций с глазком – смело требуйте другой номер.
Но даже если все в порядке, лучше обезопасить себя от подобных «шпионских» устройств – глазков, совмещенных с камерой:
Для этого достаточно заткнуть отверстие рулончиком бумаги (конечно, так, чтобы его можно было потом вытащить). Впадать в паранойю не стоит, но осторожность не помешает, учитывая, что в интернет сливают немало гостиничной «обнаженки».
Самый громкий скандал разразился в 2008-м, когда в Сети появилось записанное через глазок видео голой Эрин Эндрюс – репортера американского спортивного канала ESPN.
И это известная женщина, а сколько простых людей могут стать объектами нездорового интереса, даже не подозревая об этом!
Совет: если в номер постучали, а в глазок никого не видно, не спешите открывать. Позвоните на ресепшн: там должны знать, если к вам явился кто-то из обслуги. Также не стесняйтесь обратиться к менеджерам, если заметите в коридоре человека, слоняющегося без дела. Поверьте, он не должен там быть, и если его сразу не прогнали, то в следующий раз лучше выберите другой отель.
Во время еды не прикасайтесь к телевизионному пульту
Пульт, выключатель прикроватной лампы и телефонная трубка – самые грязные предметы в любом номере, даже в роскошном президентском люксе. Их при всем желании не вычистишь, потому что на уборку дается строго ограниченное время – в среднем, 20-30 минут.
Так что либо сами тщательно протрите пульт и прочее дезинфицирующими салфетками, либо сделайте вот так:
И еще кое-что о гостиницах
В целом, вы уже поняли, что любой отель – не место для чистюль. Единственное, в чем можно не сомневаться – это постельное белье, все остальное можно назвать чистым только с натяжкой.
К примеру, стаканы и прочая посуда – вы знали, что во время уборки их просто моют под краном в раковине? А кофеварка – вы уверены, что ее капитально чистили (хотя, по правилам, должны) после предыдущих гостей, которые бог знает что могли с ней делать?
Наконец, важно понимать, что большее число звезд – вовсе не гарантия лучшего сервиса. По мировым стандартам, вас должны хорошо обслужить в гостиницах любой «звездности». Они отличаются друг от друга не качеством обслуживания, а удобствами – от размера номеров до количества розеток.
К тому же в наше время гораздо важнее рейтинг по отзывам туристов, и если 4-звездочный отель получит «единицу», то никакой официальный «звездный статус» не сделает его популярным.
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