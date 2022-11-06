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Как оригинально оформить низ шарфа

Обычная бахрома на шарфах выглядит довольно банально и скучно. Для того чтобы превратить шарф в действительно стильную дизайнерскую вещь, декорируйте концы шарфа более оригинальным способом.
Для оформления можно использовать кисточки, помпоны, различные элементы типа вязаных или тканевых осенних листочков и даже цветов.
Используя оригинальные идеи оформления низа шарфа, можно переделать вещь, которая уже есть в гардеробе, либо связать или сшить абсолютно новый шарф для этого зимнего сезона.

Как оригинально оформить низ шарфа

Как оригинально оформить низ шарфа

Как оригинально оформить низ шарфа

Как оригинально оформить низ шарфа

Как оригинально оформить низ шарфа



Как оригинально оформить низ шарфа

Как оригинально оформить низ шарфа

Как оригинально оформить низ шарфа

Как оригинально оформить низ шарфа

Как оригинально оформить низ шарфа



Как оригинально оформить низ шарфа

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Шарфоформление
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