Отвратительные, но невероятно дорогие вещи

В мире существует немало дорогостоящих вещей: золото, бриллианты, роскошные автомобили и так далее. Всё это красиво, гламурно и, как правило, всегда выглядит привлекательно. Ну или, как минимум, не вызывает неприятных эмоций или ассоциаций.



Однако в нашем сегодняшнем списке вы узнаете о десяти невероятно дорогостоящих вещах, которые могут вызвать отвращение, будь то состав или способ их применения. Тем не менее, они существуют, и сегодня мы вам о них расскажем.



Особо впечатлительным лучше не читать, так как в этой статье говорится о рвотных массах, фекалиях и других выделениях организма как людей, так и животных.



10. Рвотная масса кашалота: 70.000 долларов

9. Касу Марцу: около 100 долларов за один фунт (0,45 кг)

8. Косметическая процедура для лица с использованием овечьей плаценты: 500 долларов

7. Кофе «Копи Лювак» (Kopi Luwak): 90 долларов за чашку

6. Маска для лица из птичьего помёта: 180 долларов за процедуру

5. Пиво из слоновьих экскрементов: 100 долларов за бутылку

4. «Вампирский» лифтинг лица: 950-1400 долларов за процедуру

3. Человеческие испражнения: 13000 долларов в год

2. Суп из птичьего гнезда: 40-60 долларов за тарелку супа

1. Использованный бумажный носовой платок Скарлетт Йоханссон: 5300 долларов

Гэри и Анджела Уилльямс (Gary and Angela Williams), супружеская пара из посёлка Овертон (графство Ланкашир, Англия), во время прогулки по пляжу нашли ценный кусок серой амбры, и теперь ведут с потенциальными покупателями переговоры о его продаже.Амбра, которая является ничем иным как рвотной массой кашалота , используется в парфюмерии в качестве фиксатора запаха, придающего ароматам большую устойчивость, поэтому, в силу своей редкости, оценивается очень дорого. Например, кусок весом 1,57 кг, который нашли англичане, может стоить порядка 70.000 долларов.Амбра образуется в пищеварительном тракте кашалотов, чтобы облегчить проход твёрдых и острых предметов, которые были проглочены животным. Кстати, пахнет она не ахти как. Гэри Уилльямс утверждает, что запах амбры можно описать, как «нечто среднее между кальмаром и навозом».Вы откроете для себя новый мир отвращения, попробовав кусочек Касу Марцу — «разлагающегося» сыра, кишащего живыми, извивающимися личинками.Чтобы приготовить это специфическое фирменное блюдо, сардинские сыроделы используют сырных мух, которые откладывают яйца в сыр пекорино. Личинки мух, выделяя ферменты во время переваривания продукта, доводят сыр до состояния гниения. В результате этого уникального процесса ферментации получается вязкая, липкая, клейкая масса, кишащая личинками, которая готова к употреблению.Во время приёма сыра Касу Марцу желательно закрывать глаза, так как потревоженные личинки могут прыгать на расстояние до 15 сантиметров. Если вы слишком брезгуете живыми личинками, то можете положить сыр в бумажный пакет. Лишённые кислорода личинки выпрыгивают из сыра в попытке спастись и , когда внутри всё затихнет, можете смело нырять в пакет, чтобы попробовать сыр на вкус.Касу Марцу является нелегальным продуктом (по очевидным причинам), тем не менее, это не значит, что его не производят. Этот деликатес, не привлекая лишнего внимания, можно купить на «чёрном» рынке по цене $100 за один фунт (0,45 кг).Знаменитости от Ким Кардашян и Гарри Стайлза до Виктории Бэкхем толпами ходят к косметологу Луизе Дешам (Louise Deschamps) на дорогостоящие процедуры по уходу за кожей лица с использованием овечьей плаценты, которая, как она утверждает, поддерживает иммунитет кожи и помогает бороться с воспалениями.Стволовые клетки в последе животных, из которого делается сыворотка, стимулируют рост новых тканей и регенерацию кожи. Обладая запахом, похожим на «пот, смешанный с уксусом », действие сыворотки, тем не менее, говорят, даёт положительные результаты.«Копи Лювак» — это самый дорогой кофе в мире. Напиток варится из плодов кофейного дерева, которые были съедены, переварены и выведены из организма посредством дефекации индонезийскими циветтами, или мусангами — небольшими млекопитающими, похожими на нечто среднее между кошкой и животным семейства куньих. Такой кофе можно попробовать, выложив 90 долларов за чашку.Циветты живут на плантациях, поедая в ночное время плоды вишнёвого цвета кофейного дерева. Под воздействием желудочного сока плоды приобретают особый вкус и аромат, выводясь из организма естественным путём не переваренными. Помёт мусанг собирается, бобы проходят процесс очищения, обработки и обжарки.В настоящее время, из-за того, что производство кофе «Копи Лювак» приобрело промышленные масштабы, мусанги содержатся в клетках на специальных фермах. С тех пор как началось это сумасшествие, было проведено несколько исследований относительно содержания циветт в неволе. Критики говорят, что изоляция животных в клетках и кормление их исключительно плодами кофейного дерева — это жестоко и ведёт к неустойчивому поведению животных и травмам, которые они причиняют сами себе.Птичьи какашки в косметических целях? Да, это именно то, что входит в состав дорогостоящей маски по традиционному японскому рецепту: экскременты соловья, смешанные с рисовыми отрубями.Клиенты обоих полов каждый месяц валом валят в косметический салон Shizuka New York, чтобы сделать эту процедуру с использованием ферментов из птичьего помёта, нежно отшелушивающих кожу, придавая ей мягкость и гладкость.Пока ещё относительно редкая в США, эта процедура является невероятно популярной в Японии, где актёры и гейши делали её ещё в XVII веке.Если стоимость этой косметологической процедуры непосильна для вашего кошелька, вы можете купить необходимые ингредиенты онлайн за гораздо меньшую сумму и сделать её самостоятельно.Также распространено заблуждение о том, что для маски годится помёт любой птицы , хотя на самом деле должный эффект оказывает только маска с использованием помёта соловья — представители этого вида птиц питаются семенами, производя натуральные ферменты, которые и являются активным ингредиентом.В 2013 году в японской пивоваренной компании Sankt Gallen решили сварить пиво особенным образом — с использованием кофейных зёрен из слоновьих экскрементов. Напиток под названием «Un, Kono Kuro» (обыгрывающего слово «дерьмо») был распродан за считанные минуты, несмотря на его высокую цену, которая объясняется стоимостью производства.Для приготовления пива использовались бобы стоимостью $99 за 35 г, которые прошли через пищеварительную систему слонов из Таиландского Фонда защиты слонов Золотого Треугольника (Thailand’s Golden Triangle Elephant Foundation). И хотя изначально всё это звучит довольно неприятно, те, кто попробовал пиво «Un, Kono Kuro», делятся весьма восторженными отзывами.В 2013 году Ким Кардашян опубликовала в Твиттере снимок, сделанный после 1500-долларовой spa-процедуры, которая проводится для омоложения и подтягивания кожи лица.«Вампирский» лифтинг лица (Vampire Facelift), торговая марка доктора Чарльза Ранелса (Charles Runels) из Алабамы, проводится с использованием крови, взятой из вены пациента, из которой тромбоциты с помощью центрифуги выделяются в обогащённую тромбоцитами плазму (PRP). Эта плазма затем в сочетании с Рестилайном (Restylane) и Ювидермом (Juvederm) вкалывается в лицо для стимуляции выработки коллагена, а также для удаления морщин и шрамов от угревой сыпи.45-минутный «вампирский» лифтинг лица стал таким хитом в Голливуде, что подарочный сертификат на эту болезненную процедуру в том году был включён в подарочный набор премии «Оскар».Звучит отвратительно, но это того стоит. Благодаря некоммерческой организации OpenBiome («Общедоступный Биом») вы можете заработать 13000 долларов в год, продавая свои испражнения и тем самым спасая жизни людей.Да, всё верно — замороженные испражнения назначаются пациентам, страдающим псевдомембранозным колитом, вызванным спорообразующим анаэробным микробом C. difficile.Бактерия Клостридиум диффициле может вызвать тяжёлое желудочно-кишечное расстройство, вызывающее крайне неприятные клинические проявления, в том числе и длительную диарею.Вводя в кишечник больного фекалии, взятые от здоровых доноров (посредством эндоскопии, носовых трубок или проглатывания капсул), врачи могут излечить пациента от этого заболевания (в 85-90% случаев после 1-2 процедур).Найти донора довольно трудно, и некоторые пациенты настолько отчаиваются, что лечат сами себя фекалиями своих друзей и членов семьи. Именно так и произошло с другом основателей организации OpenBiome, вдохновив их на создание первого национального банка. До настоящего времени они отправили почти 2000 лекарств в 185 больниц по всей стране.Однако это совсем не лёгкие деньги. Чтобы стать донором, человек должен не просто быть здоровым — он должен быть действительно здоровым. Процедура сдачи «материала» может быть такой же лёгкой , как и обычный поход в туалет, однако процесс отбора доноров чрезвычайно жёсток.Суп из птичьего гнезда делается из гнёзд представителей некоторых отдельных видов саланган. Но они совсем не похожи, как большинство, на гнёзда, построенные из лозы, травы и грязи — эти гнёзда полностью состоят из птичьей затвердевшей слюны. Ням-ням!Слюна саланган имеет клеевидную волокнистую консистенцию и является мукопротеином (белок, соединённый с углеводами). В ней в большом количестве содержатся кальций, железо, магний и калий.Суп готовится путём вымачивания или на водяной бане и подаётся после того, как гнездо растворится в воде, приобретя желеобразную консистенцию. Высохнув, он приобретает консистенцию окаменелой губки.Суп из птичьего гнезда считается в Китае деликатесом ещё со времён династии Тан (618-907 г.г. н.э.). Китайские врачи назначают его в качестве лекарства для лечения от астмы, бронхита, заболеваний кожи и для придания сил. Деликатес стоит колоссальные 40-60 долларов за тарелку супа или 2000 долларов за килограмм съедобного гнезда В 2008 году использованная актрисой Скарлетт Йоханссон бумажная салфетка была продана на аукционе за 5300 долларов.Как рассказала актриса в телепередаче «Ночное шоу с Джейем Лено» (The Tonight Show with Jay Leno), она подхватила простуду от своего коллеги по цеху Сэмюэла Л. Джексона. Лено дал ей бумажную салфетку, и она высморкалась в неё, пошутив, что теперь эта «сопливая тряпка» имеет ценность.Йоханссон выложила свой платок на eBay на следующий же день , а полученные от продажи деньги пожертвовала в пользу благотворительной организации «USA Harvest».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)