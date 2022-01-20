10 увлекательных детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра

Кадр из фильма «Китайский квартал»
Бывают фильмы, которые невозможно назвать скучными, потому что они держат интригу до последнего кадра и зрителю постоянно приходится разгадывать загадки, выстраивать теории, пробовать угадать, чем всё закончится, чтобы в конце фильма понять, что все предположения оказались неверными. Но от этого фильмы становятся ещё более интересными.
1. «Неистовый»
Кадр из фильма «Неистовый»./фото: fetch.fm
режиссер Роман Полански/1988 год
Преуспевающий хирург Ричард Уокер (Харрисон Форд) вместе с женой приезжает на конференцию в Париж. Рано утром они заселяются в отель. Жену мистера Уокера просят спуститься в холл, когда мистер Уокер принимает душ. Потом он завтракает и засыпает. Проснувшись, он обнаруживает, что его жена так и вернулась. Он отправляется на ее поиски на улицы Парижа, который показан совсем с другой стороны. Париж отталкивает, и в то же время притягивает своей таинственностью и опасностью. В поисках ему помогает таинственная незнакомка (Эммануэль Сенье).
2. «Девятые врата»
Кадр из фильма «Девятые врата»./фото: renchen.cc
режиссер Роман Полански/1999 год
Фильм «Девятые врата» снят по книге испанского писателя Артуро Перес-Реверте «Клуб Дюма, или тень Ришелье». Главный герой – Корсо, его играет Джонни Депп, занимает перепродажей книг. От своего клиента он получает задание проверить подлинность книги «Девятые врата». Всего существует три экземпляра этой книги, один из которых является подлинным и может открыть врата в ад. Сам того не понимая, Корсо втягивается в опасную игру, в которой человеческая жизнь ничего не стоит, а книга, написанная самим Люцифером, является главным призом игры.
3. «Призрак»
Кадр из фильма «Призрак»./фото: rutracker.ru
режиссер Роман Полански/2010 год
Главный герой в исполнение Юэна Макгрегора является литературным рабом, который пишет за кого-то других. В силу политкорректности на западе этот термин измен на писатель-призрак, отсюда и название фильма. Писатель-призрак получает работу по написанию мемуаров бывшего премьер-министра Великобритании, которого обвиняют в преступлениях против человечества.
Предшественник главного героя в написании книги погиб при невыясненных обстоятельствах. В футуристическом загородном доме на берегу океану на острове Мартас-Виньярд главному герою предстоит закончить написание мемуаров, но чем дальше продвигается работу, тем яснее писатель понимает, что все дальше и дальше влезает во что-то страшное.
4. «Игра»
Кадр из фильма «Игра»./фото: redtor.org
режиссер Дэвид Финчер/1997 год
Американский бизнесмен Николас Ван Ортен, в исполнении Майкла Дугласа привык держать руку на пульсе. Он богат и у него успешный бизнес, но по характеру он черствый и бездушный человек. Его брат, которого играет Шон Пенн, дарит Ван Ортену на день рождение возможность сыграть в «Игру». Вопрос только в том, что Ван Ортен не знает, когда она начнется и чем все закончиться.
5. «Сердце Ангела»
Кадр из фильма «Сердце Ангела»./фото: videocatalog.ru
режиссер Алан Паркер/1987 год
За окном Нью-Йорк и 1955. Частного детектива Гарри Эйнджела нанимает некий Луи Сайфер. Он поручает Гарри найти музыканта Джонни Фэйворита. Дело в том, что в 1943 году Сайфер и Фэйворит заключили договор, после которого Фэйворит отправился на войну, где в результате ранения он потерял память и пропал.
Поначалу Гарри отказывается, но Луи сулить ему крупное вознаграждение и детектив берется за дело. Вскоре оно приобретает зловещий характер с появлением первых трупов. Расследование приводит Гарри на юг США, где люди верят в культ вуду и совершают ритуальные обряды. Гарри с каждым днем все сильнее сожалеет, что взялся за за дело. У него нехорошее предчувствие.
6. «Китайский квартал»
Кадр из фильма «Китайский квартал»./фото: kinoframe.tv
режиссер Роман Полански/1974 год
Джейк Гиттес работает частным детективом в Лос-Анджелесе. Когда-то он работал полицейским в китайском квартале. На дворе 30-е годы. В его частное агентство обращается некая мисс Эвелин Малрэй и просит выявить измену ее муха Холлиса Малрэй, главного инженера департамента водоснабжения города.
Вскоре выясняется, что это жена инженера это подставное лицо, а все история - провокация с целью дискредитации. Появляется настоящая мисс Эвелин Малрэй, а вскоре находят труп ее мужа, за расследование гибели которого берется Джейк Гиттис. По ходу расследования детектив понимает, что в это дело замешаны сильные мира сего города Лос-Анджелеса.
7. «Подозрительные лица»
Кадр из фильма «Подозрительные лица»./фото: ivbox.me
режиссер Брайан Сингер/1995 год
Сюжет фильма протекает в нескольких временных плоскостях: настоящее и прошлое. В настоящем агент ФБР агент Дэйв Куйан допрашивает мелкого воришку, по кличке Болтун. Расследуется дело по нападению на судно венгерской мафии, которое осуществили подельники Болтуна. Цель рейда заключалось в похищение крупной партии наркотиков. Во время перестрелки погибают как нападавшие, кроме Болтуна, так и венгерские бандиты, кроме одного, лежащего в настоящее время под присмотром в больнице.
Помимо Болтуна на корабли напали еще три человека: Дин Китон, Майкл Макманус и Тод Хокни. Агента Дэйва Куйана интересует, как они все познакомились и спланировали преступление. Болтун рассказывает ему обо всем. Действие переноситься в прошлое. Выясняется, что все четверых и еще одного парня по имени Фред Фенстер, погибшего незадолго до нападения на судно нанял некий легендарный турецкий гангстер Карл Созе, лицо которого никто не видел.
8. «Синий Бархат»
Кадр из фильма «Синий Бархат»./фото: anothermag.com
режиссер Дэвид Линч/1986 год
Главный герой возвращается в свой родной город навести больного отца. Случайно за городом он находит отрезанное ухо и в нем просыпается любопытство. Он начинает расследование и открывает нелицеприятные тайны города.
9. «Разговор»
Кадр из фильма «Разговор»./фото: forum.osorok.ru
режиссер Фрэнсис Форд Коппола/1974 год
Гарри Коул занимается прослушиванием разговоров. Его нанимают для слежки за молодой парой. С виду пустячное дело оборачивается для Гарри большими неприятностями.
10. «Секреты Лос-Анджелеса»
Кадр из фильма «Секреты Лос-Анджелеса»./фото: film-arena.cz
режиссер Кёртис Хэнсон/1997 год
Звездная голливудская жизнь города омрачена массовым убийством в кафе. Полиция принимает все усилия для раскрытия преступления, попутно на поверхность всплывают страшные тайны города.
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