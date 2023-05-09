Почему лондонские таксисты — самые умные таксисты в мире?

Профессия таксиста обычно не ассоциируется с выдающимися умственными способностями, но что касается таксистов из Лондона, то им приходится изрядно поработать головой, чтобы получить лицензию. Дело в том, что экзамен, который приходится держать водителям такси, очень сложный, прямо-таки легендарно сложный, чем прославился на весь мир.

ФОТО: PIXABAY



Чтобы сдать этот экзамен, вам понадобится очень хорошо «прокачать» свою память: лондонский таксист должен помнить все улицы (а их в городе 25 тысяч), все парки, жилые комплексы, правительственные учреждения и департаменты, финансовые и деловые центры, все стадионы, гостиницы, клубы, развлекательные заведения, рестораны и пабы, галереи искусств, школы, колледжи и университеты, полицейские участки, тюрьмы и суды, офисы авиакомпаний, железнодорожные станции, загсы, ратуши, больницы… фуф, что ещё можно встретить в Лондоне? Знать вообще все городские объекты, их названия и расположение держать в памяти, и ещё: уметь рассказать туристу про все достопримечательности и посоветовать оптимальные маршруты. Экзаменаторы могут назвать любой из объектов, и претендент на место водителя такси должен не задумываясь ответить, где это находится. Например: «Где в Лондоне можно увидеть статую, изображающую двух мышат и кусок сыра?» Она находится на фасаде здания Филпот-лейн, на углу Истчипа, недалеко от Лондонского моста.



Надо заметить, что сдавать такой экзамен смысл есть: лондонские таксисты — сами себе бизнесмены. График работы они устанавливают сами, накладные расходы невысоки, а что касается заработка, то стоимость проезда в Лондоне — одна из самых высоких в мире. Таксисты зарабатывают до ста тысяч долларов в год, работая в удобном для них самих режиме.



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