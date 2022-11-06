Как оригинально оформить низ шарфа

Обычная бахрома на шарфах выглядит довольно банально и скучно. Для того чтобы превратить шарф в действительно стильную дизайнерскую вещь, декорируйте концы шарфа более оригинальным способом.

Для оформления можно использовать кисточки, помпоны, различные элементы типа вязаных или тканевых осенних листочков и даже цветов.

Используя оригинальные идеи оформления низа шарфа, можно переделать вещь, которая уже есть в гардеробе, либо связать или сшить абсолютно новый шарф для этого зимнего сезона.



















































